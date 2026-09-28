Lời khuyên cho những gia đình đang sử dụng lan can cầu thang bằng kính cường lực

Hãy xem những gia đình đang sử dụng lan can cầu thang bằng kính cường lực cần lưu ý những gì để đảm bảo an toàn nhé.

Lan can cầu thang bằng kính mang lại nét đẹp sang trọng, hiện đại và thời thượng, tạo điểm nhấn kiến trúc tinh tế cho mọi ngôi nhà. Khả năng xuyên thấu tuyệt vời của kính cường lực giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên, giải phóng tầm nhìn và làm cho không gian sống trở nên thoáng đãng, rộng rãi hơn rất nhiều so với lan can gỗ hay sắt truyền thống.

Bề mặt kính nhẵn mịn giúp việc lau chùi, vệ sinh các vết bụi bẩn hay dấu vân tay trở nên vô cùng nhanh chóng và dễ dàng chỉ với một chiếc khăn mềm. Vật liệu kính cường lực cao cấp có độ bền ấn tượng, không bị mối mọt, rỉ sét hay biến dạng theo thời gian ngay cả khi lắp đặt tại khu vực có độ ẩm cao hay gần giếng trời.

Lan can kính cường lực giúp ngôi nhà sáng sủa và có cảm giác rộng rãi hơn. (Ảnh: Happynest.vn)

Ngoài ra, dòng kính này khi vỡ sẽ tạo thành các hạt lựu nhỏ không có cạnh sắc nhọn, kết hợp với độ cứng chịu lực gấp bốn đến năm lần kính thường giúp đảm bảo an toàn tối ưu cho các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, do đặc tính dễ bám bẩn, phơi bày dấu vân tay và có tỷ lệ tự nổ tự nhiên dù rất nhỏ, việc sử dụng và bảo dưỡng đúng cách là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính thẩm mỹ lẫn an toàn cho cả gia đình.

1. Kiểm tra định kỳ hệ thống ốc vít và phụ kiện liên kết

Kính cường lực chỉ an toàn khi các điểm chịu lực bám chắc vào kết cấu nhà nên định kỳ sáu tháng một lần bạn nên kiểm tra các ốc vít tại chân trụ, củ sập hoặc tay vịn. Nếu phát hiện các khớp nối bị rơ hoặc lỏng lẻo do chấn động đi lại hàng ngày thì cần dùng lục giác siết chặt lại ngay để tránh tấm kính bị rung lắc hay nghiêng vẹo.

Bạn cũng cần đảm bảo miếng đệm cao su hoặc nhựa mỏng giữa ốc vít inox và kính không bị lão hóa hay mủn nát vì nếu kim loại siết trực tiếp vào bề mặt kính sẽ rất dễ gây nứt vỡ.

2. Phòng ngừa nguy cơ va đập mạnh và ứng suất nhiệt

Mặc dù kính cường lực chịu lực tốt gấp bốn đến năm lần kính thông thường nhưng nó vẫn có những điểm chết nằm ở phần cạnh và góc của tấm kính. Bạn tuyệt đối không được dùng vật cứng hay nhọn như chân bàn ghế bằng sắt hoặc đồ chơi của trẻ nhỏ va đập vào các góc cạnh này vì có thể khiến toàn bộ tấm kính vỡ vụn ngay lập tức thành các hạt lựu nhỏ.

Lan can kính rất dễ lau chùi nhưng cần bảo trì đúng cách để tăng độ bền. (Ảnh: Happynest.vn)

Ngoài ra, nếu lan can kính nhà bạn nằm gần giếng trời có ánh nắng gắt chiếu vào trực tiếp thì hãy tránh hắt nước lạnh đột ngột lên kính khi kính đang nóng để ngăn ngừa hiện tượng sốc nhiệt gây nổ kính.

3. Vệ sinh đúng cách để kính luôn trong suốt

Kính rất dễ bám bụi bẩn, vết ố nước và dấu vân tay làm mất đi vẻ sang trọng nên bạn cần duy trì thói quen vệ sinh bằng nước lau kính chuyên dụng kết hợp với khăn vi sợi mềm hoặc cây gạt kính bằng cao su.

Bạn tuyệt đối không được dùng các loại hóa chất tẩy rửa mạnh có tính axit, nước javel đậm đặc, hoặc các miếng cọ rửa bằng kim loại vì chúng sẽ làm trầy xước bề mặt kính và làm mờ lớp mạ của phụ kiện inox đi kèm.

4. Đảm bảo an toàn cho gia đình có trẻ nhỏ

Trẻ em thường hiếu động và chưa nhận thức được độ nguy hiểm của các khoảng hở nên nếu lan can kính nhà bạn sử dụng hệ trụ lửng hoặc pad đơn treo hông, bạn phải đảm bảo khoảng cách giữa các tấm kính hoặc giữa kính và bậc thang không rộng quá 10cm để tránh trẻ nhỏ bị kẹt đầu hoặc tay chân qua khe.

Đồng thời, các bậc phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở và giáo dục trẻ nhỏ không được chơi đùa, xô đẩy, bám víu hoặc leo trèo lên phần tay vịn của lan can kính để tránh rủi ro.

5. Nếu cần, hãy sử dụng thêm phim cách nhiệt bảo vệ

Để tăng tối đa hệ số an toàn cho các công trình có thiết kế lan can kính trên tầng cao, bạn có thể cân nhắc dán một lớp phim bảo vệ trong suốt lên bề mặt kính.

Lớp phim này hoàn toàn không làm giảm độ sáng hay tầm nhìn của kính nhưng sẽ đóng vai trò giữ các mảnh vỡ lại thành một khối cố định nếu chẳng may xảy ra trường hợp hi hữu kính bị nổ vỡ tự nhiên, giúp ngăn các hạt kính rơi xuống sàn gây chấn thương cho người đứng phía dưới, đặc biệt với các gia đình có người già và trẻ nhỏ.

(Tổng hợp)