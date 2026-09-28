Lời khuyên cho các gia đình phải dùng ghế thắp hương

Bàn thờ đặt cao khiến nhiều gia đình phải dùng thêm ghế mỗi lần thắp hương.

Trong nhiều gia đình, bàn thờ thường được bố trí ở vị trí cao, vừa để dành một khoảng không gian riêng cho việc thờ cúng, vừa phù hợp với cách sắp xếp của từng căn nhà. Đặc biệt với bàn thờ treo tường hoặc những mẫu bàn thờ có mặt thờ nằm cao hơn tầm tay, việc đứng dưới để thắp hương, thay nước hay chỉnh lại đồ lễ đôi khi không dễ dàng. Bởi vậy, một chiếc ghế thường trở thành trợ thủ quen thuộc. Đến giờ thắp hương, mọi người kê ghế lên để đứng cho vừa tầm; lúc thay hoa, lau dọn bàn thờ cũng tiếp tục sử dụng theo cách tương tự. Làm nhiều thành quen nên ít ai nghĩ đây cũng là một thao tác cần chú ý đến an toàn, nhất là khi một tay đang cầm hương hoặc đồ thờ, còn cơ thể lại ở vị trí cao hơn mặt sàn.

Nếu gia đình cũng thường xuyên phải dùng ghế mỗi lần thắp hương, 5 lưu ý dưới đây sẽ giúp việc lên xuống và thao tác trước bàn thờ thuận tiện, an toàn hơn.

1. Nếu phải dùng thường xuyên, nên chuẩn bị một chiếc ghế phù hợp

Nhiều gia đình cần thắp hương mới tiện tay kéo chiếc ghế gần nhất ra dùng. Đó có thể là ghế nhựa nhỏ, ghế ăn, thậm chí ghế xoay ở bàn làm việc. Tuy nhiên, một chiếc ghế phù hợp để ngồi chưa chắc đã phù hợp để đứng lên. Nếu việc tiếp cận bàn thờ trên cao diễn ra thường xuyên, gia đình nên chuẩn bị ghế bước hoặc thang ghế chuyên dụng có kích thước phù hợp, bậc đứng đủ rộng và kết cấu chắc chắn. Quan trọng hơn, sản phẩm cần được sử dụng đúng tải trọng và hướng dẫn của nhà sản xuất. Đặc biệt, không nên đứng lên ghế xoay, ghế có bánh xe hoặc những chiếc ghế nhựa thấp, nhẹ, dễ nghiêng. Cũng đừng chồng hai chiếc ghế lên nhau chỉ để cao thêm một đoạn.

2. Đặt ghế thật chắc rồi mới cầm hương bước lên

Đừng vừa cầm hương đang cháy vừa dùng chân kéo ghế ra hoặc loay hoay tìm vị trí đặt. Tốt hơn hết, bạn nên chuẩn bị mọi thứ trước: đưa ghế đến đúng vị trí, mở hoàn toàn nếu là thang ghế gấp và kiểm tra xem nó đã đứng vững hay chưa. Mặt sàn phía dưới cũng cần phẳng, khô và không trơn trượt. Nếu vừa lau nhà hoặc khu vực trước bàn thờ có thảm dễ xô lệch, mọi người nên xử lý trước rồi mới đứng lên. Sau khi đã đứng chắc chắn mới cầm hương để thực hiện các thao tác cần thiết. Một thay đổi nhỏ trong thứ tự này giúp người dùng không phải vừa giữ thăng bằng vừa xoay xở với ghế.

3. Không cố kiễng chân hoặc vươn người quá xa

Có ghế rồi nhưng vẫn thiếu một chút chiều cao là tình huống rất dễ gặp. Khi đó, nhiều người thường kiễng chân hoặc nghiêng cả người về phía trước để với tới bát hương. Đây lại là lúc cơ thể dễ mất thăng bằng. Nếu đứng lên ghế mà vẫn phải rướn người quá mức mới tới được vị trí cần thao tác, chiếc ghế đó chưa phù hợp về chiều cao. Thay vì cố thêm một chút cho xong, mọi người nên bước xuống và đổi sang ghế bước hoặc thang ghế có chiều cao phù hợp hơn. Tuyệt đối không kê thêm hộp, chậu hay vật dụng khác lên mặt ghế để đứng cao hơn.

4. Người lớn tuổi càng không nên tự trèo nếu thấy không vững

Trong nhiều gia đình, ông bà hoặc bố mẹ lại là người thường xuyên chăm sóc bàn thờ. Tuy nhiên, khả năng giữ thăng bằng và vận động của mỗi người khác nhau, vì vậy không nên mặc định rằng đã làm việc này nhiều năm thì lần nào cũng an toàn. Nếu người sử dụng cảm thấy chân không vững, chóng mặt, khó bước lên xuống hoặc phải với quá xa, tốt hơn hết nên nhờ người khác hỗ trợ. Khi cần thay hoa, lau dọn hoặc thực hiện công việc lâu hơn bình thường, càng không nên cố đứng trên ghế trong tư thế thiếu ổn định. Người đứng hỗ trợ bên dưới cũng có thể giúp đưa và nhận đồ, nhờ đó người ở trên không phải vừa giữ đồ vừa bước lên xuống.

5. Nếu lần nào cũng phải trèo quá cao, nên xem lại cách tiếp cận bàn thờ

Dùng một chiếc ghế bước chắc chắn để tiếp cận bàn thờ cao không phải vấn đề. Nhưng nếu mỗi lần thắp hương đều phải bê ghế lớn, trèo nhiều bậc, kiễng chân hoặc nhờ người giữ phía dưới thì gia đình nên xem lại cách bố trí. Với bàn thờ treo đang chuẩn bị lắp mới, ngoài yếu tố thẩm mỹ và không gian, khả năng tiếp cận an toàn khi sử dụng hằng ngày cũng nên được tính từ đầu. Bởi sau khi lắp, gia đình không chỉ thắp hương mà còn phải thay nước, thay hoa và vệ sinh định kỳ. Còn với bàn thờ đã lắp cố định, nếu không thuận tiện thay đổi vị trí, ít nhất hãy chuẩn bị một chiếc ghế bước hoặc thang ghế phù hợp và để ở nơi dễ lấy. Như vậy, mỗi lần cần sử dụng, mọi người sẽ không phải tiện tay lấy bất cứ chiếc ghế nào trong nhà rồi cố đứng lên cho đủ tầm với.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo