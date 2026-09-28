5 kem chống nắng kiềm dầu "made in Vietnam" giúp da ráo mịn, căng bóng tự nhiên cả ngày

Nếu ưu tiên sản phẩm Việt, 5 kem chống nắng dưới đây là những cái tên đáng tham khảo cho chu trình chăm sóc da hằng ngày.

Kem chống nắng không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ da khỏi tác động của tia UV mà còn có thể góp phần quyết định diện mạo của làn da trong suốt ngày dài. Với da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu, một sản phẩm có kết cấu nhẹ, khả năng kiểm soát dầu tốt và để lại lớp finish ráo mịn sẽ giúp lớp makeup phía trên bền đẹp hơn, đồng thời hạn chế cảm giác bóng nhờn khó chịu. Nếu ưu tiên sản phẩm Việt, 5 kem chống nắng dưới đây là những cái tên đáng tham khảo cho chu trình chăm sóc da hằng ngày.

1. Sữa chống nắng rau má Cỏ Mềm SPF50+ PA++++

Sữa chống nắng rau má Cỏ Mềm là lựa chọn phù hợp với những người yêu thích kết cấu mỏng nhẹ và muốn da có cảm giác dễ chịu sau khi thoa. Công thức kết hợp khả năng chống nắng phổ rộng với rau má - thành phần quen thuộc trong các sản phẩm chăm sóc da theo hướng làm dịu và hỗ trợ duy trì hàng rào bảo vệ da. Dạng sữa giúp sản phẩm dễ tán, tạo cảm giác nhẹ mặt thay vì lớp màng dày bí. Với làn da dầu, đây cũng là kiểu kết cấu đáng ưu tiên bởi khi thoa đúng lượng, da vẫn giữ được vẻ ẩm mượt tự nhiên mà không quá bóng. SPF50+ PA++++ cung cấp mức bảo vệ cao, phù hợp để sử dụng vào ban ngày, đặc biệt khi phải thường xuyên di chuyển ngoài trời. Để lớp finish đẹp hơn, nên thoa từng lớp mỏng và chờ sản phẩm ổn định trước khi tiếp tục makeup.

Nơi mua: Cỏ Mềm

2. Kem chống nắng bí đao Cocoon SPF50+ PA++++

Kem chống nắng bí đao Cocoon là cái tên quen thuộc với những tín đồ ưu tiên mỹ phẩm Việt và yêu thích các công thức có thành phần nguồn gốc thực vật. Bí đao vốn được Cocoon sử dụng trong nhiều sản phẩm dành cho da dầu, da dễ nổi mụn, trong khi kết cấu kem chống nắng được phát triển theo hướng dễ sử dụng hằng ngày. Khi thoa, sản phẩm tạo lớp bảo vệ trên bề mặt da nhưng không cần quá nhiều bước để hoàn thiện chu trình. Với da dầu, điều quan trọng là không nên hiểu "kiềm dầu" đồng nghĩa với làm da khô căng; một sản phẩm chống nắng lý tưởng vẫn cần duy trì độ ẩm vừa đủ để bề mặt da trông mịn và khỏe. Vì vậy, nếu sử dụng kem chống nắng bí đao, bạn vẫn nên điều chỉnh lượng kem dưỡng phía trước tùy tình trạng da để tránh hiện tượng quá nhiều lớp khiến da nhanh bóng.

Nơi mua: Cocoon

3. Kem chống nắng kiềm dầu Sắc Ngọc Khang SPF50+ PA++++

Nếu mục tiêu là tìm một sản phẩm chống nắng có khả năng hỗ trợ kiểm soát vẻ bóng dầu đồng thời tạo hiệu ứng da chỉn chu, kem chống nắng kiềm dầu Sắc Ngọc Khang SPF50+ PA++++ có thể nằm trong danh sách tham khảo. Sản phẩm hướng tới nhu cầu chống nắng kết hợp chăm sóc da hằng ngày, với ưu điểm đáng chú ý là khả năng tạo bề mặt tương đối ráo, phù hợp với những người không thích cảm giác nhờn dính sau khi bôi kem chống nắng. Khi dùng vào buổi sáng, bạn có thể kết hợp cùng một lớp dưỡng ẩm mỏng nếu da có xu hướng thiếu nước, sau đó mới thoa kem chống nắng với lượng đầy đủ. Cách này giúp hạn chế tình trạng da dầu nhưng vẫn khô căng bên trong, đồng thời tạo lớp nền tự nhiên hơn. Với sản phẩm có hiệu ứng kiềm dầu, việc dặm lại chống nắng trong ngày vẫn cần được ưu tiên thay vì chỉ dựa vào lớp kem ban đầu.

Nơi mua: Sắc Ngọc Khang

4. Kem chống nắng Trống Đồng Skin Heritage SPF50+ PA++++

Mang dấu ấn của thương hiệu Việt, kem chống nắng Trống Đồng Skin Heritage SPF50+ PA++++ hướng tới hình ảnh kết hợp giữa chăm sóc da hiện đại và cảm hứng từ những giá trị bản địa. Sản phẩm có thể được sử dụng như bước bảo vệ da cuối cùng trong chu trình skincare buổi sáng, trước makeup. Với những người sở hữu làn da hỗn hợp hoặc da dầu, tiêu chí quan trọng khi chọn chống nắng vẫn là cảm giác sau khi thoa: không quá bí, không khiến lớp nền phía trên nhanh trượt và không làm bề mặt da bóng dầu quá mức. Khi sử dụng, nên chia lượng kem cần thiết thành hai lớp mỏng thay vì cố gắng tán toàn bộ một lượng lớn cùng lúc. Cách này thường giúp kem trải đều hơn, đồng thời hạn chế tình trạng vón hoặc để lại cảm giác nặng mặt.

Nơi mua: Skin Heritage

5. Kem chống nắng Cellic kiềm dầu, nâng tông tự nhiên SPF50+ PA++++

Với những người thích kiểu chống nắng có thể đồng thời tạo hiệu ứng da sáng hơn mà không cần makeup quá nhiều, Cellic kiềm dầu, nâng tông tự nhiên SPF50+ PA++++ là lựa chọn đáng chú ý. Điểm cộng nằm ở hiệu ứng nâng tông theo hướng tự nhiên, giúp gương mặt trông tươi sáng và đều màu hơn sau khi thoa. Khả năng kiềm dầu cũng phù hợp với những ngày muốn để mặt mộc nhưng vẫn cần một lớp hoàn thiện gọn gàng. Tuy nhiên, với kem chống nắng nâng tông, người dùng nên tán thật đều ở cả mặt, vùng sát chân tóc và đường viền hàm để tránh hiện tượng chênh màu. Đặc biệt, không nên giảm lượng sản phẩm chỉ vì sợ lớp nâng tông quá rõ; khả năng bảo vệ da phụ thuộc đáng kể vào việc sử dụng đủ lượng kem và thoa lại đúng thời điểm.

Nơi mua: Cellic

Sở hữu làn da dầu không có nghĩa là phải tìm một sản phẩm khiến da khô hoàn toàn. Một lớp finish đẹp thường là sự cân bằng giữa ráo mịn, đủ ẩm và vẫn giữ được độ căng bóng khỏe mạnh. 5 kem chống nắng "made in Vietnam" trên đều hướng tới nhu cầu chống nắng kết hợp kiểm soát vẻ bóng dầu, nhưng hiệu ứng thực tế có thể khác nhau tùy loại da, thời tiết và các sản phẩm sử dụng trước đó. Dù lựa chọn sản phẩm nào, hãy đảm bảo thoa đủ lượng, ưu tiên SPF50+ PA++++ khi cần bảo vệ cao và dặm lại kem chống nắng khi hoạt động ngoài trời lâu để duy trì hiệu quả bảo vệ da.