Những mẫu váy liền mùa thu khéo hack chiều cao, tôn chân dài dành cho các nàng sở hữu chiều cao dưới 1m60

Váy liền luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa thu của các nàng yêu thích phong cách nữ tính, thanh lịch. Không chỉ mang đến vẻ ngoài duyên dáng, váy liền còn có khả năng tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo, cân đối hơn nếu được lựa chọn khéo léo.
Đặc biệt với những cô nàng thấp bé, chiều cao dưới 1m6, việc ưu tiên các thiết kế tôn dáng sẽ giúp "ăn gian" chiều cao đáng kể mà không cần phối đồ cầu kỳ. Dưới đây là những mẫu váy liền mùa thu mà các nàng có thể tham khảo để mặc đẹp và trông cao ráo, mảnh mai hơn.