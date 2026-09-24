Những mẫu váy liền mùa thu khéo hack chiều cao, tôn chân dài dành cho các nàng sở hữu chiều cao dưới 1m60

Một chiếc váy phù hợp không chỉ tôn dáng mà còn mang đến diện mạo nữ tính, duyên dáng cho những ngày thu se lạnh.

Váy liền luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa thu của các nàng yêu thích phong cách nữ tính, thanh lịch. Không chỉ mang đến vẻ ngoài duyên dáng, váy liền còn có khả năng tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo, cân đối hơn nếu được lựa chọn khéo léo.

Đặc biệt với những cô nàng thấp bé, chiều cao dưới 1m6, việc ưu tiên các thiết kế tôn dáng sẽ giúp "ăn gian" chiều cao đáng kể mà không cần phối đồ cầu kỳ. Dưới đây là những mẫu váy liền mùa thu mà các nàng có thể tham khảo để mặc đẹp và trông cao ráo, mảnh mai hơn.

Thiết kế của RẬP dành riêng cho mùa thu dịu mát. Chất liệu dày dặn đứng dáng khéo tôn dáng, tôn chiều cao cho các nàng khi diện váy.

Nơi mua: RẬP

Nếu là một cô nàng dịu dàng nữ tình, thiết kế của Masara hội tụ tất cả những nét đẹp mà các nàng mong muốn cho một thiết kế váy liền mùa thu.

Nơi mua: Masara

Sang chảnh và chuẩn style công sở thanh lịch, mẫu váy của Charm By Tea giúp các nàng nhỏ nhắn thêm phần cá tính và nổi bật khi tới công sở trong thu này.

Nơi mua: Charm By Tea

Chấm bi luôn là kiểu họa tiết khéo hack tuổi, giúp các nàng nhìn trẻ trung, tươi mới trong mọi hoàn cảnh. Thiết kế của 2Fleurs có phom dáng trẻ trung hiện đại phù hợp với nhiều hoàn cảnh từ dạo phố đến công sở trong thu này.

Nơi mua: 2Fleurs

Một thiết kế váy liền họa tiết hoa nhẹ nhàng tươi mới để tô điểm cho nhan sắc của các nàng trong thu này. Đó là thiết kế của everluxe.

Nơi mua: everluxe

Sang chảnh, kiêu kỳ và cực kỳ tôn dáng, thiết kế của The Filly hợp với những buổi tiệc cùng bạn bè, tiệc cưới hay những sự kiện quan trọng khác.

Nơi mua: The Filly

Thiết kế của MAROSE thiên về nét hiện đại chứ không bánh bèo điệu đà. Mẫu váy vừa đủ sự thanh lịch, kín đáo để đến công sở, vừa có nét sang chảnh, cá tính để dạo phố ngày thu.

Nơi mua: MAROSE

Những thiết kế dài tay, tay lửng chính là đặc trưng của mùa thu. Mẫu váy của GUCHI khéo hack eo thon, khoe chân thon dài, cực kỳ tôn dáng dành cho các nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn.

Nơi mua: GUCHI



