Muốn ngan luộc mềm, thơm, không hôi, đừng bỏ qua bước này

Chỉ cần luộc sai thời gian hoặc bỏ qua một bước nhỏ khi sơ chế, món ngan có thể bị hôi, dai, thậm chí bên ngoài chín nhưng bên trong vẫn đỏ; vậy luộc ngan bao nhiêu phút để thịt mềm ngọt, chín đều?

Thịt ngan là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nổi bật với hàm lượng protein cao nhưng tương đối ít chất béo khi bỏ da. Trong 100 g thịt ngan đã nấu chín, không tính da, có khoảng 28g protein và 4-7g chất béo. Nhờ đó, thịt ngan có thể là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn cần bổ sung đạm, đặc biệt với người muốn duy trì khối lượng cơ bắp hoặc kiểm soát lượng chất béo trong khẩu phần.

Không chỉ giàu protein, thịt ngan còn cung cấp nhiều vitamin nhóm B, tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh. Bên cạnh đó, các khoáng chất như sắt, kẽm và phốt pho trong thịt ngan cũng góp phần vào quá trình tạo máu, duy trì hệ miễn dịch và sức khỏe của xương.

Món ngan luộc hấp dẫn bởi lớp da vàng óng, thịt mềm ngọt, đậm đà hơn thịt vịt. Tuy nhiên nếu sơ chế không kỹ, thịt dễ còn mùi hôi. Nếu luộc sai thời gian, phần bên ngoài có thể khô trong khi bên trong vẫn đỏ.

Cách chọn thịt ngan ngon, không phải ai cũng biết

Muốn có món ngan luộc ngon, nên chọn ngan trưởng thành vừa phải, thân chắc, ức tròn, da cổ và da bụng dày. Ngan quá non thường ít thịt, nhiều lông tơ và thịt nhão. Ngan già có phần da dày, thịt dai nên cần luộc lâu hơn.

Với ngan còn sống, có thể quan sát hai cánh đan chéo được vào nhau, đầu cánh vừa đủ dài, lông mọc đầy và mượt. Phần ức nên đầy đặn, không quá nhọn, cầm con ngan có cảm giác chắc và nặng tay.

Nếu mua ngan đã làm sẵn, nên chọn con có da màu vàng nhạt tự nhiên, thịt hồng tươi, bề mặt khô ráo và có độ đàn hồi. Dùng tay ấn nhẹ vào đùi hoặc lườn, nếu vết lõm nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu thì thịt còn tươi.

Không chọn ngan có da vàng đậm bất thường, xuất hiện vết bầm tím, tụ máu hoặc mùi lạ. Thịt nhão, chảy nước, phần da và mỡ tách rời cũng có thể là dấu hiệu ngan đã để lâu hoặc không được bảo quản đúng cách.

Nên ưu tiên ngan nặng khoảng 2-2,5kg. Kích thước này tương đối phù hợp với nồi gia đình, thịt đủ dày và dễ căn thời gian chín hơn so với ngan quá lớn.

Mẹo hay luộc ngan mềm, không bị hôi

Với một con ngan khoảng 2-2,5kg, cần chuẩn bị 1 củ gừng, 3-4 củ hành khô, một ít muối hạt, giấm hoặc rượu trắng. Có thể thêm vài nhánh hành lá để nước luộc thơm hơn.

Trước tiên, nhổ sạch phần lông tơ còn sót lại và loại bỏ tuyến nhờn ở phao câu bởi đây là một trong những bộ phận gây mùi rõ nhất. Dùng muối hạt cùng gừng đập dập và rượu trắng chà lên da, bên trong bụng ngan rồi làm sạch, để ráo. Có thể thay rượu bằng giấm hoặc chanh nhưng không nên ngâm quá lâu khiến bề mặt thịt bị tái.

Ảnh minh họa

Nướng thơm hành khô và phần gừng còn lại, sau đó đập dập. Cho ngan vào nồi có kích thước vừa phải, đổ nước ngập thân rồi thêm hành, gừng và một chút muối. Nồi quá lớn sẽ cần nhiều nước, khiến vị ngọt của thịt bị hòa loãng.

Đun lửa lớn đến khi nước sôi, nhẹ nhàng hớt bỏ bọt để nước luộc trong. Sau đó hạ nhỏ lửa, duy trì trạng thái sôi lăn tăn. Không nên để nước sôi dữ dội vì da dễ nứt, thịt bên ngoài nhanh khô mà phần sát xương chưa chín đều.

Sau khoảng 25-30 phút, tắt bếp nhưng chưa vớt ngan ra ngay. Đậy vung và om trong nước nóng thêm 10-15 phút để nhiệt truyền dần vào phần thịt dày. Cách luộc kết hợp om giúp thịt chín đều, mềm mọng mà không bị bã.

Khi vớt ra, để ngan ráo và nguội bớt rồi mới chặt. Dùng dao sắc chặt miếng vừa ăn, dứt khoát theo chiều ngang thớ thịt để miếng ngan mềm và đẹp.

Luộc thịt ngan bao nhiêu phút thì chín thơm ngon?

Thời gian luộc ngan bao lâu phụ thuộc vào trọng lượng, độ tuổi của ngan và việc luộc nguyên con hay chia nhỏ. Mốc thời gian dưới đây được tính từ khi nước sôi trở lại:

- Nửa con ngan hoặc các miếng lớn: luộc khoảng 18-22 phút, om thêm 5-10 phút.

- Ngan nguyên con khoảng 1,5-2kg: luộc 20-25 phút, om thêm 10 phút.

- Ngan nguyên con khoảng 2-2,5kg: luộc 25-30 phút, om thêm 10-15 phút.

- Ngan trên 3kg hoặc ngan già: luộc khoảng 35-40 phút, kiểm tra kỹ trước khi vớt.

Lưu ý để chắc chắn hơn, có thể xiên que nhỏ vào phần dày nhất ở đùi. Nếu nước tiết ra trong, không còn màu hồng đỏ và thịt không có cảm giác sống thì ngan đã chín.

Thịt ngan giàu đạm nhưng một số người nên hạn chế ăn hoặc chú ý cách chế biến:

Người mắc bệnh tim mạch, cholesterol cao: Nên hạn chế thịt và đặc biệt là da ngan vì chứa chất béo bão hòa.

Người bị gout hoặc axit uric cao: Nên kiểm soát khẩu phần do thịt ngan chứa purin, có thể làm tăng axit uric.

Người suy giảm miễn dịch: Cần đảm bảo thịt ngan được nấu chín kỹ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn từ thực phẩm.

Trúc Chi (t/h Vietnamnet, Dân Việt)