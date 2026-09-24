Ngày mai là Rằm tháng 8: Khung giờ đẹp nhất để thắp hương

Rằm tháng 8 luôn đặc biệt hơn cả, bởi đây cũng chính là Tết Trung thu - ngày của sum họp, đoàn viên.

Ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026 dương lịch, tức ngày 15/8 âm lịch, chính là Rằm tháng 8 và cũng là Tết Trung thu. Đây không chỉ là dịp trẻ nhỏ rước đèn, phá cỗ mà trong đời sống truyền thống của người Việt, Trung thu còn gắn với sự sum họp, đoàn viên. Nhiều gia đình vì thế vẫn giữ nếp chuẩn bị lễ vật, thắp hương thần linh, gia tiên rồi đến tối quây quần bên mâm cỗ trông trăng. Tuy nhiên, Rằm tháng 8 có phần khác những ngày Rằm thông thường. Bởi ngoài việc thắp hương trên bàn thờ, nhiều nhà còn chuẩn bị mâm cỗ Trung thu vào buổi tối. Vì thế, không ít người băn khoăn: nên thắp hương vào buổi sáng hay chờ trăng lên mới cúng, và nếu muốn chọn một khung giờ đẹp thì nên chọn lúc nào?

Thắp hương thần linh, gia tiên: Có thể ưu tiên 9h-11h

Nếu muốn chọn một khung giờ thuận theo lịch truyền thống để thắp hương Rằm tháng 8 năm nay, gia đình có thể tham khảo 9h-11h sáng ngày 25/9/2026. Ngày 25/9/2026 là ngày Nhâm Dần, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Theo lịch vạn niên, khoảng 9h-11h là giờ Tỵ và thuộc giờ hoàng đạo của ngày này. Đây đồng thời là thời điểm ban ngày, khá phù hợp với nếp thắp hương ngày Rằm của nhiều gia đình. Vì vậy, nếu ngày mai gia đình có người ở nhà và muốn chọn một giờ cụ thể, 9h-11h là khung có thể ưu tiên. Mọi người có thể chuẩn bị bàn thờ sạch sẽ, hoa quả, nước, bánh Trung thu hoặc mâm cơm tùy nếp nhà rồi dâng hương trong khoảng thời gian này. Không nhất thiết phải đợi đến khi trăng lên mới thắp hương gia tiên. Lễ ngày Rằm và mâm cỗ trông trăng vốn có thể được sắp xếp ở hai thời điểm khác nhau.

Còn cỗ Trung thu: Buổi tối 19h-21h phù hợp hơn

Nếu buổi sáng thiên về lễ dâng hương thần linh, gia tiên, thì buổi tối mới thực sự là khoảng thời gian dành cho không khí Trung thu. Theo phong tục, khi trời tối và trăng lên, gia đình bày bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả, trà, đèn lồng... rồi cùng nhau trông trăng và phá cỗ. Vì vậy, không cần mang toàn bộ hoạt động này vào buổi sáng chỉ để làm cùng lễ gia tiên. Đáng chú ý, trong ngày Rằm tháng 8 năm nay, 19h-21h - giờ Tuất - cũng là một giờ hoàng đạo theo lịch truyền thống. Bởi vậy, những gia đình muốn bày mâm cỗ Trung thu vào buổi tối có thể tham khảo khoảng 19h-21h. Thời điểm này vừa phù hợp với hoạt động trông trăng, vừa thuận tiện hơn để người lớn đi làm, trẻ nhỏ đi học trở về và cả nhà cùng có mặt. Nếu gia đình có nếp thắp thêm hương trước khi phá cỗ, cũng có thể thực hiện vào thời điểm này. Như vậy, 9h-11h phù hợp để ưu tiên cho lễ thần linh, gia tiên; còn 19h-21h phù hợp hơn với mâm cỗ Trung thu và việc sum họp buổi tối.

Nếu chỉ có thể thắp hương sau giờ làm thì sao?

Năm nay Rằm tháng 8 rơi đúng thứ Sáu, vì vậy không phải gia đình nào cũng có người ở nhà vào 9h-11h. Trong trường hợp đó, mọi người không cần cố bỏ việc hoặc chạy về nhà chỉ để kịp khung giờ buổi sáng. Nếu cả nhà chỉ có thể sum họp sau giờ làm, 19h-21h cũng là một khung giờ hoàng đạo của ngày 25/9 và có thể lựa chọn để dâng hương trước khi cả nhà phá cỗ Trung thu. Điều này cũng giải quyết được một tình huống khá phổ biến: bố mẹ đi làm, con đi học, đến tối mọi người mới thực sự có mặt đông đủ. Thay vì một người vội vàng làm lễ cho kịp giờ vào ban ngày, gia đình có thể đợi đến lúc mọi người trở về rồi cùng chuẩn bị.

"Giờ đẹp" nên hiểu thế nào cho đúng?

Các khung 9h-11h và 19h-21h nói trên được lựa chọn dựa trên hệ thống giờ hoàng đạo trong lịch truyền thống. Đây là quan niệm dân gian để tham khảo, không phải quy định bắt buộc của việc thờ cúng và cũng không có cơ sở để cho rằng thắp hương ngoài những giờ này sẽ đem đến điều không may. Bởi vậy, nếu điều kiện cho phép, gia đình có thể ưu tiên 9h-11h để thắp hương thần linh, gia tiên. Đến tối, 19h-21h là khoảng thời gian đẹp để cả nhà bày cỗ, trông trăng, phá cỗ và sum họp. Còn nếu công việc hoặc sinh hoạt không phù hợp với cả hai mốc trên, mọi người vẫn có thể chọn thời gian thuận tiện. Bàn thờ sạch sẽ, lễ vật vừa sức, hương đèn được trông coi an toàn và sự thành kính của gia đình vẫn quan trọng hơn việc phải canh từng phút trên đồng hồ.

Rằm tháng 8 suy cho cùng cũng là Tết đoàn viên. Một khung giờ đẹp có thể là điều để tham khảo, nhưng một buổi tối cả nhà thực sự có mặt bên nhau mới là điều làm nên ý nghĩa đặc biệt của Trung thu.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm