5 chai sữa dưỡng thể siêu cấp ẩm "made in Vietnam" hợp làn da hanh khô mùa lạnh

Khi nhiệt độ giảm, làn da cơ thể có thể mất nước nhanh hơn, đặc biệt nếu thường xuyên tắm nước nóng hoặc ở trong môi trường điều hòa.

Thời tiết chuyển lạnh thường khiến làn da cơ thể nhanh chóng mất đi độ ẩm tự nhiên. Những vùng da vốn dễ khô như cẳng chân, khuỷu tay, đầu gối hay bàn tay có thể trở nên sần ráp, căng và kém mịn màng hơn. Nếu mùa hè chỉ cần một lớp lotion mỏng nhẹ, bước sang mùa lạnh, nhiều người lại có xu hướng tìm đến những sản phẩm dưỡng thể có kết cấu giàu ẩm hơn để duy trì cảm giác mềm mại suốt cả ngày. Nếu bạn ưu tiên mỹ phẩm Việt, 5 sản phẩm dưỡng thể dưới đây là những cái tên đáng tham khảo.

1. UILICY Dưỡng thể dưỡng trắng 2% Niacinamide

UILICY Dưỡng thể dưỡng trắng 2% Niacinamide tập trung vào hai nhu cầu quen thuộc của người dùng body lotion: dưỡng ẩm và chăm sóc làn da không đều màu. Với 2% niacinamide, sản phẩm hướng đến việc hỗ trợ cải thiện vẻ ngoài sáng và đều màu hơn, đồng thời duy trì trạng thái mềm mại cho da. Đây là thành phần khá quen thuộc trong skincare nhờ khả năng hỗ trợ hàng rào bảo vệ da và cải thiện một số vấn đề về sắc tố khi được sử dụng đều đặn. Với mùa lạnh, điều đáng quan tâm không chỉ là khả năng làm sáng mà còn là cảm giác sau khi thoa: một sản phẩm dưỡng thể phù hợp cần giúp da bớt căng khô mà không tạo cảm giác quá nặng nề. Để đạt hiệu quả chăm sóc da tốt hơn, nên thoa lotion ngay sau khi tắm, khi da vẫn còn hơi ẩm.

Nơi mua: UILICY

2. Bơ dưỡng thể cà phê Đắk Lắk Cocoon

Bơ dưỡng thể cà phê Đắk Lắk của Cocoon là lựa chọn đáng chú ý nếu bạn thích những sản phẩm dưỡng thể có nguồn nguyên liệu gắn với nông sản Việt Nam. Khác với lotion dạng lỏng, sản phẩm có kết cấu dạng bơ dưỡng thể, phù hợp hơn với những thời điểm da cần được chăm sóc giàu độ ẩm. Thành phần cà phê Đắk Lắk tạo điểm nhấn riêng cho sản phẩm, trong khi kết cấu giàu dưỡng chất giúp da có cảm giác mềm mại sau khi thoa. Đây là kiểu body care đặc biệt phù hợp với mùa lạnh, khi da thường dễ bị khô ráp do nhiệt độ thấp và tiếp xúc thường xuyên với nước nóng. Bạn có thể tập trung sản phẩm vào những vùng da dễ khô như khuỷu tay, đầu gối và cẳng chân, đồng thời massage nhẹ nhàng để sản phẩm trải đều trên bề mặt da.

Nơi mua: Cocoon

3. Sữa dưỡng thể sáng da dưỡng ẩm ngăn ngừa lão hóa Cỏ Mềm

Sữa dưỡng thể của Cỏ Mềm hướng đến một chu trình chăm sóc cơ thể tương đối toàn diện, kết hợp nhu cầu dưỡng ẩm, chăm sóc vẻ ngoài sáng da và hỗ trợ duy trì làn da mềm mịn. Với những người thường xuyên cảm thấy da body khô căng vào mùa lạnh, việc sử dụng lotion đều đặn sau mỗi lần tắm có thể giúp bổ sung độ ẩm và hạn chế cảm giác thô ráp. Điểm đáng chú ý của sản phẩm là định hướng chăm sóc da lâu dài thay vì chỉ tạo cảm giác mềm tức thời trên bề mặt. Tuy nhiên, cụm từ "ngăn ngừa lão hóa" nên được hiểu theo hướng chăm sóc và duy trì vẻ ngoài khỏe đẹp của làn da, thay vì kỳ vọng một sản phẩm dưỡng thể có thể xóa bỏ hoàn toàn các dấu hiệu tuổi tác. Nếu muốn body mịn và đều màu hơn, hãy kết hợp dưỡng thể với chống nắng cho những vùng da thường xuyên tiếp xúc ánh sáng.

Nơi mua: Cỏ Mềm

4. Sữa dưỡng thể trắng da DrCeutics Body Lotion Healthy White

DrCeutics Body Lotion Healthy White là lựa chọn dành cho những ai muốn kết hợp bước dưỡng ẩm hằng ngày với nhu cầu chăm sóc làn da body xỉn màu. Sản phẩm hướng đến vẻ ngoài sáng và mịn hơn khi sử dụng đều đặn, đồng thời bổ sung độ ẩm để da không bị khô ráp. Với mùa lạnh, một chai lotion có khả năng dưỡng ẩm tốt sẽ đặc biệt hữu ích sau khi tắm hoặc trước khi đi ngủ, thời điểm làn da thường dễ xuất hiện cảm giác căng và thiếu ẩm. Tuy nhiên, để chăm sóc vùng da cơ thể không đều màu, sự kiên trì quan trọng hơn việc kỳ vọng thay đổi nhanh chóng chỉ sau vài lần sử dụng. Bên cạnh đó, nếu bạn đang sử dụng các sản phẩm body treatment khác, nên tránh kết hợp quá nhiều hoạt chất dễ gây kích ứng trong cùng một thời điểm.

Nơi mua: DrCeutics

5. Kem body dưỡng trắng mịn da chứa 6% Niacinamide nấm truffle Hella Beauty

Hella Beauty Kem body dưỡng trắng mịn da chứa 6% Niacinamide nấm truffle là sản phẩm có hàm lượng niacinamide nổi bật trong nhóm dưỡng thể, hướng đến nhu cầu chăm sóc làn da body xỉn màu, thiếu mịn màng. Niacinamide được biết đến với khả năng hỗ trợ hàng rào bảo vệ da và cải thiện vẻ ngoài không đều màu khi sử dụng thường xuyên. Kết hợp cùng thành phần nấm truffle, sản phẩm tập trung vào trải nghiệm dưỡng da body chuyên sâu hơn. Với hàm lượng niacinamide tương đối cao, người có làn da nhạy cảm nên thử trước trên một vùng da nhỏ để theo dõi phản ứng. Đặc biệt trong mùa lạnh, hãy ưu tiên thoa sản phẩm trên nền da sạch và hơi ẩm để hỗ trợ duy trì độ mềm mại lâu hơn.

Nơi mua: Hella Beauty

Khi nhiệt độ giảm, làn da cơ thể có thể mất nước nhanh hơn, đặc biệt nếu thường xuyên tắm nước nóng hoặc ở trong môi trường điều hòa. Vì vậy, thay vì chỉ sử dụng dưỡng thể khi da đã khô ráp, hãy biến bước này thành thói quen sau mỗi lần tắm. Thoa sản phẩm khi da còn hơi ẩm, chú trọng những vùng dễ khô và lựa chọn kết cấu phù hợp với nhu cầu thực tế sẽ giúp routine body care hiệu quả hơn.

5 sản phẩm trên đều có điểm chung là đến từ các thương hiệu Việt Nam, đồng thời tập trung vào những nhu cầu phổ biến như dưỡng ẩm, làm mềm da và chăm sóc vẻ ngoài sáng mịn. Tuy nhiên, dưỡng thể không thể thay thế kem chống nắng. Nếu muốn duy trì làn da body đều màu và hạn chế tác động của tia UV, đừng quên bảo vệ những vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng ngay cả trong mùa lạnh.