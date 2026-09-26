Sơn Tùng M-TP và cỗ máy biến sự chú ý thành 3 triệu USD

3 triệu USD, 5.000 robot hút bụi bán ra chỉ trong bảy ngày. Đó là con số ECOVACS vừa công bố cho Deebot T80 Max Omni, dựa trên báo cáo doanh thu nội bộ của ECOVACS Việt Nam.

‏Tốc độ bán hàng này thường xuất hiện trong những đợt mở bán iPhone mới hoặc bộ sưu tập giới hạn, hiếm khi gắn với một thiết bị gia dụng. Xét cho cùng, robot hút bụi vẫn là món đồ người ta mua khi phát sinh nhu cầu thực tế, không phải thứ khiến đám đông phải đếm ngược từng ngày để sở hữu.‏

‎



‎

‏Một phần câu trả lời nằm ở cái tên quen thuộc: Sơn Tùng M-TP, đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam. Nhưng kết luận "có Sơn Tùng nên bán chạy" sẽ bỏ qua phần thú vị hơn: cách một thương hiệu công nghệ đang vận hành sức ảnh hưởng của người nổi tiếng như một tài sản kinh doanh có thể tính toán, thay vì chỉ dùng cho một chiến dịch quảng cáo.‏

‏Sự chú ý khan hiếm hơn cả sản phẩm‏

‏Trong marketing hiện đại, người ta thường nhắc đến nền kinh tế chú ý. Khi mỗi người lướt qua hàng nghìn nội dung mỗi ngày, thứ khan hiếm không còn là một sản phẩm tốt, mà là vài giây người ta chịu dừng lại để nhìn vào sản phẩm ấy. Ai giữ được sự chú ý của đám đông đúng thời điểm sẽ có lợi thế ngay trước khi cuộc mua bán bắt đầu.‏

‏Đây cũng là lý do những đợt mở bán sản phẩm giới hạn hoặc các concert thường tạo ra cảnh xếp hàng. Người mua không chỉ trả tiền cho sản phẩm. Họ còn trả tiền cho cảm giác đang bắt kịp một điều được cả đám đông quan tâm.‏

‏ECOVACS đang áp dụng logic ấy vào một ngành hàng vốn bị xem là khô khan. Thay vì để sản phẩm nằm trong showroom, chờ khách tự tìm hiểu và so sánh thông số, hãng kết hợp sức hút từ đại sứ, ưu đãi cùng truyền thông vào một khoảng thời gian ngắn, biến ngày mở bán thành sự kiện thu hút sự chú ý.‏

‏T80 Max Omni lên kệ từ ngày 15/9/2026 với giá ưu đãi 15,99 triệu đồng, so với giá niêm yết 27,99 triệu đồng. Chương trình khuyến mại được giới hạn đến cuối tháng. Một khung thời gian gấp rút, mức giá đủ hấp dẫn và một gương mặt đại diện có sức ảnh hưởng đã tạo thành công thức nghe có vẻ đơn giản, nhưng để vận hành trơn tru đòi hỏi cả một chiến lược phía sau.‏

‏Sơn Tùng M-TP kéo người mua đến gần hơn‏

‏Sơn Tùng M-TP trở thành đại sứ đầu tiên của ECOVACS tại Việt Nam từ tháng 9/2025. Ông Đào Hải Đăng, đại diện thương hiệu, từng chia sẻ rằng việc hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP không chỉ là một chiến dịch truyền thông, mà còn thể hiện cam kết của ECOVACS với thị trường Việt Nam, tạo sức mạnh cộng hưởng cho hành trình phát triển của hãng.‏

‏Những chiến dịch sau đó cho thấy sức lan tỏa của sự hợp tác này. Video công bố đại sứ đạt gần 9 triệu lượt xem. Các nội dung có hình ảnh Sơn Tùng M-TP ghi nhận mức tương tác cao gấp 26 lần trên Facebook và 40 lần trên TikTok so với bài đăng thông thường của hãng. Hashtag đi cùng chiến dịch thu hút hơn 19.000 bài viết từ cộng đồng.‏

‏Hiệu ứng truyền thông cũng xuất hiện cùng những kết quả thương mại cụ thể. Theo số liệu do hãng công bố, Deebot T90 Pro Omni bán được 15.000 máy trong sáu tháng. Doanh số chung của ECOVACS tăng từ 30% đến 45% trong những giai đoạn có hoạt động truyền thông cùng Sơn Tùng M-TP, gắn với thời điểm ra mắt MV ‏ ‏Come My Way‏ ‏.‏

‏Trước T80 Max Omni, DEEBOT X11 OmniCyclone, sản phẩm đầu tiên có sự đồng hành của Sơn Tùng M-TP, từng vượt mốc doanh thu 1 triệu USD sau một tuần mở bán.‏

‏Các nhà nghiên cứu tại Đại học Wharton từng chỉ ra một điểm khó trong việc sử dụng người nổi tiếng làm đại diện thương hiệu. Họ có thể nâng đỡ hình ảnh sản phẩm, nhưng cũng có thể kéo sự chú ý khỏi chính sản phẩm đó. Nếu một gương mặt nổi tiếng chỉ xuất hiện bên cạnh món hàng mà không có yếu tố đủ sức neo giữ, người xem có thể nhớ đến ngôi sao nhưng quên mất sản phẩm đang được giới thiệu.‏

‏ECOVACS triển khai hợp tác theo cách khác. Sơn Tùng M-TP xuất hiện đúng thời điểm sản phẩm cần được chú ý nhất, giúp một thiết bị vốn gắn với hàng loạt thông số kỹ thuật tiếp cận lượng khán giả rộng hơn. Vai trò của đại sứ là kéo người dùng đến gần sản phẩm. Phần còn lại phụ thuộc vào việc chiếc máy có đủ sức thuyết phục họ hay không.‏

‏Công nghệ biến sự chú ý thành đơn hàng‏

‏Đại sứ dù nổi tiếng đến đâu cũng chỉ có thể đưa người xem đến trước cửa hàng. Quyết định chi gần 16 triệu đồng cuối cùng vẫn thuộc về chính sản phẩm.‏

‏Mức giá 15,99 triệu đồng đặt T80 Max Omni vào một vị trí có chủ đích: thấp hơn đáng kể so với vùng giá trên 20 triệu đồng của nhiều robot sử dụng công nghệ lau con lăn tương tự, nhưng vẫn đủ cao để không bị xem là sản phẩm phổ thông giá rẻ.‏

‏Đi cùng mức giá này là những thông số từng tập trung ở phân khúc cao cấp: lực hút tối đa 40.000 Pa, con lăn OZMO Roller 3.0 dài 27cm, dài hơn 50% so với thế hệ trước theo công bố của hãng, và 32 tia nước liên tục làm sạch con lăn ngay trong lúc lau. Công nghệ TruEdge 3.0 cho phép cụm lau vươn thêm 1,5 cm để tiếp cận sát chân tường.‏

‏T80 Max sở hữu loạt công nghệ cao cấp, giúp trải nghiệm của người dùng thuận tiện và hiệu quả hơn.

‏Phần còn lại của trải nghiệm được giao cho trạm OMNI, nơi đảm nhiệm việc tự đổ bụi, giặt con lăn bằng nước nóng với mức gia nhiệt tối đa 100 độ C và sấy khô. Hệ thống này giảm đáng kể những thao tác thủ công người dùng từng phải thực hiện sau mỗi chu trình làm sạch.‏

‏Nếu Sơn Tùng M-TP đảm nhiệm phần khiến người xem tò mò và dừng lại, thì mức giá, công nghệ cùng trải nghiệm sử dụng mới quyết định họ có rút ví hay không.‏

‏Một công thức lặp lại nhiều lần không còn là may mắn‏

‏Đặt cạnh nhau, DEEBOT X11 OmniCyclone cán mốc 1 triệu USD trong một tuần, T90 Pro Omni bán được 15.000 máy trong sáu tháng, còn T80 Max Omni đạt 3 triệu USD cùng 5.000 máy bán ra sau bảy ngày, theo số liệu ECOVACS công bố.‏

‏Một kết quả tốt có thể đến từ nhiều yếu tố nhất thời. Ba kết quả tích cực liên tiếp trên ba dòng sản phẩm khác nhau cho thấy ECOVACS đang định hình một công thức có chủ đích: dùng sức ảnh hưởng của Sơn Tùng M-TP để tạo độ phủ, tập trung sự chú ý vào một cửa sổ mở bán ngắn, rồi để mức giá và công nghệ hoàn tất phần chuyển đổi.‏

‏Công thức này hiện được đưa xuống mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều so với dòng flagship DEEBOT X11 Series. Sức ảnh hưởng của Sơn Tùng M-TP nhờ đó không chỉ chạm tới nhóm khách hàng sẵn sàng chi vài chục triệu đồng, mà còn mở rộng tới những người mới bắt đầu cân nhắc mua robot hút bụi.‏

‏Tên tuổi Sơn Tùng M-TP có thể đưa T80 Max Omni vào tầm mắt của hàng triệu người trong vài ngày. Biến lượng chú ý ấy thành 5.000 đơn hàng trong một tuần là bước khó hơn và cũng là bước ECOVACS cho thấy hãng đã làm được.‏