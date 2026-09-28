5 lời khuyên cho các gia đình đang trồng cây hồng xiêm

Hồng xiêm là loại cây ăn quả quen thuộc, có sức sống khá tốt và khi trưởng thành còn chịu hạn tương đối cao. Không chỉ cho quả ăn được, một cây hồng xiêm phát triển khỏe mạnh còn có thể tạo bóng mát và bổ sung mảng xanh cho khuôn viên gia đình.

Hồng xiêm, còn gọi là sapodilla, có tên khoa học Manilkara zapota. Cây có nguồn gốc từ khu vực Mexico, Trung Mỹ và sau đó được trồng tại nhiều vùng nhiệt đới trên thế giới. Nhờ đặc điểm xanh tốt quanh năm, cây được nhiều gia đình lựa chọn trồng trong vườn nhà.

Vì sao hồng xiêm đáng trồng trong vườn nhà?

Một cây có thể vừa lấy quả, vừa tạo bóng mát

Lợi ích dễ nhận thấy nhất của hồng xiêm là khả năng cho quả. Khi được trồng trong điều kiện phù hợp, cây có thể trở thành nguồn trái cây ngay tại vườn nhà.

Quả hồng xiêm chín có phần thịt mềm, vị ngọt và có thể ăn trực tiếp. Quả hồng xiêm cung cấp carbohydrate, chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng cụ thể phụ thuộc vào khẩu phần và tình trạng của quả.

Bên cạnh đó, hồng xiêm còn là cây thường xanh với tán khá dày. Cây trưởng thành có thể phát triển thành cây bóng mát nếu có đủ không gian. Với tán lá xanh và tương đối dày, cây trưởng thành còn có giá trị cảnh quan, đặc biệt ở những khu vườn có diện tích đủ lớn.

Cây trưởng thành có sức sống tốt

Một ưu điểm khác là sức sống của hồng xiêm. University of Florida/IFAS đánh giá cây hồng xiêm trưởng thành có khả năng chịu hạn tốt. Cây cũng thích nghi được với nhiều loại đất nếu điều kiện thoát nước phù hợp.

Điều này không có nghĩa có thể trồng rồi bỏ mặc cây. Hồng xiêm non vẫn cần được cung cấp nước để thiết lập bộ rễ, còn cây trưởng thành có thể cần bổ sung nước trong những giai đoạn khô hạn kéo dài, đặc biệt từ lúc ra hoa đến thu hoạch.

Dù vậy, khi cây đã ổn định, khả năng thích nghi này là một ưu thế đối với cây ăn quả được trồng lâu dài trong sân vườn.

Đừng chọn vị trí thiếu nắng

Một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên khi trồng hồng xiêm là ánh sáng.

Theo University of Florida/IFAS, cây phát triển và cho quả tốt nhất ở nơi nhận đầy đủ ánh nắng. Hồng xiêm có khả năng thích nghi với nhiều loại đất nhưng ưu tiên điều kiện thoát nước tốt.

Vì vậy, không nên chỉ vì muốn tận dụng khoảng đất trống mà trồng cây vào vị trí thường xuyên bị nhà cửa hoặc những cây lớn khác che bóng.

Người trồng cũng cần tính đến kích thước của cây sau nhiều năm. Hồng xiêm là cây thân gỗ lâu năm và có thể phát triển khá lớn nếu không được kiểm soát bằng cắt tỉa. Khoảng sân quá nhỏ, sát tường hoặc công trình vì thế chưa chắc là lựa chọn phù hợp.

Cây non cầm được chăm sóc kỹ

Hồng xiêm trưởng thành có khả năng chịu những giai đoạn đất khô tương đối tốt. Tuy nhiên, đặc điểm này dễ khiến người mới trồng hiểu nhầm rằng cây không cần quan tâm nhiều đến nước.

Theo University of Florida/IFAS, hồng xiêm mới trồng cần được cung cấp nước đều trong thời gian đầu. Khi cây trưởng thành, nhu cầu tưới thường xuyên sẽ giảm. Trong những giai đoạn khô hạn kéo dài, bổ sung nước từ thời điểm ra hoa đến thu hoạch cũng có thể có lợi cho năng suất và chất lượng quả.

Lưu ý trồng và tưới đúng cách

Một ưu điểm của hồng xiêm là khả năng thích nghi tương đối rộng. Cây có thể sinh trưởng trên nhiều loại đất khác nhau.

Dù vậy, khả năng thoát nước vẫn rất quan trọng. Nếu vị trí trồng thường xuyên đọng nước sau mưa, người trồng nên xử lý vấn đề này trước thay vì cố bù lại bằng phân bón.

Tưới càng nhiều chưa chắc càng tốt. Đất liên tục quá ẩm hoặc ngập úng có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Do đó, thay vì áp dụng cứng nhắc một lịch tưới, người trồng nên quan sát độ ẩm của đất, lượng mưa và tình trạng thực tế của cây.

Khi đưa cây xuống đất cũng không nên chôn quá sâu. Việc trồng đúng độ sâu giúp bộ rễ có điều kiện phát triển thuận lợi hơn.

Muốn sớm có quả, cần chú ý ngay từ lúc chọn cây giống

Một quả hồng xiêm ngon có thể khiến nhiều người nghĩ tới việc giữ hạt để tự gieo. Hạt hoàn toàn có thể phát triển thành cây mới, nhưng đây chưa chắc là lựa chọn tốt nếu mục tiêu chính là thu hoạch quả.

Các chuyên gia cho biết cây trồng từ hạt mất nhiều thời gian hơn để bắt đầu cho trái và cây con có thể không giữ nguyên đặc tính mong muốn. Các phương pháp nhân giống sinh dưỡng như ghép thường được sử dụng đối với những giống có đặc tính tốt.

Do đó, khi mua cây, ngoài chiều cao và vẻ ngoài, nên quan tâm tới giống, nguồn gốc cũng như phương pháp nhân giống.

Nên kiểm soát kích thước tán

Hồng xiêm có thể phát triển thành cây khá lớn. Nếu trồng trong khuôn viên gia đình, kiểm soát kích thước tán là điều đáng lưu ý.

Cắt tỉa chọn lọc giúp duy trì kích thước phù hợp, loại bỏ những cành không cần thiết và giúp việc chăm sóc, quan sát sâu bệnh cũng như thu hoạch thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, không nên tùy tiện chặt ngang ngọn hoặc cắt quá mạnh chỉ để cây thấp xuống. Việc cắt tỉa cần dựa trên cấu trúc của cây và được thực hiện hợp lý.

(Tổng hợp / Ảnh minh họa: Internet)