4 vật vào nhà làm tổ báo hiệu phong thủy rất tốt

Những loài vật này khi tìm đến làm tổ trong nhà thường được xem là tín hiệu tốt theo quan niệm phong thủy, vì vậy gia chủ không cần quá lo lắng hay vội vàng phá bỏ tổ.

Không phải ngẫu nhiên mà trong đời sống dân gian, sự xuất hiện của một số loài vật quanh nhà lại được nhiều người đặc biệt chú ý. Nếu chúng chủ động tìm đến, chọn một góc yên tĩnh để trú ngụ hay làm tổ, điều này thường được gắn với những ý nghĩa tốt đẹp như may mắn, tài lộc và sự bình an. Dù chỉ là quan niệm được lưu truyền qua nhiều thế hệ, những “vị khách” này vẫn khiến không ít gia đình thích thú mỗi khi ghé thăm. Dưới đây là 4 loài vật thường được xem là mang điềm lành khi làm tổ trong nhà.

1. Chim én làm tổ: Biểu tượng của tin vui và cuộc sống thuận hòa

Chim én từ lâu đã xuất hiện trong nhiều câu chuyện, hình ảnh và quan niệm dân gian với ý nghĩa tốt đẹp. Khi những chú chim này tìm đến mái hiên, ban công hoặc một góc kín đáo để làm tổ, nhiều người thường xem đó là dấu hiệu của tin vui và những điều thuận lợi sắp đến. Hình ảnh chim én làm tổ cũng thường gắn với sự sum vầy, yên ấm của gia đình. Bởi chim thường chọn nơi tương đối an toàn, ít bị xáo trộn để sinh sống và chăm sóc chim non, nên việc chúng quay lại một ngôi nhà được nhiều người ví như dấu hiệu cho thấy nơi đây có sự bình yên, ổn định. Trong quan niệm phong thủy dân gian, én còn được liên tưởng đến vận may và sự khởi sắc. Vì vậy, nếu bắt gặp chim én làm tổ quanh nhà, nhiều gia đình thường giữ nguyên tổ thay vì phá bỏ, coi đây như một vị khách mang tin vui ghé thăm.

2. Chim sẻ làm tổ: Mang theo sinh khí và điều tốt lành

Không phải loài chim nào bay vào nhà hay làm tổ cũng được quan niệm là may mắn. Tuy nhiên, chim sẻ lại là một trường hợp khá đặc biệt. Giống như chim én, việc chim sẻ tìm đến làm tổ quanh nhà thường được dân gian nhìn nhận theo hướng tích cực. Chim sẻ là loài khá gần gũi với đời sống con người, thường xuất hiện ở khu dân cư và những nơi có nguồn thức ăn. Khi chúng chọn một góc nhà để làm tổ, nhiều người tin rằng sự xuất hiện này gắn với sinh khí, sự sống và những điều tốt lành. Đặc biệt, hình ảnh một đôi chim cùng xây tổ, chăm sóc chim non còn gợi đến sự gắn kết và cuộc sống gia đình hòa thuận. Vì thế, trong quan niệm dân gian, chim sẻ làm tổ trong nhà đôi khi được xem như một tín hiệu đáng mừng, tượng trưng cho sự ổn định và niềm vui trong tổ ấm.

3. Ong làm tổ: Gợi liên tưởng đến tài lộc và sự tích lũy

Ong là loài vật gắn liền với hình ảnh cần mẫn, chăm chỉ và có tính tổ chức cao. Mỗi ngày, chúng liên tục làm việc, thu thập mật và xây dựng tổ, vì vậy trong quan niệm dân gian, ong thường được liên tưởng đến sự tích lũy, chăm chỉ và thành quả. Nếu một đàn ong chọn khu vực quanh nhà để làm tổ, một số gia đình xem đây là dấu hiệu may mắn, đặc biệt là về tài lộc và công việc. Hình ảnh cả đàn cùng làm việc cũng được ví như sự đồng lòng, góp sức để tạo nên thành quả lớn. Tuy nhiên, ong khác với chim ở chỗ tổ ong có thể gây nguy hiểm nếu đặt tại vị trí thường xuyên có người qua lại. Vì vậy, nếu phát hiện tổ ong trong nhà, gia chủ không nên tự ý chọc phá hoặc xử lý khi không có kinh nghiệm. Có thể nhờ người có chuyên môn di dời tổ đến vị trí phù hợp, vừa đảm bảo an toàn vừa hạn chế ảnh hưởng đến đàn ong.

4. Dơi làm tổ hoặc trú ngụ: Gắn với chữ “phúc”

Dơi có vẻ ngoài khiến nhiều người e ngại, nhưng trong văn hóa Á Đông, loài vật này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Dơi thường được liên tưởng với chữ “phúc”, bởi cách phát âm tên gọi của dơi trong tiếng Hán có âm gần với chữ “phúc”. Vì vậy, hình ảnh dơi xuất hiện trong đồ trang trí, tranh ảnh hay họa tiết truyền thống thường mang hàm ý về phúc khí và may mắn. Theo quan niệm dân gian, nếu dơi tìm đến một nơi để trú ngụ hoặc làm tổ, một số người cũng xem đó là dấu hiệu của phúc khí đang đến nhà. Đặc biệt, khi dơi xuất hiện ở những khu vực yên tĩnh, ít bị tác động, sự hiện diện của chúng đôi khi được coi là biểu tượng cho một không gian sống ổn định. Khi thấy dơi làm tổ trong nhà, gia chủ không nên tự ý dỡ phá hoặc xua đuổi, đặc biệt khi không biết cách xử lý an toàn. Thay vào đó, nên tìm cách xử lý phù hợp hoặc nhờ người có chuyên môn để tránh làm dơi hoảng loạn, đồng thời đảm bảo vệ sinh và an toàn cho gia đình.