Giải pháp giảm tiếng ồn từ máy giặt khi vắt

Máy giặt rung mạnh và phát tiếng động lớn khi vắt là tình trạng nhiều gia đình gặp phải, nhưng không phải ai cũng biết cách xử lý đúng.

Tiếng động cơ và một mức rung nhất định khi máy giặt chuyển sang chế độ vắt là bình thường. Tuy nhiên, nếu thiết bị rung lắc mạnh, liên tục phát ra tiếng "thình thịch", thậm chí dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu, người dùng không nên bỏ qua.

Trước khi nghĩ tới việc sửa chữa hoặc thay máy mới, một vài bước kiểm tra đơn giản có thể giúp tìm ra nguyên nhân và giảm đáng kể tiếng ồn.

Máy giặt kêu to khi vắt, hãy kiểm tra quần áo trước

Theo Which?, tải trọng mất cân bằng là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến máy giặt rung và phát ra tiếng động lớn. Tình trạng này có thể xảy ra khi giặt riêng một món đồ nặng như khăn tắm hoặc thảm nhà tắm. Khi ngấm nước, món đồ trở nên nặng hơn và nếu dồn về một phía của lồng giặt, máy có thể rung dữ dội khi bắt đầu vắt.

Good Housekeeping cũng lưu ý quần áo phân bố không đều hoặc nhồi quá nhiều đồ vào lồng là những nguyên nhân thường gặp khiến máy rung và kêu.

Do đó, nếu máy bất ngờ rung mạnh ở một mẻ giặt, người dùng có thể tạm dừng máy theo hướng dẫn sử dụng, sau đó kiểm tra và dàn lại quần áo. Với những món lớn như chăn, gối hay khăn dày, nên tránh để một vật nặng nằm riêng một phía của lồng.

Kiểm tra xem máy có đang bị cập kênh

Nếu tình trạng rung xảy ra gần như ở mọi lần giặt, vị trí đặt máy là yếu tố tiếp theo nên kiểm tra.

Homes & Gardens dẫn ý kiến chuyên gia thiết bị gia dụng cho biết rung nhẹ có thể xuất hiện trong chu trình hoạt động, nhưng rung quá mạnh thì không bình thường. Một trong những nguyên nhân cần kiểm tra là mặt sàn và độ cân bằng của máy.

Which? khuyến nghị các chân máy phải tiếp xúc chắc chắn với sàn và thiết bị cần được đặt cân bằng. Nếu một chân cao hoặc thấp hơn các chân còn lại, máy có thể lắc mạnh khi lồng tăng tốc.

Người dùng có thể thử tác động nhẹ vào các góc máy. Nếu thiết bị dễ dàng chao qua lại, chân máy có thể cần được điều chỉnh. Việc điều chỉnh nên thực hiện theo sách hướng dẫn của từng model.

Máy mới mua rung mạnh, đừng bỏ qua chi tiết này

Với máy giặt cửa trước mới lắp hoặc vừa được vận chuyển đến nơi khác, Tom's Guide khuyên kiểm tra các bu lông vận chuyển ở phía sau máy.

Đây là những bộ phận được sử dụng để cố định lồng trong quá trình vận chuyển và cần được tháo đúng cách khi lắp đặt. Nếu chúng vẫn còn nguyên, máy có thể rung mạnh khi bắt đầu quay ở tốc độ cao.

Người dùng không nên tự tháo các bộ phận phía sau nếu không xác định được chính xác đâu là bu lông vận chuyển. Cách an toàn hơn là kiểm tra hướng dẫn đi kèm đúng model máy.

Có thể giảm tốc độ vắt trong một số trường hợp

Theo Tom's Guide, tốc độ vắt càng cao thường càng tạo nhiều tiếng ồn. Nếu quần áo không cần vắt ở mức tối đa, người dùng có thể lựa chọn tốc độ thấp hơn phù hợp với loại vải.

Tuy nhiên, giảm tốc độ vắt không phải giải pháp cho mọi trường hợp. Consumer Reports từng ghi nhận độ rung còn phụ thuộc vào thiết kế máy và loại sàn; máy đặt trên sàn khung gỗ có thể truyền rung rõ hơn so với sàn bê tông.

Khi nào tiếng ồn là dấu hiệu cần gọi thợ?

Nếu đã cân bằng quần áo, kiểm tra chân máy và vị trí đặt nhưng tiếng động vẫn xuất hiện, người dùng cần chú ý loại âm thanh phát ra.

Which? cho biết tiếng nghiến bất thường khi máy hoạt động có thể liên quan tới ổ bi của lồng giặt. Khi ổ bi gặp vấn đề, lồng có thể không còn được giữ ổn định và chuyển động quá mức. Đây không phải lỗi phù hợp để người không có chuyên môn tự sửa.

Vì vậy, nếu máy giặt rung dữ dội ở mọi chu trình, phát tiếng nghiến, tiếng kim loại hoặc tình trạng ngày càng nặng, nên ngừng cố sử dụng và liên hệ kỹ thuật viên. Còn với những trường hợp chỉ thỉnh thoảng kêu lớn khi vắt, kiểm tra tải quần áo và độ cân bằng của máy có thể là bước đơn giản nên thực hiện đầu tiên.

Theo Good Housekeeping, Homes & Gardens, Tom's Guide, Consumer Reports