Giải pháp "thoát mùi" cho tủ lạnh mà dùng chanh, cà phê đều vô ích

Nhiều gia đình mở tủ lạnh là thấy mùi là lạ xộc ra. Phản xạ đầu tiên là cắt nửa quả chanh đặt vào góc tủ, hoặc để một bát bã cà phê với hy vọng mùi sẽ tự hết. Vài ngày sau mở tủ ra, mùi vẫn ở đó.

Cơ quan An toàn thực phẩm và Kiểm dịch Mỹ (FSIS, thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ) cho biết mùi trong tủ lạnh đến từ thực phẩm hỏng và vi khuẩn, nấm mốc đang phân hủy thức ăn. Vết sữa đổ ngấm vào khe kệ, nước thịt sống rỉ xuống ngăn dưới, mớ rau héo bị quên trong ngăn mát, tất cả đều là nguồn mùi mà chanh hay cà phê không chạm tới. Miếng chanh chỉ át mùi tạm thời, không dọn được nguồn gây mùi. Việc cần làm đầu tiên là tìm và dọn nguồn mùi trong tủ, không phải tìm thứ thơm hơn để đặt vào.

Bỏ đồ hỏng trước, đặt chanh sau

FSIS hướng dẫn làm sạch mùi tủ lạnh theo thứ tự: bỏ hết thực phẩm hỏng hoặc nghi hỏng; tháo kệ, khay, ngăn đá ra rửa bằng nước nóng và xà phòng; lau toàn bộ bên trong tủ, kể cả cửa và gioăng cao su, bằng nước nóng pha baking soda; hé cửa khoảng 15 phút cho thoáng. Với đồ ăn còn nghi ngờ, cơ quan này khuyên bỏ đi, vì người ăn không thể nếm hoặc ngửi để biết vi khuẩn gây bệnh còn hay hết.

Đồ ăn chín để tủ lạnh chỉ nên dùng trong 3–4 ngày. Thịt gia cầm và thịt xay sống thì 1–2 ngày. Rau củ héo, nước thịt rỉ ra từ túi đựng đều phải lau sạch ngay, vì vết bẩn để lâu là nơi vi khuẩn sinh sôi và ám mùi vào tủ.

Giữ tủ lạnh dưới 4°C, bọc kín đồ nặng mùi

Tủ lạnh phải giữ ở 4°C trở xuống, tủ đông ở -18°C trở xuống. Tủ chạy ấm hơn mức này làm vi khuẩn phát triển nhanh, đồ ăn hỏng sớm và càng để càng hôi. Một chiếc nhiệt kế tủ lạnh đặt ở kệ giữa cho biết nhiệt độ thật bên trong, vì núm chỉnh trên tủ chưa chắc đã đúng.

Sau khi tủ đã sạch, gia đình có thể đặt khay baking soda hoặc bã cà phê tươi ở đáy tủ để hỗ trợ hút mùi. Thực phẩm nặng mùi như cá, mắm, sầu riêng nên bọc kín nhiều lớp trước khi cất, để mùi không lan sang các ngăn khác.

Bốn việc tự kiểm tra mỗi tuần

Nhìn nhiệt kế xem tủ có giữ dưới 4°C không. Ngửi và bỏ đồ đã quá hạn. Lau ngay vết đổ khi vừa thấy. Bọc kín thịt cá sống và để ở ngăn dưới cùng, tránh nước rỉ xuống các khay bên dưới.

Khi nào mùi tủ lạnh cần gọi thợ

Đã làm sạch tủ đúng cách mà mùi vẫn còn, lại kèm tủ kém lạnh, thì vấn đề nằm ở phần kỹ thuật. Gioăng cửa hở là nguyên nhân thường gặp: kẹp một tờ giấy mỏng vào khe cửa rồi đóng lại, kéo tờ giấy mà thấy trượt dễ dàng thì gioăng đã hở, hơi lạnh thoát ra ngoài. Những việc như thay gioăng, kiểm tra gas, quạt gió hay block máy cần thợ điện lạnh hoặc trung tâm bảo hành, người dùng không nên tự tháo máy.

Với hầu hết các nhà, muốn tủ lạnh hết mùi thì dọn nguồn mùi trước; nửa quả chanh chỉ nên đặt vào sau khi tủ đã sạch.