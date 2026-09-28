Vì sao nên cắt đôi quả chanh rồi "bôi khắp nhà"?

Một quả chanh nhỏ bé còn giải quyết được khá nhiều việc trong nhà.

Chanh trong nhà thường chỉ có vài điểm đến quen thuộc: khi thì nằm cạnh bát nước chấm, lúc được vắt vào cốc nước, hôm khác lại dùng để ướp hoặc nêm nếm món ăn. Giá không đắt, mua cũng dễ nên ít ai coi đây là thứ gì đặc biệt. Thế nhưng thử giữ lại một quả chanh cho việc nhà, bạn sẽ thấy nó khá hữu ích. Vị chua của chanh đến từ các axit hữu cơ, chủ yếu là axit citric. Chính đặc điểm này giúp chanh có thể hỗ trợ xử lý cặn khoáng, một số vết bám và mùi khó chịu. Không phải cứ cắt đôi quả chanh rồi chà lên mọi thứ là được. Nhưng riêng 8 việc dưới đây, chanh thực sự có đất dụng võ.

1. Thớt vừa làm cá còn tanh, lấy nửa quả chanh chà lại

Đây có lẽ là cách dễ áp dụng nhất. Thớt sau khi thái cá, hành, tỏi hay thực phẩm có mùi mạnh đôi khi rửa xong vẫn còn mùi. Sau bước vệ sinh thông thường, mọi người có thể lấy nửa quả chanh chà đều lên bề mặt, để một lúc rồi rửa lại. Nếu thớt phù hợp, bạn có thể thêm chút muối để hỗ trợ chà những vết bám trên bề mặt. Có điều, mọi người đừng nhầm việc hết mùi với thớt đã được làm sạch hoàn toàn. Nhất là sau khi sơ chế thịt, cá sống, thớt vẫn cần được rửa và vệ sinh đúng cách để hạn chế nhiễm chéo.

2. Vòi nước có những vệt trắng, chanh lại khá hữu ích

Những vệt trắng quanh vòi nước, đầu vòi hay một số đồ dùng trong bếp thường là cặn khoáng tích tụ sau thời gian sử dụng. Thay vì kỳ cọ ngay, bạn có thể thử lấy chanh chà vào khu vực có cặn, chờ một lúc ngắn rồi dùng khăn mềm lau lại. Axit citric có thể hỗ trợ làm mềm cặn khoáng, nhờ vậy những vết bám nhẹ dễ xử lý hơn. Đây cũng là lý do chanh thường xuất hiện trong nhiều mẹo vệ sinh đồ inox. Làm xong nhớ rửa sạch và lau khô, không cần để nước chanh nằm trên bề mặt hàng giờ.

3. Lò vi sóng bẩn, đừng vội cắm đầu vào cọ

Nước sốt bắn lên thành lò rồi khô lại thường khá khó lau. Có một cách nhẹ nhàng hơn. Cho một ít nước vào bát dùng được trong lò vi sóng, thêm vài lát chanh rồi làm nóng để nước tạo hơi. Sau khi máy dừng, đợi một chút cho bớt nóng rồi mới mở cửa. Lúc này, hơi nước đã giúp nhiều vết thức ăn khô mềm ra, việc lau bên trong lò sẽ dễ hơn. Chanh trong trường hợp này còn để lại mùi khá dễ chịu. Chỉ cần cẩn thận với bát nước nóng khi lấy ra là được.

4. Tay vừa làm cá, bóc tỏi vẫn còn mùi cũng có thể thử chanh

Có những mùi bám trên tay rất dai. Làm cá xong hoặc bóc một lượng lớn hành, tỏi là ví dụ quen thuộc. Sau khi rửa tay, nếu vẫn còn mùi, một ít nước chanh có thể hỗ trợ giảm bớt. Sau đó rửa lại tay với nước sạch và xà phòng. Riêng người đang có vết xước, nứt da hoặc da tay nhạy cảm thì không nên thử. Chanh gặp vết thương nhỏ thôi cũng đủ khiến bạn nhớ ngay tại sao nó có vị chua.

5. Cốc uống trà bị ố, khoan vứt đi

Những chiếc cốc dùng lâu ngày, nhất là cốc thường xuyên đựng trà, có thể xuất hiện lớp ố màu ở bên trong. Với vết bám nhẹ, chanh là một trong những thứ có thể tận dụng trước khi nghĩ đến chất tẩy rửa mạnh hơn. Bạn có thể dùng phần chanh đã cắt chà vào khu vực bị ố, sau đó rửa cốc thật sạch như bình thường. Mẹo này hợp nhất với những vết mới hoặc không quá nặng. Cốc đã bám cặn lâu năm thì một quả chanh cũng không phải phép màu.

6. Quần áo trắng có vết ố nhẹ, chanh cũng có lúc giúp được

Đây là công dụng nên dùng có chọn lọc hơn. Tính axit của nước chanh có thể hỗ trợ xử lý một số vết ố trên vải sáng màu. Nếu muốn thử, hãy bắt đầu ở một vùng nhỏ, khuất và xem kỹ hướng dẫn giặt của quần áo trước. Với đồ màu, đồ dễ phai hoặc những chất liệu mỏng, đắt tiền thì không nên tùy tiện đem chanh ra thử nghiệm. Một lưu ý quan trọng khác: tuyệt đối không trộn nước chanh với thuốc tẩy chứa clo. Axit kết hợp với chất tẩy clo có thể tạo ra khí nguy hiểm.

7. Tủ lạnh, thùng rác có mùi: Chanh dùng được, nhưng phải đúng cách

Nhiều người cắt vài lát chanh rồi đặt vào tủ lạnh hoặc tận dụng phần vỏ còn lại để giảm cảm giác khó chịu do mùi. Cách này có thể tạo mùi thơm dễ chịu trong thời gian ngắn. Nhưng nếu mở tủ lạnh ra thấy mùi lạ, việc đầu tiên vẫn phải là tìm xem có hộp thức ăn nào hỏng, nước thực phẩm bị chảy hay góc nào lâu ngày chưa vệ sinh. Tương tự với thùng rác, vài miếng chanh không thể cứu được một chiếc thùng đang còn thức ăn thừa phân hủy bên trong. Nói đơn giản, chanh có thể giúp chuyện mùi dễ chịu hơn, nhưng không thay thế việc dọn sạch nguồn gây mùi.

8. Nửa quả chanh còn lại có thể trở thành miếng chà tiện tay

Điểm hay là sau khi vắt lấy một phần nước, nửa quả chanh chưa chắc đã phải bỏ ngay. Phần vỏ giúp cầm khá chắc tay, còn mặt cắt có thể dùng để chà những khu vực phù hợp như thớt, một số đồ inox hay chỗ có cặn khoáng nhẹ. Nhưng đến đây cũng cần nhớ một giới hạn: chanh có tính axit nên không phải bề mặt nào trong nhà cũng chịu được. Đặc biệt, đừng tiện tay chà chanh lên mặt bàn đá tự nhiên như marble. Axit có thể phản ứng với thành phần của đá, khiến bề mặt xuất hiện vết mờ và mất độ bóng. Nếu không chắc mặt bàn nhà mình làm từ vật liệu gì, tốt nhất hãy kiểm tra trước thay vì lấy nửa quả chanh thử trực tiếp.

Vậy nên, một quả chanh đôi khi không chỉ dùng được cho một cốc nước hay một bữa ăn. Từ chiếc thớt còn mùi cá, vòi nước bám cặn cho tới chiếc lò vi sóng vừa bị bắn đầy thức ăn, trong nhà có khá nhiều chỗ có thể tận dụng nó. Chỉ cần nhớ rằng chanh là một mẹo hỗ trợ việc nhà, không phải thứ có thể thay thế mọi chất tẩy rửa hay dùng được trên mọi bề mặt.