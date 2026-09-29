Mỹ nhân Vbiz chỉ cao 1m58, mặc đẹp như được lập trình

Sở hữu vóc dáng "bé hạt tiêu", mỹ nhân này vẫn mặc đẹp như sách mẫu, diện outfit nào cũng siêu nịnh mắt.

Tam Triều Dâng (SN 1998) đang là cái tên nổi bật của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua những vai diễn giàu cảm xúc. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào, nữ diễn viên còn ghi điểm với gu thời trang trẻ trung, cuốn hút và ngày càng có nhiều màu sắc. Sở hữu vóc dáng mảnh mai, ít ai biết Tam Triều Dâng chỉ cao khoảng 1m58. Tuy không có lợi thế về chiều cao, nữ diễn viên vẫn có tỷ lệ cơ thể cân đối, đặc biệt là đôi chân thon dài, thẳng tắp, nhờ vậy dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau. Từ những bộ cánh nữ tính, điệu đà khi dự sự kiện đến loạt outfit đời thường năng động, Tam Triều Dâng đều biết cách lên đồ để vừa tôn dáng vừa bắt mắt.

Ngắm những màn lên đồ cực chất lượng của Tam Triều Dâng, chị em sẽ bỏ túi được không ít công thức mặc đẹp tôn dáng và thời thượng, đặc biệt hợp với những nàng không sở hữu chiều cao quá nổi bật.

Trong bộ ảnh đón tuổi 28, Tam Triều Dâng khoe nhan sắc rạng rỡ cùng style nữ tính, tinh tế. Nữ diễn viên chọn diện đầm lụa dài nổi bật với họa tiết chấm bi, tay ngắn phồng nhẹ và phần cổ chữ V duyên dáng. Thiết kế không cầu kỳ nhưng ghi điểm từ chất liệu mềm mại đến phom dáng thanh thoát, giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng, sang trọng mà vẫn trẻ trung, cuốn hút.

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Tam Triều Dâng không sở hữu lợi thế chiều cao nhưng vóc dáng vẫn vô cùng cuốn hút, cộng thêm gu thời trang ngày càng thăng hạng. Trong một outfit đúng chuẩn 10 điểm “slay”, nữ diễn viên chọn diện đầm dài dáng ôm body, ghi điểm với thiết kế cổ yếm và phần ngực xẻ sâu, tạo điểm nhấn gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét tinh tế. Mẫu váy đen trơn tưởng đơn giản nhưng lại chẳng hề nhàm chán, trái lại còn mang đến vẻ ngoài thời thượng, sang xịn. Chị em đang tìm một mẫu váy để diện đi chơi, đi tiệc có thể tham khảo ngay công thức này.

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Tủ đồ váy vóc của Tam Triều Dâng từ những thiết kế dáng dài đến dáng ngắn đều vô cùng xịn xò, mang đến cho chị em nhiều công thức mặc đẹp đáng tham khảo. Tiếp tục là một mẫu váy đen, nữ diễn viên gợi ý thiết kế dáng ngắn với sự kết hợp giữa chất liệu nhung và lụa, tạo nên vẻ ngoài vừa sang vừa nữ tính. Điểm nhấn nằm ở phần chân váy xòe nhẹ cùng cổ thuyền màu trắng nổi bật trên nền đen, giúp tổng thể thêm bắt mắt mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Thiết kế cũng khéo léo tôn dáng, rất hợp để chị em diện đi tiệc hoặc những buổi hẹn hò, gặp gỡ.

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Style đời thường của Tam Triều Dâng ưu tiên sự năng động, thoải mái nhưng vẫn ghi điểm nhờ những set đồ trẻ trung, cuốn hút. Nữ diễn viên diện sơ mi vàng kẻ sọc, khéo léo mix cùng quần jeans ống đứng, tạo nên tổng thể phóng khoáng, thời thượng. Để outfit thêm phần chỉn chu và nữ tính, Tam Triều Dâng kết hợp cùng giày cao gót, vừa giúp set đồ thanh lịch hơn vừa mang đến vẻ yêu kiều, duyên dáng.

Ăn vận đơn giản, thoải mái, Tam Triều Dâng thường ưu ái những thiết kế áo cúp ngực. Một trong những công thức phối đồ quen thuộc và dễ áp dụng nhất là kết hợp cùng quần jeans, tạo nên tổng thể trẻ trung, năng động mà vẫn thời thượng. Chị em trong những ngày xuống phố, đi cà phê cùng bạn bè nếu chưa biết mặc gì vừa nhanh gọn vừa bắt mắt có thể tham khảo ngay set đồ này của Tam Triều Dâng. Chỉ cần khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài là outfit đã trở nên kín đáo, nhẹ nhàng hơn mà không mất đi nét sành điệu.