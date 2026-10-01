Tại sao ngày càng nhiều gia đình không còn làm mái hiên tôn? 2 vật liệu thay thế vừa che nắng mưa, vừa giúp mặt tiền sang hơn

Mái hiên giờ đây không chỉ cần che nắng, che mưa như trước.

Mái hiên tôn từng là lựa chọn rất quen thuộc của nhiều gia đình. Chỉ cần một bộ khung chắc chắn, phía trên lợp tôn là đã có thêm khoảng che mưa, che nắng trước cửa, ban công hay sân nhà. Chi phí tương đối dễ chịu, thi công nhanh, độ bền khá tốt cũng là những lý do khiến kiểu mái này được sử dụng rộng rãi. Đến hiện tại, mái hiên tôn vẫn chưa hề lỗi thời hoàn toàn. Với những gia đình ưu tiên khả năng che nắng, cần diện tích mái lớn hoặc muốn kiểm soát chi phí, đây vẫn là phương án đáng cân nhắc. Tuy nhiên, khi mặt tiền nhà ở ngày càng được chú trọng, yêu cầu dành cho mái hiên cũng thay đổi. Ngoài che nắng mưa, nhiều gia đình còn muốn khu vực phía trước nhà đủ sáng, mái nhìn thanh thoát và không phá vỡ tổng thể kiến trúc. Đây cũng là lúc những vật liệu khác bắt đầu được cân nhắc nhiều hơn.

Tại sao mái hiên tôn đôi khi không còn là lựa chọn đầu tiên?

1. Mái tôn có thể khiến khu vực phía dưới tối hơn

Đây cũng là khác biệt dễ nhận thấy giữa tôn và các vật liệu lấy sáng. Mái tôn thông thường gần như tạo thành một bề mặt che kín phía trên. Với hiên nhỏ hoặc nhà phố vốn không có nhiều mặt thoáng, làm mái quá rộng có thể khiến khu vực cửa chính, cửa sổ phía dưới nhận ít ánh sáng tự nhiên hơn. Tất nhiên, điều này lại trở thành ưu điểm nếu gia đình cần một khoảng che nắng thật sự. Vì vậy, vấn đề không nằm ở việc mái tôn tốt hay xấu mà ở lượng ánh sáng gia đình muốn giữ lại.

2. Tiếng mưa trên mái là điều nhiều người phải cân nhắc

Khi mưa lớn, tiếng nước đập trực tiếp xuống bề mặt kim loại có thể khá rõ, đặc biệt với những mái hiên nằm sát cửa sổ, phòng ngủ hoặc không gian sinh hoạt. Có nhiều cách để giảm tiếng ồn như lựa chọn cấu tạo mái phù hợp, bổ sung lớp cách âm hoặc sử dụng các dòng tôn có cấu tạo nhiều lớp, nhưng chi phí và cách thi công cũng vì thế thay đổi.

3. Mảng mái lớn đôi khi khiến mặt tiền trông nặng

Một mái tôn rộng, đặc biệt khi kết hợp với hệ khung lớn, có thể trở thành chi tiết khá nổi bật trên mặt tiền. Điều này không phải vấn đề với mọi ngôi nhà, nhưng với những thiết kế hiện đại thiên về đường nét đơn giản, nhiều kính và không gian mở, gia chủ thường muốn phần mái che có cảm giác nhẹ hơn.

Bởi vậy, thay vì bỏ hoàn toàn mái hiên, một số gia đình chuyển sang những vật liệu vẫn che được mưa nhưng cho phép ánh sáng đi qua.

Giải pháp 1: Tấm polycarbonate lấy sáng

Nếu cần một phương án tương đối linh hoạt cho nhà ở, tấm polycarbonate là lựa chọn đáng chú ý. Vật liệu này thường được kết hợp với hệ khung kim loại để làm mái hiên, mái sân, ban công hay lối đi.

1. Vẫn lấy được ánh sáng: Khác với một mảng tôn kín, polycarbonate có nhiều mức độ truyền sáng khác nhau. Nhờ đó, khoảng hiên phía dưới không nhất thiết bị tối đi đáng kể sau khi làm mái. Đây là lợi thế với những căn nhà vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn sáng từ phía mặt tiền.

2. Trọng lượng tương đối nhẹ: Đây là một lợi thế khi làm các hệ mái che phía trước nhà. Vật liệu cũng có nhiều dạng và có thể ứng dụng cho mái phẳng, mái cong hoặc những thiết kế linh hoạt hơn. Nhờ vậy, gia đình có thêm lựa chọn tùy theo diện tích và hình dáng khoảng sân cần che.

3. Dễ kết hợp với mặt tiền hiện đại: Một hệ khung được làm gọn kết hợp tấm lấy sáng có thể tạo cảm giác nhẹ hơn về thị giác, nhất là với nhà phố có mặt tiền không quá rộng. Các tấm cũng có nhiều màu sắc và mức độ trong khác nhau để lựa chọn sao cho phù hợp với tổng thể ngôi nhà.

Tuy nhiên, polycarbonate không có nghĩa là cứ làm mái trong suốt thì phía dưới sẽ luôn mát. Mức độ truyền sáng, màu tấm, hướng nắng, cấu tạo mái và chất lượng sản phẩm đều ảnh hưởng đến cảm giác sử dụng. Nếu mặt tiền hứng nắng gay gắt, gia đình nên tính cả khả năng cản nhiệt và chống tia UV thay vì chỉ quan tâm đến độ trong của tấm.

Giải pháp 2: Mái kính cường lực

Nếu polycarbonate nghiêng về tính linh hoạt thì kính cường lực thường được lựa chọn khi gia chủ đặt yêu cầu thẩm mỹ cao hơn cho phần mái hiên. Vật liệu này thường kết hợp với hệ khung kim loại để tạo mái che cho cửa ra vào, ban công hoặc khoảng sân phía trước.

1. Mặt tiền có cảm giác thoáng hơn: Kính không tạo thành một mảng mái đặc che khuất tầm nhìn. Khi kết hợp với hệ khung gọn, phần mái có thể hòa vào kiến trúc thay vì trở thành chi tiết quá nổi bật. Với nhà phố mặt tiền hẹp, điều này càng giúp khu vực phía trước bớt cảm giác nặng và bí.

2. Giữ ánh sáng tự nhiên: Đây là ưu điểm đáng kể ở nhà phố, nơi khu vực phía trước đôi khi cũng là nguồn sáng quan trọng cho phòng khách hoặc không gian ngay sau cửa chính. Dù đã có mái che, ánh sáng ban ngày vẫn có thể đi qua bề mặt kính và xuống khu vực phía dưới.

3. Phù hợp với kiến trúc hiện đại: Kính vốn đã xuất hiện nhiều ở cửa, lan can và mặt dựng. Vì vậy, sử dụng cùng ngôn ngữ vật liệu cho mái hiên có thể giúp tổng thể mặt tiền đồng bộ hơn. Hệ khung làm gọn cũng giúp mái che trông giống một phần của kiến trúc thay vì hạng mục lắp thêm.

Đổi lại, mái kính cường lực không phải phương án có thể lựa chọn chỉ dựa vào vẻ đẹp. Đây là hạng mục nằm trên cao nên loại kính, chiều dày, kích thước tấm, hệ khung, liên kết và khả năng thoát nước đều phải được tính toán phù hợp. Mái kính cũng cần vệ sinh định kỳ, còn với vị trí chịu nắng mạnh, vấn đề nhiệt và chói nên được tính đến ngay từ khâu thiết kế.

Có nên thay thế hoàn toàn mái hiên tôn?

Không nhất thiết. Việc lựa chọn mái hiên trước hết vẫn phải dựa vào điều kiện thực tế của từng ngôi nhà. Với khoảng sân thường xuyên chịu nắng gắt và gia đình muốn che kín, mái tôn vẫn là phương án hợp lý, nhất là khi ngân sách không quá lớn. Trong khi đó, polycarbonate phù hợp hơn với những vị trí vừa cần mái che vừa muốn lấy sáng; còn kính thường được cân nhắc ở những mặt tiền chú trọng nhiều đến kiến trúc và tính thẩm mỹ. Vì vậy, không nên thay mái tôn chỉ vì thấy vật liệu khác mới và đẹp hơn. Hướng nắng, diện tích cần che, kết cấu chịu lực, khả năng thoát nước, mức đầu tư và cả việc vệ sinh, bảo dưỡng về sau đều cần được tính đến trước khi quyết định.

Kết luận

Sự xuất hiện của polycarbonate hay kính cho thấy mái hiên đang dần được nhìn nhận như một phần của thiết kế mặt tiền, thay vì chỉ là hạng mục dựng thêm để tránh mưa nắng. Gia chủ vì thế cũng có nhiều cách hơn để xử lý khoảng chuyển tiếp giữa trong và ngoài nhà mà không nhất thiết phải tạo thành một mảng mái đặc phía trước. Mái tôn vì thế không biến mất, nhưng cũng không còn là lựa chọn mặc định duy nhất. Khi vật liệu ngày càng đa dạng, một mái hiên tốt không chỉ cần làm đúng nhiệm vụ che chắn mà còn phải phù hợp với chính kiến trúc của ngôi nhà.