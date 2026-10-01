Giải pháp "thoát mùi" hôi cho tủ giày

Tủ giày được dọn dẹp thường xuyên nhưng mỗi lần mở cửa vẫn xuất hiện mùi hôi khó chịu.

Khi tủ giày bốc mùi, nhiều gia đình thường lau chùi tủ hoặc đặt túi thơm, sáp hút mùi để xử lý. Dù vậy, các giải pháp tạo hương chỉ giải quyết phần ngọn, bởi nguyên nhân cốt lõi lại đến từ chính những đôi giày được đưa ngược trở lại tủ mỗi ngày.

Tủ giày bốc mùi hôi dù thường xuyên lau chùi

Một đôi giày không nhất thiết phải đi mưa hay ẩm ướt rõ rệt mới mang theo vi khuẩn gây mùi. Việc bàn chân vận động nhiều giờ liền trong không gian kín sẽ tích tụ nhiệt độ và độ ẩm rất lớn bên trong chất liệu giày.

Các nghiên cứu về môi trường vi khí hậu trong giày cho thấy những dòng giày ít thông khí luôn giữ lại độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn trên da chân sinh sôi, làm phát tán mùi hôi ngay khi cất lại vào tủ kín.

Một đôi giày không nhất thiết phải đi mưa hay ẩm ướt mới mang theo vi khuẩn gây mùi hôi - Ảnh minh họa

Biện pháp xử lý tận gốc đôi giày gây mùi

Mùi hôi trong giày không thuần túy là mùi mồ hôi thông thường, mà xuất phát từ các hợp chất do vi sinh vật trên da chân phân hủy. Dù bề mặt bên ngoài của đôi giày trông vẫn khô ráo sau một ngày sử dụng, môi trường bên trong lại là nơi vi khuẩn tích tụ mạnh mẽ nhất.

Thay vì tốn công sức dọn dẹp hay đặt chất thơm cho cả tủ giày, gia đình nên nhấc từng đôi ra ngoài để kiểm tra, đặc biệt là phần miếng lót. Thương hiệu Nike chỉ ra rằng lót giày làm từ chất liệu xốp rất dễ hút ẩm và giữ lại mồ hôi. Việc tháo rời miếng lót để vệ sinh riêng, phơi khô hoàn toàn hoặc thay mới sau thời gian dài sử dụng là bước quan trọng giúp loại bỏ nguồn gây mùi trước khi cất giày trở lại tủ.

Để giày thoát hơi ẩm trước khi cất vào tủ

Việc cất ngay giày dép vào tủ sau khi từ bên ngoài trở về giúp lối đi luôn gọn gàng, nhưng lại vô tình "nhốt" độ ẩm cùng vi khuẩn bên trong không gian kín. Một đôi giày vừa sử dụng liên tục nhiều giờ cần được đặt ở nơi thoáng khí để tự làm khô và thoát hơi ẩm tích tụ trước khi cất vào tủ.

Thời gian khô tự nhiên của từng đôi giày sẽ tùy thuộc vào chất liệu, độ ẩm và môi trường xung quanh. Hai hãng thể thao lớn là Nike và Adidas đều khuyến cáo nên làm khô giày ở nhiệt độ phòng, tuyệt đối không cất giày khi còn ẩm cũng như tránh dùng nguồn nhiệt mạnh để sấy vì dễ gây biến dạng vật liệu. Đối với những đôi có thiết kế lót tháo rời, việc tháo riêng miếng lót ra phơi khô sẽ giúp hơi ẩm bên trong giải phóng nhanh hơn đáng kể.

Mẹo phân biệt mùi hôi giày và tủ giày ẩm mốc

Mùi hôi giày xuất phát trực tiếp từ các hợp chất hữu cơ do vi sinh vật phân hủy mồ hôi trên miếng lót, có đặc trưng nồng, chua nhẹ và chỉ tập trung quanh khu vực cất giữ đôi giày đó. Trong khi đó, mùi ẩm mốc lại mang vị ngái, hắc, nồng đặc trưng của gỗ ngấm nước hoặc thiếu không khí, có xu hướng lan tỏa ra toàn bộ khu vực xung quanh ngay khi vừa mở cửa tủ.

Để xác định chính xác nguyên nhân, có thể quan sát trực tiếp bề mặt tủ và các góc tường phía sau. Mùi hôi giày chỉ bám vào chất liệu vải hoặc xốp, không làm thay đổi kết cấu của tủ. Ngược lại, hiện tượng ẩm mốc sẽ đi kèm các dấu hiệu rõ rệt như đốm mốc xanh đen, bề mặt gỗ bị bong tróc, cong vênh hoặc tường bị rỉ nước. Việc phân biệt rõ hai hiện tượng này giúp gia đình chọn đúng cách xử lý, tránh dùng túi thơm để che đi tình trạng tủ giày bị ngấm ẩm.