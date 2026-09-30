4 thói quen hại tủ lạnh bậc nhất

Tủ lạnh có thể chưa hỏng ngay, nhưng 4 thói quen dưới đây càng kéo dài càng độc hại.

Tủ lạnh gần như hoạt động 24/24 trong mọi gia đình. Cũng vì thiết bị cứ âm thầm chạy ngày này qua ngày khác nên nhiều người chỉ bắt đầu chú ý khi tủ không còn lạnh, phát ra tiếng động bất thường hoặc thực phẩm bên trong nhanh hỏng. Còn mở cửa vẫn thấy hơi lạnh, mọi thứ dường như chẳng có gì đáng lo. Thế nhưng, không phải thói quen sử dụng chưa phù hợp nào cũng khiến tủ lạnh hỏng ngay. Có những việc chúng ta vẫn làm hàng ngày, tủ vẫn hoạt động bình thường, nhưng về lâu dài có thể khiến thiết bị phải làm việc nhiều hơn, tiêu thụ thêm điện hoặc ảnh hưởng đến khả năng duy trì nhiệt độ. Dưới đây là 4 thói quen rất dễ gặp.

1. Mở cửa tủ lạnh quá lâu, mở ra đóng vào liên tục

Đứng trước tủ lạnh rồi mới nghĩ hôm nay ăn gì có lẽ là cảnh quen thuộc ở không ít gia đình. Có người mở cửa lấy một món, đóng lại, vài phút sau nhớ ra thứ khác lại tiếp tục mở. Mỗi lần chỉ vài chục giây nên nghe qua chẳng đáng kể. Nhưng khi cửa mở, không khí ấm và ẩm bên ngoài có thể đi vào trong, còn nhiệt độ bên trong tủ bị ảnh hưởng. Sau đó, hệ thống làm lạnh phải tiếp tục hoạt động để đưa nhiệt độ trở lại mức cài đặt. Vì vậy, các hãng sản xuất như Samsung và LG đều khuyến cáo hạn chế mở cửa thường xuyên hoặc để cửa mở quá lâu. Điều này vừa giúp nhiệt độ bên trong ổn định hơn, vừa tránh để thiết bị phải làm việc nhiều không cần thiết. Mọi người có thể hình thành một thói quen rất đơn giản: nghĩ trước mình cần lấy gì rồi mới mở tủ. Những món thường xuyên sử dụng cũng nên được sắp xếp ở vị trí dễ nhìn, dễ lấy, tránh mỗi lần mở cửa lại phải đứng tìm.

2. Nhồi tủ lạnh kín mít vì thấy còn chỗ là còn để được

Sau một lần đi chợ lớn hoặc những dịp nhà có nhiều đồ ăn, tủ lạnh rất dễ rơi vào cảnh tầng nào cũng kín, hộp nọ chèn hộp kia, rau củ và thực phẩm lấp gần hết khoảng trống. Tận dụng dung tích tủ không có gì sai, nhưng nhồi quá đầy lại là chuyện khác. Không khí lạnh cần có điều kiện lưu thông bên trong khoang tủ. Khi thực phẩm được xếp quá chặt hoặc che các cửa gió ở những mẫu tủ sử dụng hệ thống lưu thông khí lạnh, khả năng phân phối khí lạnh có thể bị ảnh hưởng. Kết quả là có khu vực lạnh nhiều, trong khi một số vị trí khác lại khó đạt nhiệt độ mong muốn.

Bởi vậy, mọi người không cần cố nhét bằng được thêm vài chiếc hộp chỉ vì cửa tủ vẫn đóng được. Thực phẩm nên được sắp xếp tương đối gọn, tránh che cửa gió và tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng loại tủ. Đặc biệt, một chiếc tủ quá chật còn khiến mỗi lần tìm đồ mất nhiều thời gian hơn. Và như vậy, thói quen thứ hai lại vô tình kéo theo luôn thói quen thứ nhất: cửa tủ phải mở lâu hơn chỉ để tìm một món đồ.

3. Thường xuyên cho thức ăn còn quá nóng vào tủ lạnh

Nấu xong một nồi canh hoặc một món ăn còn nóng, nhiều người muốn cất ngay vào tủ cho gọn. Nhưng nếu thực phẩm vẫn còn quá nóng mà liên tục được đưa thẳng vào tủ, lượng nhiệt đó sẽ làm nhiệt độ bên trong tăng lên và khiến tủ phải làm việc để đưa khoang lạnh trở về nhiệt độ cài đặt. Tuy nhiên, ở đây cũng cần tránh một hiểu nhầm khác: không nên vì sợ hại tủ lạnh mà để thực phẩm dễ hỏng ở ngoài nhiều giờ chờ nguội hoàn toàn.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến cáo thực phẩm dễ hỏng cần được đưa vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ, hoặc 1 giờ nếu nhiệt độ môi trường trên khoảng 32°C. Với lượng thức ăn lớn, có thể chia sang những hộp nhỏ, nông hơn để thực phẩm nguội nhanh và làm lạnh thuận lợi hơn. Vì thế, điều cần thay đổi không phải là cứ để nồi thức ăn ngoài bàn thật lâu, mà là tránh đặt cả một nồi lớn đang bốc hơi nóng hổi thẳng vào tủ. Chia nhỏ thực phẩm, để nhiệt giảm bớt trong giới hạn an toàn rồi bảo quản đúng cách sẽ hợp lý hơn.

4. Dùng tủ lạnh nhiều năm nhưng gần như không bao giờ vệ sinh, kiểm tra

Tủ lạnh ngày nào cũng dùng nhưng lại là một trong những thiết bị rất dễ bị bỏ quên chuyện vệ sinh. Nhiều gia đình chỉ lau khi chẳng may làm đổ thức ăn, còn nếu nhìn qua vẫn thấy sạch thì có khi vài tháng cũng chẳng động tới. Trong khi đó, bên trong tủ có rất nhiều vị trí cần được làm sạch định kỳ. Các mặt kệ, ngăn kéo đựng rau củ, khay chứa, thành tủ và những khe nhỏ có thể bám vụn thức ăn, nước từ thực phẩm hoặc các vết bẩn sau thời gian dài sử dụng. Nếu để lâu, chúng không chỉ khiến tủ có mùi mà còn làm môi trường bảo quản thực phẩm mất vệ sinh.

Phần gioăng cao su quanh cửa cũng chỉ là một trong những vị trí mọi người nên nhớ lau. Các rãnh trên gioăng khá dễ giữ lại bụi và cặn bẩn; đồng thời, nếu gioăng bị biến dạng hoặc hư hỏng khiến cửa không còn đóng kín thì khả năng duy trì nhiệt độ của tủ cũng có thể bị ảnh hưởng. Không chỉ bên trong, bề mặt bên ngoài, phía trên nóc tủ và những khu vực thông gió, tản nhiệt mà nhà sản xuất cho phép người dùng vệ sinh cũng không nên bị bỏ quên. Tùy từng thiết kế, bụi có thể tích tụ ở một số vị trí phía sau hoặc phía dưới tủ. Tuy nhiên, mọi người không cần tự tháo các bộ phận kỹ thuật để làm sạch; hãy kiểm tra hướng dẫn của đúng mẫu tủ đang sử dụng để biết phần nào có thể tự vệ sinh.

Tóm lại, thay vì chờ đến lúc tủ xuất hiện mùi khó chịu hoặc bẩn rõ ràng mới lau, gia đình nên tạo thói quen dọn thực phẩm cũ, lau kệ và ngăn chứa, làm sạch các vết đổ ngay khi phát hiện, vệ sinh gioăng cửa và kiểm tra những khu vực cần bảo dưỡng định kỳ. Vừa giữ nơi bảo quản thực phẩm sạch sẽ, vừa giúp mọi người sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường của chiếc tủ trước khi chúng trở thành vấn đề lớn.