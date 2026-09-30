Đi Nhật nên mua nước hoa gì? 8 gợi ý từ mùi hương trong trẻo đến gỗ trầm, ít đụng hàng

Đi Nhật, nhiều người thường nghĩ ngay đến Le Labo Gaiac 10 – mùi hương giới hạn gắn với Tokyo.

Nhưng nếu muốn tìm một chai nước hoa có cá tính riêng, dễ mang về làm quà hoặc không quá dễ "đụng hàng", thị trường Nhật còn có nhiều lựa chọn thú vị hơn: từ thương hiệu quốc tế ra mắt hương dành riêng cho Nhật Bản đến các nhà hương nội địa giàu bản sắc.

Danh sách dưới đây phù hợp cho cả nam lẫn nữ, với các nhóm hương từ sạch sẽ, trong trẻo đến gỗ, trà, hoa và trầm ấm.

1. BYREDO Oboro: Gỗ khoáng lạnh, sắc nét và rất khác biệt

Oboro là mùi hương BYREDO dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Đúng như tên gọi gợi nhắc đến vẻ mờ ảo, thơ mộng, chai nước hoa này lại không đi theo hướng nhẹ nhàng hay hoa cỏ quen thuộc, mà tạo ấn tượng bằng sắc gỗ khoáng lạnh, sạch và có khoảng cách.

Mở đầu là bergamot, gừng và tiêu đen. Lớp giữa xuất hiện lá violet, mẫu đơn cùng nốt khoáng gợi liên tưởng đến bê tông; sau cùng là nhũ hương, cỏ hương bài và hổ phách mặn. Đây là mùi hương có độ cá tính, hợp với người thích phong cách tối giản nhưng không muốn quá an toàn. Oboro hiện nằm trong nhóm nước hoa mới trên trang chính thức của BYREDO Nhật.

2. Maison Margiela Replica Letter Never Sent: Lá thư chưa gửi từ Tokyo

Maison Margiela giới thiệu Letter Never Sent như một sáng tạo gắn với Tokyo năm 1995. Cảm hứng đến từ trang giấy, mực viết và những suy nghĩ chưa từng được gửi đi.

Mùi hương mở ra với cảm giác khoáng, gợi mực in; tiếp đến là gỗ tuyết tùng đỏ; cuối cùng lắng lại trên nền xạ hương mềm và gần da. Đây là kiểu nước hoa không phô trương, thiên về cảm xúc và ký ức – hợp với người yêu mùi hương sách vở, thành phố sau mưa hoặc những nốt gỗ sạch nhẹ nhàng.

3. SHIRO Savon: Mùi xà thơm trong trẻo kiểu Nhật

SHIRO là thương hiệu đến từ Hokkaido, nổi tiếng với những mùi hương nhẹ nhàng, dễ dùng hằng ngày. Savon là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhạt nhòa: lớp đầu có chanh, cam và lý chua đen; sau đó chuyển dần sang cảm giác xà phòng sạch, ngọt dịu.

Đây là mùi hương gợi liên tưởng đến áo thun trắng mới giặt, mái tóc sạch và một buổi sáng nhiều nắng. SHIRO mô tả Savon là sự hòa quyện giữa trái cây tươi mát cùng cảm giác xà phòng tinh khiết.

4. AUX PARADIS: Dịu dàng, tự nhiên và dễ mua làm quà

AUX PARADIS được nhiều người yêu thích vì giá dễ tiếp cận, thiết kế tối giản và các mùi hương không quá áp đảo. Thương hiệu này phù hợp với người mới bắt đầu dùng nước hoa hoặc thích phong cách thơm thoang thoảng, gần gũi.

Ba mùi đáng thử gồm Fleur 03 – hoa trắng pha xạ hương mềm; Savon 04 – xà phòng sạch, dễ tạo thiện cảm; và Pure 08 – thảo mộc, gỗ và cam chanh tươi sáng. Nếu đi Nhật vào mùa thu, bạn cũng có thể tìm phiên bản Osmanthus 07 với mùi hoa mộc tê ngọt thanh, rất đúng không khí giao mùa.

5. MUCHA: Dành cho người mê hoa và thiết kế đẹp

MUCHA là thương hiệu lấy cảm hứng từ thế giới nghệ thuật của Alphonse Mucha. Từ chai đựng đến mùi hương đều mang tinh thần nữ tính, cổ điển và giàu tính trang trí, rất phù hợp để mua làm quà.

Nếu yêu hoa trắng, hãy thử Lily với hoa nhài, hoa ly, bergamot và lý chua đen. Rose mở ra bằng mẫu đơn, bergamot, quả mâm xôi rồi lắng trên nền gỗ. Trong khi đó, Carnation có sự mềm mại của hoa nhài, đào và hoa cẩm chướng. Đây là nhóm hương đẹp, dễ hình dung, đặc biệt hợp với người thích mùi hoa thanh lịch hơn là ngọt đậm.

6. Edit(h): Nước hoa thủ công với vẻ đẹp trung tính

Edit(h) vốn có xuất phát điểm từ ngành mực in, vì thế thiết kế nắp chai gợi liên tưởng đến một hộp con dấu. Mỗi nắp được chế tác thủ công bằng kẽm nguyên chất, tạo cảm giác hiện đại và có tính sưu tầm.

Earl Grey là lựa chọn dành cho người thích trà thơm và sự thư giãn; Jardin Tokyo gợi một khu vườn Nhật thanh sạch, xanh mát. Nếu muốn cá tính hơn, hãy thử Rose Mojito: mở đầu mát lạnh, tiếp đến là tiêu, mộc lan và hoa hồng; phần cuối có rượu rum cùng tiêu đen, vừa lãng mạn vừa có chút gai góc.

7. KITOWA Hinoki: Mùi rừng bách Nhật, tĩnh lặng và sang trọng

KITOWA là thương hiệu cao cấp phát triển từ truyền thống hương Nhật lâu đời, với những mùi hương xoay quanh hinoki (bách Nhật), hiba và kusunoki. Hinoki là mùi đáng thử nhất nếu bạn muốn tìm một chai nước hoa có bản sắc Nhật rõ rệt: gỗ bách trầm tĩnh, điểm chút thảo mộc mát và cảm giác sạch sâu của không khí rừng.

Theo thương hiệu, bộ sưu tập eau de parfum của KITOWA được lấy cảm hứng từ ba loài cây đặc trưng của Nhật Bản: hinoki, hiba và kusunoki. Đây là mùi hương rất hợp với người không chuộng hương ngọt, thích vẻ điềm tĩnh, thiền định và trưởng thành.

8. BAUM Woodland Winds: Cảm giác đứng giữa khu rừng sau mưa

BAUM gây ấn tượng với thiết kế nắp gỗ tái chế và cảm hứng xuyên suốt về cây cối. So với KITOWA thiên về chất gỗ truyền thống, BAUM diễn tả khu rừng theo hướng tươi hơn: có lá cây, đất ẩm, không khí xanh mát và ánh nắng xuyên qua tán lá.

Woodland Winds kết hợp bergamot, cúc La Mã và gỗ tuyết tùng. Mùi hương có độ tươi, sạch, cân bằng giữa cam chanh và gỗ, phù hợp với cả thời tiết nóng lẫn se lạnh. Đây là lựa chọn dễ dùng cho người thích hương rừng nhưng sợ mùi gỗ quá trầm.

Gợi ý chọn nhanh khi đi Nhật:

+ Thích mùi sạch, dễ dùng mỗi ngày: SHIRO Savon, AUX PARADIS Savon 04.

+ Thích gỗ và không muốn đụng hàng: BYREDO Oboro, KITOWA Hinoki, BAUM Woodland Winds.

+ Thích hoa nữ tính, chai đẹp để làm quà: MUCHA Lily hoặc MUCHA Rose.

+ Thích mùi trung tính, có chiều sâu: Edit(h) Earl Grey hoặc Rose Mojito.

+ Muốn tìm mùi gắn với ký ức Tokyo: Maison Margiela Replica Letter Never Sent.

