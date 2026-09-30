Diện cả cây đồ trắng: Bí kíp lên đồ đơn giản mà sang chuẩn "old money" cho nàng công sở

Sức hút của phong cách "old money" không nằm ở việc mặc thật nhiều đồ hiệu hay sử dụng những món phụ kiện dễ nhận diện.

Nếu tủ đồ công sở thường xoay quanh những gam màu quen thuộc như đen, be, nâu hay xanh navy, nàng có thể thử một lựa chọn thanh lịch hơn nhưng không hề khó mặc: diện cả cây đồ trắng. Tưởng như đơn giản đến mức dễ nhàm chán, công thức phối trắng từ đầu đến chân lại có khả năng tạo hiệu ứng sang trọng, tinh tế và rất hợp với tinh thần "old money". Điểm quan trọng nằm ở cách lựa chọn chất liệu, phom dáng và sắc độ. Khi được phối hợp khéo léo, một bộ đồ toàn màu trắng không những không đơn điệu mà còn giúp diện mạo công sở trông chỉn chu, sáng sủa và có gu hơn.

Sức hút của phong cách "old money" không nằm ở việc mặc thật nhiều đồ hiệu hay sử dụng những món phụ kiện dễ nhận diện. Tinh thần này thường được thể hiện thông qua sự tiết chế, những đường cắt may đẹp, màu sắc nhã nhặn và cách phối đồ không quá phô trương. Một set gồm áo sơ mi trắng, quần trắng và giày cùng tông có thể tạo ra tổng thể liền mạch, thanh thoát. Khi không bị ngắt quãng bởi quá nhiều màu sắc, đường nét của trang phục trở nên nổi bật hơn, đồng thời tạo cảm giác người mặc chăm chút cho diện mạo. Đặc biệt, màu trắng còn phù hợp với môi trường công sở vì mang lại cảm giác sạch sẽ, chuyên nghiệp và nữ tính.

Một trong những bí quyết để diện cả cây trắng mà không bị nhàm chán là tạo sự khác biệt bằng chất liệu và kết cấu. Thay vì chọn áo và quần có bề mặt giống hệt nhau, nàng có thể kết hợp sơ mi cotton với quần âu có độ đứng phom, áo len mỏng với chân váy satin hoặc blazer trắng với quần vải mềm. Sự thay đổi về chất liệu giúp tổng thể dù chỉ có một gam màu vẫn xuất hiện nhiều lớp thị giác. Đây là cách đơn giản để bộ đồ trông có chiều sâu mà không cần thêm màu sắc nổi bật. Nếu muốn diện trắng từ đầu đến chân, nàng cũng không nhất thiết phải tìm mọi món đồ có cùng một sắc trắng. Trắng tinh, trắng kem, trắng ngà hay ivory khi đặt cạnh nhau có thể tạo ra hiệu ứng nhẹ nhàng, sang trọng hơn hẳn.

Nếu chưa quen với việc mặc cả cây trắng, sơ mi trắng và quần âu trắng là lựa chọn dễ bắt đầu nhất. Một chiếc sơ mi có phom vừa vặn, cổ áo gọn gàng kết hợp cùng quần ống suông hoặc ống đứng sẽ tạo nên diện mạo thanh lịch mà vẫn đủ hiện đại. Nàng có thể sơ vin toàn bộ để tạo đường eo rõ ràng hoặc sơ vin một phần nếu muốn tổng thể thoải mái hơn. Với môi trường công sở, nên ưu tiên những thiết kế không quá xuyên thấu và có độ dày vừa phải. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với trang phục trắng, bởi chất liệu quá mỏng không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài mà còn khiến người mặc khó tự tin trong suốt ngày dài.

Nếu sơ mi và quần âu tạo nên nền tảng, blazer trắng chính là món đồ giúp cả cây trắng trở nên hoàn thiện hơn. Một chiếc blazer có vai đứng vừa phải, chiều dài hợp lý và đường cắt gọn gàng có thể biến set đồ đơn giản thành diện mạo công sở chuyên nghiệp. Bên trong, nàng có thể mặc áo hai dây, áo thun trơn hoặc sơ mi trắng tùy mức độ trang trọng của môi trường làm việc. Với phong cách "old money", không cần chọn blazer có quá nhiều nút kim loại hay chi tiết trang trí. Một thiết kế tối giản, chất liệu đẹp và phom chuẩn cơ thể thường tạo hiệu ứng sang trọng lâu dài hơn.

Khi trang phục đã toàn màu trắng, phụ kiện chính là yếu tố giúp tổng thể không bị "nhạt". Nàng có thể sử dụng túi xách da màu nâu, đen hoặc camel để tạo điểm nhấn nhẹ. Giày loafer, slingback, ballet flats hoặc giày cao gót mũi nhọn cũng đều phù hợp. Nếu muốn giữ trọn tinh thần monochrome, giày và túi màu trắng hoặc kem sẽ giúp tổng thể thanh thoát hơn. Trang sức nên được tiết chế. Một chiếc đồng hồ mặt nhỏ, khuyên tai ngọc trai, dây chuyền mảnh hoặc nhẫn vàng đơn giản là đủ. Chính những món đồ nhỏ này giúp set đồ trắng có thêm điểm nhấn nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Đây là yếu tố nàng công sở không nên bỏ qua khi diện cả cây trắng. Trang phục quá rộng, chất liệu quá mềm hoặc những món đồ có kiểu dáng thiếu cấu trúc rất dễ khiến tổng thể trở nên xuề xòa. Ngược lại, những đường may rõ ràng, quần có ly, áo có cổ, blazer có phom hoặc chân váy có cấu trúc sẽ giúp diện mạo trông chỉn chu hơn. Cũng không nên phối tất cả món đồ đều quá ôm. Một chiếc quần ống rộng có thể cân bằng với áo sơ mi vừa vặn; blazer oversized sẽ hợp hơn khi đi cùng quần có phom gọn. Sự cân bằng về tỷ lệ chính là yếu tố giúp cả cây trắng trông thời trang thay vì đơn giản chỉ là mặc nhiều món đồ cùng màu.

Không cần chạy theo những xu hướng phức tạp, một bộ đồ trắng được lựa chọn kỹ đã có thể tạo nên diện mạo thanh lịch và sang trọng. Từ sơ mi, quần âu đến blazer, chân váy hay váy liền, nàng hoàn toàn có thể xây dựng nhiều công thức khác nhau dựa trên những món đồ cơ bản. Quan trọng nhất, hãy nhớ rằng "old money" không nằm ở việc bộ đồ có bao nhiêu chi tiết đắt tiền mà nằm ở sự vừa vặn, chất liệu, cách phối màu và thần thái của người mặc. Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo ngay:

Áo gile dáng suông basic HAGOO 2 lớp chất liệu linen phong cách lịch sự trang trọng

Nơi mua: HAGOO

Set vest nữ Cira Boutique – Bộ áo gile cách điệu phối quần ống rộng thời trang đi làm đi tiệc D0936

Nơi mua: Cira Boutique

Áo sơ mi cổ tim thắt nơ nữ MARC FASHION FAAK102517

Nơi mua: MARC

Quần tây nữ form ống suông bản lưng rời túi dọc thời trang GUMAC

Nơi mua: GUMAC

Quần âu nữ ống đứng hai ly nổi HAGOO hai màu trắng đen, quần tây phong cách công sở

Nơi mua: HAGOO

Vì thế, nếu đang tìm một công thức vừa đơn giản, thanh lịch lại phù hợp với môi trường công sở, hãy thử diện cả cây trắng. Chỉ cần thêm một chiếc túi có phom đẹp, đôi giày thanh lịch và vài món trang sức tinh tế, nàng đã có ngay diện mạo sang kiểu "old money" mà không cần cố gắng quá nhiều.