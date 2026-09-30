Việt Nam sở hữu loại cá ví như "gà nước", được Nhật Bản tăng mua liên tục nâng tầm sánh ngang cá hồi

Từng được biết đến là loại cá phổ biến, dễ nuôi và có giá tương đối bình dân, cá rô phi Việt Nam đang có thêm hướng đi mới khi được đưa vào phân khúc sushi, sashimi tại Nhật Bản.

Loài cá được nhắc tới chính là: Cá rô phi.

Thịt cá được ví như "gà nước" giàu đạm, thịt trắng, vị nhẹ

Cá rô phi có một số đặc điểm khiến loại cá này được đặt cạnh các loại thịt nạc phổ biến như thịt gà. Thịt cá màu trắng, vị tương đối nhẹ, dễ kết hợp với nhiều cách chế biến.

Về dinh dưỡng, cá rô phi cung cấp lượng protein khá cao trong khi chất béo tương đối thấp. Theo dữ liệu USDA, 100 g cá rô phi nấu chín cung cấp khoảng 26 g protein và khoảng 3 g chất béo, gần như không có carbohydrate.

Loại cá này cũng cung cấp một số vitamin và khoáng chất như vitamin B12, niacin, vitamin B6, selen, phospho và kali. Cá rô phi có omega-3, trong đó có EPA và DHA, dù lượng các axit béo này thấp hơn nhiều loại cá biển béo.

Ảnh minh họa

Một lợi thế khác là khả năng thích nghi tốt, sinh trưởng nhanh và có thể nuôi ở nhiều điều kiện khác nhau. Nguồn cung lớn giúp cá rô phi trở thành một trong những loại cá phổ biến trên thị trường quốc tế.

Xuất khẩu tăng 43%, Nhật Bản tăng gần gấp 2 lần

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam đạt khoảng 90 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2025.

Brazil tiếp tục là thị trường chủ lực của cá rô phi Việt Nam. Trong khi đó, Nhật Bản đang nổi lên với tốc độ tăng trưởng đáng chú ý.

Tháng 8, xuất khẩu cá rô phi sang Nhật Bản đạt khoảng 400.000 USD, tăng 192% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 2 triệu USD, tăng 77%.

Đáng chú ý hơn, cá rô phi nước lợ của Việt Nam đã bắt đầu được đưa vào phân khúc sushi, sashimi tại Nhật Bản.

Việc xuất hiện trong các sản phẩm sushi, sashimi cho thấy cá rô phi Việt Nam đang được thử sức ở một phân khúc có yêu cầu cao hơn về chất lượng.

Để phục vụ phân khúc này, sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng nguyên liệu, kiểm soát môi trường và nước nuôi, truy xuất nguồn gốc cũng như quy trình chế biến. Đây là những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với khả năng tiếp cận các thị trường khó tính.

Điều này cũng mở ra một hướng khác cho cá rô phi Việt Nam. Thay vì chủ yếu cạnh tranh bằng sản lượng và giá bán ở phân khúc phổ thông, doanh nghiệp có thể từng bước nâng giá trị sản phẩm thông qua chất lượng, quy trình nuôi và chế biến.

Tuy vậy, mức tăng trưởng hiện nay chưa đồng nghĩa cá rô phi Việt Nam đã có vị thế ổn định tại các thị trường cao cấp. Sự phụ thuộc vào một số thị trường lớn cùng những biến động về kim ngạch cho thấy ngành hàng vẫn phải đối mặt với không ít thách thức.

Trong thời gian tới, việc kiểm soát chất lượng từ vùng nuôi đến nhà máy, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế sẽ là những yếu tố quan trọng để duy trì thị trường.

Nếu xây dựng được nguồn cung ổn định và chất lượng đồng đều, cá rô phi nước lợ có thể tiếp tục được phát triển thành những sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng của từng thị trường.

Từ một loại cá quen thuộc trong bữa ăn, việc bước vào phân khúc sushi, sashimi tại Nhật Bản cho thấy cá rô phi Việt Nam đang có thêm dư địa để nâng giá trị. Con đường này không chỉ phụ thuộc vào sản lượng xuất khẩu mà còn nằm ở khả năng tạo dựng chất lượng và uy tín lâu dài cho sản phẩm.