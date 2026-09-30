Nam NSND mang hàm Đại tá nghỉ hưu ở tuổi 58, cưới vợ kém 13 tuổi, sở hữu biệt thự 4 tầng ở Hà Nội

Không gian sống của nam NSND mang hàm Đại tá gây ấn tượng với diện tích rộng rãi cùng thiết kế sang trọng, mang hơi thở nghệ thuật.

NSND Quốc Trượng (SN 1966) là gương mặt gạo cội của sân khấu chèo Việt Nam, được khán giả yêu mến qua lối diễn duyên dáng, tự nhiên và đậm màu sắc dân gian. Năm 2010, nam nghệ sĩ đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, trước khi giữ cương vị Giám đốc từ năm 2014 đến năm 2024; đồng thời mang quân hàm Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuối năm 2024, NSND Quốc Trượng nghỉ hưu theo chế độ ở tuổi 58, dù không biểu diễn thường xuyên như trước nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với các hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh sự nghiệp nhiều dấu ấn, NSND Quốc Trượng còn có cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ trẻ kém 13 tuổi là NSƯT Lâm Thanh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ hiện cùng gia đình sinh sống trong một căn biệt thự bề thế tại Hà Nội. Cơ ngơi có diện tích rộng rãi, được chăm chút từ kiến trúc đến nội thất, gây ấn tượng bởi vẻ sang trọng, chỉn chu nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Gia đình NSND Quốc Trượng chuyển về sinh sống tại căn biệt thự từ năm 2022. Đây là căn biệt thự song lập sở hữu mặt tiền rộng rãi, thoáng đãng. Ngay từ cổng vào, công trình đã gây ấn tượng bởi vẻ bề thế, sang trọng cùng lối thiết kế chỉn chu, được chăm chút kỹ lưỡng trong từng chi tiết. Khoảng không gian rộng rãi quanh nhà vừa thuận tiện cho việc lưu trữ các phương tiện, vừa được NSND Quốc Trượng khéo léo tận dụng để bài trí nhiều cây cảnh có giá trị cùng những chậu hoa lớn. Sự hiện diện của mảng xanh giúp tổng thể căn biệt thự thêm hài hòa, thoáng mát, đồng thời tạo nên nét sinh động và gần gũi cho không gian sống.

Nếu ngoại thất tạo ấn tượng bởi vẻ bề thế thì bước vào bên trong, căn biệt thự của NSND Quốc Trượng lại tiếp tục gây chú ý bởi cách bài trí sang xịn và gu thẩm mỹ mang đậm dấu ấn riêng. Nam nghệ sĩ lựa chọn phong cách tân cổ điển làm chủ đạo, trong đó chất liệu gỗ hiện diện xuyên suốt, kết hợp cùng gam màu ấm và hệ nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng. Sự kết hợp này tạo nên một không gian sang trọng, chỉn chu, giữ được cảm giác ấm cúng của một tổ ấm gia đình.

Nhờ diện tích rộng rãi, vợ chồng NSND Quốc Trượng có nhiều khoảng trống để thoải mái sắp đặt nội thất, đồ trang trí theo sở thích. Bên cạnh những món đồ gỗ chủ đạo, không gian sống còn được điểm xuyết bởi nhiều vật phẩm decor mang tính nghệ thuật và phong thủy. Nam nghệ sĩ đặc biệt yêu thích đồ gốm, vì thế những chiếc lộc bình với kích thước lớn được bố trí ở nhiều vị trí trong nhà. Điểm đáng chú ý là các sản phẩm này đều được chạm khắc công phu với những hình ảnh, họa tiết gợi nhắc đến văn hóa và vẻ đẹp truyền thống Việt Nam. Hoa và cây cảnh cũng là một phần không thể thiếu trong cách bài trí của gia đình nam nghệ sĩ. Những chậu hoa có kích thước lớn, được chăm chút kỹ lưỡng xuất hiện từ khu vực ngoại thất đến các không gian bên trong, vừa tạo điểm nhấn cho căn nhà, vừa mang đến cảm giác tươi mới, sinh động.

Biệt thự cao 4 tầng nên NSND Quốc Trượng cũng đầu tư lắp đặt thang máy, giúp việc di chuyển giữa các tầng trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình. Khu vực bếp trong biệt thự được thiết kế đồng bộ với tổng thể căn nhà, nổi bật với hệ tủ gỗ mang gam màu ấm, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn sang trọng. Một trong những món đồ gây chú ý tại khu vực ăn uống là chiếc lồng bàn cỡ lớn được đan từ mây. Nam nghệ sĩ đặt riêng sản phẩm này để phù hợp với kích thước bàn ăn rộng của gia đình, vừa đáp ứng công năng sử dụng, vừa trở thành điểm nhấn mộc mạc cho không gian.

Phòng ngủ được NSND Quốc Trượng thiết kế theo hướng tối giản, ưu tiên sự thoáng đãng và thoải mái trong sinh hoạt. Ban công cùng hệ cửa kính lớn giúp căn phòng đón được nhiều ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác sáng thoáng và rộng rãi hơn. Về nội thất, nam nghệ sĩ vẫn giữ phong cách tân cổ điển làm chủ đạo, từ kiểu dáng đến màu sắc, tạo sự đồng nhất với tổng thể căn biệt thự. Những đường nét trang nhã, chất liệu ấm áp và cách bài trí vừa phải giúp không gian nghỉ ngơi giữ được vẻ sang trọng nhưng không cầu kỳ, nặng nề.