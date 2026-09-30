Phát hiện phòng trọ 6m² có 1 phòng ngủ 1 phòng khách

Chỉ 6m² nhưng căn phòng vẫn có đủ phòng ngủ, phòng khách và góc làm việc cho hai người.

6m² - diện tích tưởng chỉ vừa kê một chiếc giường và vài món đồ cơ bản, lại được chủ nhân căn phòng ở Hồng Kông (Trung Quốc) biến thành nơi ở có cả phòng ngủ lẫn phòng khách. Nhờ trần cao tới 4m và cách tận dụng không gian theo chiều dọc, căn phòng nhỏ vẫn có chỗ ngủ cho hai người, sofa, góc làm việc và nhiều khoảng lưu trữ. Nhỏ đến mức chỉ vài bước chân là đi hết, nhưng cách sắp xếp bên trong mới là điều khiến căn phòng này trở nên thú vị.

Điểm quan trọng nhất của căn phòng nằm ở cách khai thác chiều cao. Một hệ giường tầng bằng kim loại được đặt ở cuối nhà, biến cùng một diện tích sàn thành hai không gian hoàn toàn khác nhau: phía trên là phòng ngủ, phía dưới trở thành phòng khách mini. Nhờ trần cao, ngay cả khi nằm ở tầng trên, khoảng không phía trên vẫn tương đối thoáng, hạn chế cảm giác bí bách thường thấy ở những căn phòng gác xép nhỏ.

Một lợi thế khác là ánh sáng. Căn phòng sở hữu ô cửa sổ lớn ở khu vực phía trên, giúp ánh sáng tự nhiên đi sâu vào bên trong. Khi rèm được kéo sang hai bên, căn nhà sáng hơn hẳn. Chủ nhân cũng bổ sung nhiều nguồn sáng nhân tạo để những góc nằm sâu phía dưới giường không trở nên tối tăm. Chính hai yếu tố trần cao và ánh sáng đã giúp 6m² trông dễ thở hơn diện tích thực tế.

Nửa dưới của hệ giường được biến thành một phòng khách rộng khoảng 3m². Vì diện tích quá nhỏ, màu trắng được sử dụng làm tông chủ đạo nhằm tạo cảm giác sáng và thoáng hơn. Một bên tường là hệ tủ nhiều ngăn để chứa đồ. Phía trên được tận dụng trưng hoa, đồng hồ nhỏ và những món đồ trang trí yêu thích. Một số khu vực lưu trữ còn được che bằng tấm rèm màu trắng, giúp giấu bớt đồ đạc và hạn chế cảm giác lộn xộn.

Bàn gấp được đặt sát tường, khi cần có thể mở ra sử dụng rồi thu lại để trả khoảng trống cho căn phòng. Thay vì cố nhồi thêm nội thất, chủ nhân dùng màu sắc và ánh sáng để tạo cảm giác ấm cúng.

Trong một căn nhà 6m², gần như không món nội thất nào được phép chỉ có một công dụng. Góc làm việc vì thế cũng cực kỳ tối giản, chỉ gồm một chiếc bàn kê sát tường và ghế ngồi. Máy tính, đèn và một vài vật dụng thiết yếu được đặt trên mặt bàn. Đây vừa là nơi làm việc, vừa có thể trở thành bàn ăn hay khu vực sinh hoạt khi cần.

Leo lên tầng trên mới là khu vực nghỉ ngơi thực sự. Chiếc giường rộng khoảng 1,6m gần như chiếm trọn phần diện tích này, đủ chỗ cho hai người nằm.

Khu vực ngủ trước và sau trang trí.

Thay vì đầu giường và tủ đầu giường cồng kềnh, chủ nhân sử dụng một chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh. Rèm được lắp dọc theo khu vực giường để khi kéo lại có thể tạo thành một khoảng riêng tư tách biệt với phần sinh hoạt phía dưới.

Đặc biệt, một chiếc máy chiếu còn được bố trí ở đây. Buổi tối, hình ảnh có thể chiếu trực tiếp lên trần, biến chiếc giường tầng thành một "rạp phim mini" mà không cần dành thêm bất kỳ diện tích nào cho TV hay kệ máy.

Cửa sổ lớn nằm gần khu vực ngủ cũng giúp nơi đây nhận được ánh sáng tự nhiên. Theo chủ nhân, căn phòng chỉ có một khoảng thời gian ngắn nhận nắng trực tiếp vào giữa trưa mùa đông, nhưng vẫn đủ để chú mèo trong nhà tìm được một góc nằm sưởi nắng.

Với hai người sống trong 6m², lưu trữ trở thành bài toán quan trọng. Gần như mọi khoảng trống đều được tận dụng với tủ nhiều ngăn, hộp xếp sát tường và những món ít dùng được giấu gọn khỏi tầm mắt. Ngay cả đồ trang trí cũng nhỏ gọn, tiết kiệm nhưng đủ tạo dấu ấn riêng cho căn phòng. Tất nhiên, 6m² vẫn là diện tích rất hạn chế. Nhưng thay vì cố khiến căn nhà trông lớn hơn thực tế, chủ nhân tận dụng trần cao 4m để "xếp chồng" các chức năng: phòng ngủ ở trên, phòng khách phía dưới, bàn làm việc nép vào tường và các góc nhỏ dành cho lưu trữ.

Sau cùng, một chiếc sofa để ngả lưng, góc làm việc và chiếc giường đủ cho hai người đã khiến 6m² không còn đơn thuần là nơi ở tạm, mà trở thành một tổ ấm nhỏ đúng nghĩa.

Nguồn: post.smzdm