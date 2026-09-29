3 loài vào nhà làm tổ báo hiệu phong thủy xấu

Nếu những loài vật này làm tổ trong nhà, gia chủ chớ nên bỏ qua.

Nhà ở không phải một không gian hoàn toàn tách biệt với tự nhiên. Kiến có thể lần theo thức ăn vào bếp, chuột tìm được một khe nhỏ để chui vào, còn mối có thể âm thầm xuất hiện ở những vị trí ít được chú ý. Vì thế, việc bắt gặp một vài con vật trong nhà chưa nói lên điều gì đặc biệt. Tuy nhiên, trong quan niệm dân gian, người xưa lại khá để ý đến trường hợp một số loài không chỉ ghé qua mà còn ở lại, sinh sôi hoặc làm tổ trong nhà. Có loài được gắn với ý nghĩa may mắn, nhưng cũng có những loài bị xem là dấu hiệu không tốt đối với không gian sống. Những quan niệm này không có cơ sở để xem như dự báo chắc chắn về vận may hay vận hạn. Thế nhưng nhìn từ đời sống thực tế, việc kiến, chuột hay mối đột nhiên xuất hiện nhiều trong nhà lại là tín hiệu đáng để gia đình kiểm tra lại không gian sống.

1. Kiến kéo thành đàn, làm tổ trong nhà

Một vài con kiến xuất hiện trong bếp là chuyện rất bình thường, nhất là khi trong nhà có thức ăn ngọt, vụn thực phẩm hoặc thời tiết thay đổi. Điều đáng chú ý hơn là kiến liên tục kéo thành hàng ở nhiều vị trí, xuất hiện với mật độ ngày càng lớn hoặc bắt đầu làm tổ trong các khe tường, chân tủ, góc bếp. Theo một số quan niệm dân gian về nhà ở, tình trạng côn trùng sinh sôi quá nhiều trong nhà thường không được xem là biểu hiện tốt. Không gian sống lý tưởng vốn được coi trọng sự sạch sẽ, khô thoáng và ổn định; bởi vậy, kiến làm tổ dày đặc đôi khi được liên hệ với tình trạng khí trường không tốt, cuộc sống dễ phát sinh những chuyện vụn vặt, hao hụt.

Tất nhiên, đây chỉ là cách lý giải theo quan niệm truyền lại. Ở góc độ thực tế, kiến làm tổ thường có những nguyên nhân rất cụ thể: chúng tìm thấy thức ăn, nước hoặc một vị trí thích hợp để trú ngụ. Thay vì quá lo về điềm báo, gia đình nên lần theo đường kiến để xác định vị trí chúng thường xuất hiện, lau sạch thức ăn rơi vãi, bảo quản đồ ngọt và thực phẩm trong hộp kín, đồng thời kiểm tra các khe nhỏ quanh chân tường, tủ bếp. Nếu kiến xuất hiện bất thường với số lượng lớn và khó kiểm soát, có thể cần đến biện pháp xử lý côn trùng phù hợp.

2. Chuột vào nhà rồi làm tổ

Nếu kiến đôi khi chỉ gây phiền toái thì chuột lại là trường hợp nên xử lý sớm hơn. Một con chuột chạy ngang qua nhà đã đủ khiến nhiều người giật mình, nhưng nếu liên tục nghe tiếng động trên trần, phát hiện phân chuột, đồ ăn bị cắn hoặc tìm thấy nơi chuột đang làm tổ thì khả năng chúng đã chọn ngôi nhà làm chỗ trú ngụ. Trong quan niệm dân gian, hình ảnh chuột thường gắn với việc đục khoét, làm hao hụt của cải, vì vậy chuột sinh sôi trong nhà thường không được coi là dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, thay vì từ đó suy ra gia đình sắp gặp chuyện không may, điều đáng quan tâm hơn là tại sao chuột có thể vào và ở lại trong nhà.

Chuột thường tìm kiếm ba thứ rất đơn giản: thức ăn, nước và nơi trú ẩn. Kho chứa đồ lâu ngày không dọn, thùng carton chất đống, thức ăn để hở hay những khe hở quanh cửa, mái, đường ống đều có thể tạo điều kiện cho chúng. Đặc biệt, chuột không chỉ làm hỏng đồ đạc, dây điện và thực phẩm mà còn có thể mang mầm bệnh. Vì vậy, nếu phát hiện chuột làm tổ, gia đình nên xử lý nguồn thức ăn, dọn những khu vực chất đồ lâu ngày và tìm đường chuột xâm nhập để có biện pháp ngăn chặn phù hợp. Nếu tình trạng nghiêm trọng, nên sử dụng dịch vụ kiểm soát sinh vật gây hại thay vì tự xử lý theo những mẹo nguy hiểm.

3. Mối xuất hiện và hình thành tổ trong nhà

Mối khác kiến ở chỗ chúng có thể tồn tại khá lâu mà gia chủ không nhận ra. Đến khi thấy đường đất chạy trên tường, gỗ có dấu hiệu rỗng bên trong, cánh mối rụng nhiều hoặc một số đồ gỗ bắt đầu hư hỏng thì vấn đề đôi khi đã tiến triển đáng kể. Xét theo cách nhìn phong thủy dân gian, nhà cửa luôn gắn với ý nghĩa về sự ổn định và nền tảng của gia đình. Bởi vậy, hiện tượng mối mọt âm thầm làm hư hại nhà cửa thường được liên tưởng đến sự xuống cấp, hao tổn và khó được xem là một dấu hiệu tốt. Nhưng với mối, lý do thực tế đáng để quan tâm hơn nhiều. Một đàn mối có thể gây hư hại những vật liệu chứa cellulose như gỗ và một số sản phẩm từ gỗ. Việc chỉ quét sạch những con mối nhìn thấy bên ngoài thường không giải quyết được cả đàn đang ẩn phía trong.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi có mối, trước hết không nên tự ý đập phá khu vực đó hoặc chỉ xịt thuốc vào những con đang xuất hiện rồi cho rằng đã xử lý xong. Gia đình nên kiểm tra mức độ xâm nhập và, khi cần, nhờ đơn vị kiểm soát mối có chuyên môn đánh giá để lựa chọn phương án phù hợp.

Thay vì lo điềm xấu, hãy kiểm tra lại chính ngôi nhà

Những cách lý giải kiến, chuột hay mối làm tổ với phong thủy chủ yếu thuộc về quan niệm dân gian, không nên từ sự xuất hiện của một loài vật mà kết luận gia đình sắp gặp vận xấu. Nhưng có một điểm khá thú vị: nếu bỏ lớp ý nghĩa phong thủy sang một bên, cả ba trường hợp trên đều có thể nhắc gia chủ rằng ngôi nhà đang tồn tại một điều kiện thuận lợi nào đó để chúng sinh sống. Đó có thể là thức ăn để hở, rác chưa được xử lý, một góc nhà lâu ngày không dọn, khu vực ẩm, đồ đạc chất kín hoặc những khe hở nối bên ngoài với không gian sống. Vì vậy, việc đầu tiên nên làm vẫn là tìm nguyên nhân thay vì chỉ tìm cách xua con vật đang nhìn thấy.

Gia đình có thể bắt đầu bằng việc dọn những góc ít sử dụng, không để thực phẩm qua đêm ngoài bếp, đậy kín thùng rác, xử lý nơi ẩm kéo dài và kiểm tra các khe hở quanh cửa, tường, mái hay đường ống. Riêng với chuột, mối hoặc tình trạng côn trùng phát triển mạnh, nếu không xác định được vị trí trú ngụ thì nên nhờ người có chuyên môn xử lý. Sau cùng, phong thủy tốt hay xấu là một quan niệm văn hóa, còn một căn nhà sạch sẽ, khô thoáng, ít sinh vật gây hại lại mang đến lợi ích rất thực tế. Thay vì quá lo lắng khi thấy một loài vật xuất hiện, việc kiểm tra và chăm sóc lại chính không gian sống có lẽ vẫn là cách xử lý thiết thực nhất.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm