Hơn 90% người dùng không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ trên con dao

Chi tiết nhỏ xuất hiện trên không ít con dao lại có mục đích rất thực tế.

Nếu trong bếp có một con dao chặt bản lớn, bạn có thể từng nhìn thấy một chiếc lỗ tròn nằm gần góc trên của lưỡi dao. Nó không nằm gần phần cắt, cũng chẳng tác động trực tiếp đến thực phẩm nên khá dễ khiến người ta thắc mắc: nhà sản xuất khoét một chiếc lỗ ở đây để làm gì? Trước hết cần nói rõ, không phải con dao nào cũng có chiếc lỗ này. Chi tiết này thường gặp trên một số loại dao chặt, dao phay có phần lưỡi lớn và rộng. Và ít nhất với nhiều sản phẩm được các hãng mô tả rõ công năng, chiếc lỗ ấy không phải để trang trí hay giúp dao chặt sắc hơn. Công dụng chính lại liên quan đến một việc rất đơn giản trong căn bếp: cất dao sau khi sử dụng.

1. Công dụng phổ biến nhất của chiếc lỗ nhỏ trên dao là để treo

Dao chặt thường có phần lưỡi rộng và kích thước lớn hơn dao thái thông thường. Vì vậy, thay vì cho vào một số loại giá cắm dao vốn có khe khá hẹp, người dùng có thể tận dụng chiếc lỗ trên lưỡi để treo dao lên móc hoặc giá chắc chắn. Đây không phải một mẹo được truyền miệng. Hãng đồ gia dụng BergHOFF, chẳng hạn, mô tả trên mẫu dao chặt Graphite 16 cm rằng chiếc lỗ ở góc lưỡi cho phép người dùng treo và cất dao trên giá trong bếp. Một số hãng sản xuất dao chặt khác cũng gọi thẳng chi tiết này là lỗ treo.

Vị trí chiếc lỗ cũng không phải ngẫu nhiên. Nó thường nằm ở phần góc phía trên, cách xa cạnh sắc của lưỡi. Khi dao được treo đúng cách trên một chiếc móc đủ chắc, phần lưỡi có thể nằm gọn thay vì để dao lớn lẫn với nhiều dụng cụ trong ngăn kéo. Với những gian bếp chuyên nghiệp hoặc nơi sử dụng dao chặt thường xuyên, cách cất giữ này còn giúp người dùng lấy dao khá thuận tiện.

2. Không phải dao chặt nào cũng có chiếc lỗ này

Nhìn những con dao chặt có hình dáng khá giống nhau, nhiều người dễ nghĩ chiếc lỗ là một bộ phận bắt buộc. Thực tế không phải vậy. Có những mẫu dao chặt được khoét lỗ trên lưỡi để thuận tiện cho việc treo, trong khi nhiều mẫu khác hoàn toàn không có chi tiết này. Dao vẫn có thể được bảo quản bằng giá cắm phù hợp, thanh nam châm chuyên dụng hoặc những phương án cất giữ an toàn khác. Bởi vậy, có hay không có chiếc lỗ không phải tiêu chí để đánh giá một con dao tốt hay xấu. Nó đơn giản là một đặc điểm thiết kế xuất hiện trên một số sản phẩm.

3. Nếu dùng lỗ để treo dao, cần chú ý điều gì?

Biết chiếc lỗ dùng để treo không có nghĩa tìm đâu đó một chiếc đinh rồi móc dao lên là được. Dao chặt thường khá nặng và có lưỡi lớn, vì vậy móc hoặc thanh treo phải chắc chắn, phù hợp với trọng lượng của dao. Vị trí treo cũng cần tránh nơi người đi lại có thể vô tình va vào, đồng thời phải nằm ngoài tầm với của trẻ nhỏ. Dao sau khi sử dụng nên được vệ sinh, làm khô và bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đặc biệt, không treo dao lên một chiếc móc lỏng lẻo hoặc quá nhỏ chỉ vì lỗ trên lưỡi vừa với nó. Một con dao chặt nặng rơi từ trên cao xuống rõ ràng nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc nó chiếm thêm một chút diện tích trong bếp.

Một vài lưu ý khi sử dụng và bảo quản dao

Dù chiếc lỗ trên một số loại dao giúp việc cất giữ thuận tiện hơn, khi sử dụng dao trong bếp vẫn nên chú ý một vài điều cơ bản:

- Dùng dao đúng mục đích, không dùng dao thái mỏng để chặt xương hoặc thực phẩm quá cứng.

- Giữ cán dao và tay khô ráo khi sử dụng để hạn chế trơn trượt.

- Không để dao lẫn lộn trong ngăn kéo cùng nhiều dụng cụ khác, vừa dễ làm hỏng lưỡi vừa có nguy cơ đứt tay khi lấy đồ.

Nếu treo dao bằng chiếc lỗ trên lưỡi, móc treo phải chắc chắn và đặt ở vị trí an toàn, tránh nơi thường xuyên có người qua lại.

- Để dao ngoài tầm với của trẻ nhỏ, kể cả khi dao đã được cất trên giá hoặc treo lên tường.

- Sau khi sử dụng, nên rửa sạch, lau hoặc để khô phù hợp rồi mới cất, đồng thời bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất.