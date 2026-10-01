3 thói quen hại nồi cơm nhất

Nồi chưa hỏng ngay nhưng càng dùng lâu càng dễ xuống cấp nếu vẫn không sửa 3 thói quen này.

Trong căn bếp của nhiều gia đình, nồi cơm điện có lẽ thuộc nhóm thiết bị được sử dụng thường xuyên nhất. Sáng nấu, trưa hâm, tối lại tiếp tục sử dụng, một chiếc nồi có thể hoạt động hàng nghìn lần trong suốt vòng đời của nó. Cũng vì quá quen thuộc nên mọi người thường vo gạo, đặt lòng nồi vào rồi bấm nút theo thói quen, ít khi để ý những thao tác nhỏ trước và sau khi nấu. Một lần làm chưa đúng chưa chắc khiến nồi hỏng ngay. Nhưng nếu lặp lại mỗi ngày, một số thói quen có thể ảnh hưởng đến lòng nồi, khả năng tiếp xúc nhiệt và độ bền của thiết bị theo thời gian.

1. Đặt lòng nồi còn ướt vào thân nồi

Vo gạo xong, nhiều người bê nguyên lòng nồi đang ướt bên ngoài đặt vào thân nồi rồi cắm điện. Thao tác nhanh và tiện, nhưng đây lại là thói quen nên thay đổi. Phần bên ngoài của lòng nồi, đặc biệt là đáy nồi, nên được giữ sạch và khô trước khi đặt vào thân nồi. Nếu đáy còn nước, hạt gạo hoặc cặn bẩn, chúng có thể ảnh hưởng đến sự tiếp xúc giữa lòng nồi và bộ phận gia nhiệt. Về lâu dài, việc để cặn bẩn bám và cháy ở khu vực này cũng khiến việc vệ sinh khó khăn hơn.

Lời khuyên: Sau khi vo gạo và thêm nước, mọi người nên dành vài giây kiểm tra mặt ngoài của lòng nồi. Nếu còn ướt, chỉ cần dùng khăn sạch lau khô; nếu có hạt gạo hoặc cặn bẩn bám ở đáy thì loại bỏ trước khi đặt nồi vào. Đồng thời, phần mâm nhiệt bên trong thân nồi cũng nên được giữ sạch theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

2. Dùng thìa kim loại, miếng cọ cứng làm xước lòng nồi

Cơm dính dưới đáy, tiện tay lấy thìa kim loại cạo vài cái; đến lúc rửa lại dùng miếng cọ cứng chà cho nhanh sạch. Một hai lần có thể chưa nhìn thấy vấn đề rõ ràng, nhưng với lòng nồi có lớp chống dính, những thao tác như vậy không nên trở thành thói quen. Các dụng cụ sắc, cứng hoặc có tính mài mòn có thể làm bề mặt lòng nồi xuất hiện vết xước và dần xuống cấp. Đặc biệt, khi cơm bị khô hoặc bám chặt, càng cố cạo mạnh thì bề mặt càng dễ bị tác động.

Lời khuyên: Khi xới cơm, nên dùng muỗng đi kèm nồi hoặc dụng cụ có chất liệu phù hợp. Nếu cơm bám dưới đáy, mọi người có thể ngâm lòng nồi với nước một lúc cho phần bám mềm ra rồi mới rửa bằng miếng rửa mềm. Khi lớp phủ đã bong tróc hoặc hư hỏng đáng kể, nên kiểm tra hướng dẫn của hãng và cân nhắc thay lòng nồi phù hợp thay vì tiếp tục dùng bất chấp.

3. Vo gạo trực tiếp trong lòng nồi rồi chà xát mạnh

Đây là thói quen rất phổ biến bởi vo gạo ngay trong lòng nồi vừa nhanh vừa đỡ phải rửa thêm một chiếc rá hay chậu. Tuy nhiên, với một số mẫu nồi có lòng chống dính, nhà sản xuất có thể khuyến cáo hạn chế việc vo gạo trực tiếp bên trong để bảo vệ bề mặt. Điều cần chú ý không phải vài hạt gạo sẽ lập tức làm hỏng nồi. Vấn đề nằm ở việc mọi người chà, bóp hoặc đảo gạo khá mạnh trong cùng một chiếc lòng nồi mỗi ngày. Sau hàng trăm lần nấu, những tác động lặp lại này không có lợi cho việc giữ bề mặt lòng nồi ở trạng thái tốt.

Lời khuyên: Nếu hướng dẫn của chiếc nồi đang dùng khuyến cáo không vo gạo trực tiếp, mọi người nên vo trong rá hoặc dụng cụ riêng rồi mới chuyển gạo vào nồi. Nếu nhà sản xuất cho phép vo trực tiếp, cũng nên thao tác nhẹ nhàng, không dùng vật cứng khuấy hoặc cạo trên bề mặt. Quan trọng nhất vẫn là xem hướng dẫn của đúng mẫu nồi đang sử dụng, bởi chất liệu và lớp hoàn thiện của lòng nồi không phải sản phẩm nào cũng giống nhau.