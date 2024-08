Hoàng Thùy lộ điểm yếu "mưu tính" dở

Dù chỉ mới lên sóng tập thứ 2 nhưng chương trình The Next Gentleman đã nhanh chóng thu hút lượng khán giả nhất định. Trong tập này, các thí sinh bước vào phần thi thử thách chụp ảnh thời trang lấy cảm hứng từ bộ môn body combat cùng Supporter. Do có phần thể hiện chưa thuyết phục, 2 thí sinh là Quý Long và Đình Pháp đã phải nói lời tạm biệt với chương trình.

Là team chiến thắng trong tập 2, Hương Ly đã có đặc quyền lựa chọn Supporter sẽ tiếp tục thử thách ở tập sau. Nhìn vào kết quả ở thử thách vừa qua, cô đã gọi tên Supporter Mai Ngô. Người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ cảm xúc khi được Hương Ly gọi tên: "Không có bất ngờ gì hết. Được thêm cơ hội để mình có thể lead team và chủ động hơn trong việc quyết định số phận của mình trong cuộc thi".

Trong khi đó, Hương Ly lại hé lộ chiến thuật của mình khi đánh giá team của Hoàng Thùy: "Chị Hoàng Thùy là một trong những đội khá là mạnh trong thử thách tiếp theo phải ở nhà. Và nguy cơ thí sinh team Hoàng Thùy phân tán sang các team khác thì có khả năng các bạn sẽ phải ra về ở tập tiếp theo".

Các Supporter bắt đầu có những chiến thuật riêng để bảo toàn thành viên trong đội

Một trong những vấn đề quan trọng mà các Supporter quan tâm là làm thế nào để bảo toàn được các thí sinh trong đội của mình, gắn bó đi đường dài với chương trình lâu nhất. Khi các Supporter nêu ra quan điểm dùng những chiến thuật tối ưu để sử dụng trong The Next Gentleman, Mâu Thủy và Hương Ly đều khẳng định phải loại được team Cố định. Tuy nhiên, Supporter Hoàng Thùy lại cho rằng nên loại team Luân Phiên.

Khán giả nhận xét khả năng chơi chiêu của Hoàng Thùy vẫn còn để lộ điểm yếu kém hơn các Supporter còn lại. Cô bị cho rằng chưa có những nhận xét, phân tích đánh giá "biết mình biết ta" để đưa ra những chiến lược phù hợp cho team. Trên thực tế, team Cố định của mỗi Supporter đều được chính Supporter đó ra sức bảo vệ, dùng đủ mọi chiến thuật để bảo toàn số lượng đi đến Chung kết. Team Luân phiên lại chẳng thuộc về một người hướng dẫn nào, phần trăm loại trừ ít nhiều sẽ đỡ vất vả hơn. Việc loại được thí sinh cố định chắc chắn sẽ khó và có giá trị hơn về cách chơi game. Netizen còn bàn luận trình độ mentor của Hoàng Thuỳ còn chưa đủ thuyết phục để đảm nhận vai trò này trong chương trình The Next Gentleman.

Hoàng Thùy bị đánh giá rằng còn khá "non" khi chơi trong chương trình truyền hình thực tế

Khả năng hướng dẫn, bao quát các thành viên trong team của cô cũng đang là chủ đề bàn luận trên MXH

Mâu Thủy cùng Hương Ly có quan điểm khác biệt Hoàng Thùy, 2 Supporter cho rằng phải loại được team Cố định

Trong chương trình, host Dược sĩ Tuấn cũng một lần nữa khẳng định format mới khó nhằn ở chương trình năm nay: "Luật chơi của mùa này rất khắc nghiệt, Supporter thua cuộc, chính bạn ấy đã làm mất đi chính những thí sinh của team khác là team Luân phiên. Tôi nghĩ không phải là điều dễ để đối mặt. Cũng chính quyết định của thí sinh đứng đầu đã ảnh hưởng tới kết quả của thí sinh nhóm Luân phiên hay nhóm Cố định phải ra về. Đây cũng là điều mà các bạn phải cân nhắc trong thử thách tiếp theo khi các bạn được trao 1 đặc quyền nào đó".

Trong tập 2, Mai Ngô cũng công khai thể hiện quan điểm của mình về các thí sinh: "Đối với các bạn thí sinh trong team Mai thì tôi sẽ ưu tiên hơn. Nhưng khi bước vào thử thách, Mai sẽ không có phân biệt bạn là trong team Mai hay trong team Cố định hay team Luân phiên".

Khi nhìn thấy cuộc chiến giữa 2 Supporter là Như Vân và Lê Thu Trang, Hoàng Thùy chia sẻ cảm xúc: "Thực ra mình đã an toàn rồi. Mình ngồi đó mình xem rút kinh nghiệm thôi". Supporter Mâu Thủy nhận xét trong phần phỏng vấn riêng: "Mạnh mà loại cũng đúng. Không mạnh thì càng nên loại".

The Next Gentleman đang bước vào những vòng thi khốc luật và đầy cam go, thử thách

Chương trình năm nay thay đổi format mới toanh khi có sự góp mặt của dàn Supporter gồm 6 gương mặt có tiếng trong làng mẫu. Ngoài ra, luật chơi còn trở nên hấp dẫn khi các giám khảo cũng sẽ có quyền chọn hoặc cứu thí sinh. Với thí sinh được giám khảo chọn sẽ được sát nhập vào team Luân phiên.

Mỗi tập của chương trình The Next Gentleman sẽ bao gồm 2 thử thách. Thử thách đầu sẽ thiên về kỹ năng, thử thách chính sẽ là chụp hình tạo dáng. Lúc đó, các thí sinh sẽ phải sử dụng các kỹ năng của mình để tạo ra những bức hình đẹp kết hợp cùng các Supporter.

Mỗi tập sẽ có 2 thử thách bao gồm thử thách phụ và thử thách chính

Các giám khảo sẽ có quyền chọn hoặc cứu thí sinh

Mỗi tập phát sóng The Next Gentleman 2024 sẽ có 4 Supporter tham gia dự thi, 2 Supporter còn lại sẽ ngồi dự khán và các thí sinh của team sẽ cùng luân phiên chia đều cho 4 team tham dự. Kết thúc thử thách, Supporter chiến thắng được chọn 1 trong 3 Supporter tham gia ghi hình tập tiếp theo, 2 Supporter còn lại mất lượt tham gia và thay thế bằng những người còn lại.



Khi giành chiến thắng ở thử thách phụ, quý ông sẽ được 20 triệu đồng, đội thắng sẽ có 50 triệu đồng. Supporter giữ được thí sinh đến Chung kết sẽ nhận được 100 triệu đồng, trong khi đó số lượng thành viên chung cuộc giữa team Cố định và Luân phiên bên nào cao hơn sẽ giành được 300 triệu đồng. Đặc biệt, Quán quân The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 sẽ nhận được giải thưởng lên đến 400 triệu đồng.

Chương trình The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 có luật chơi gay cấn, đòi hỏi tính cạnh tranh cao