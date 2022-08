Hoàng Duyên chỉ cách "thả thính" vừa đoan trang, nền nã trong MV "Vọng Nguyệt"

Nếu như "Chàng trai sơ mi hồng" và "Em sẽ báo công an", nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã khéo léo vận dụng âm hưởng dân gian kết hợp với chất liệu điện tử hiện đại thì với "Vọng Nguyệt" lại là một thử nghiệm hoàn toàn khác. Hoàng Duyên trở về gần hơn với những làn điệu truyền thống nguyên bản của âm nhạc dân tộc.

Vọng Nguyệt MV - Hoàng Duyên x Hứa Kim Tuyền

"Vọng Nguyệt" nhẹ nhàng, trữ tình và lãng mạn, được "đo ni đóng giày" cho giọng hát bay bổng và dạt dào cảm xúc của Hoàng Duyên, kết hợp với tiếng đàn nguyệt miên man trải dài trong khắp bản phối cộng với những đoạn drop hiện đại được đặt để khéo léo.

Tất cả đã tạo nên một tổng thể vừa xưa, vừa hiện đại, vừa quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm nối tiếp nhau, liên tiếp đưa người nghe nhạc đến những cung bậc cảm xúc đa dạng. Có thể nói, Hoàng Duyên vốn đã có nhiều bài hát mang âm hưởng trữ tình nhưng đến "Vọng Nguyệt", chất lãng mạn được đẩy lên cao, kết hợp với ca từ trau chuốt tạo nên tổng thể vừa ấm áp, vừa hoài niệm. Phần luyến láy của Hoàng Duyên cũng là một điểm nhấn khi mang âm hưởng dân ca rõ nét, thể hiện sự đa dạng trong cách xử lí bài hát của nữ nghệ sĩ Gen Z.

Hoàng Duyên là một trong những nghệ sĩ trẻ có niềm đam mê với văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. "Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim…" - câu hát đầy tính thơ cũng như một lời đúc kết cho toàn bộ nội dung của "Vọng Nguyệt". Toàn bộ ca khúc nói lên tâm tình của người con gái nhớ về “ý trung nhân” ở một nơi xa, nỗi lòng đành lấy vầng trăng trên cao để giãi bày cho mọi sự.



"Vọng Nguyệt" tiếp tục đưa người xem đến loạt danh lam thắng cảnh của Cố đô Huế như Đại Nội (khu vực Cung Diên Thọ, Trường Lang, Nhật Thành Lâu, Lục Viện); Khiêm Lăng (lăng của Hoàng đế Tự Đức); Đồi Vọng Cảnh; Hồ Thủy Tiên; Cung An Định;... Đáng chú ý, phân cảnh quay tại Hồ Thủy Tiên, khu công viên bỏ hoang với chiếc đầu rồng khổng lồ mà Hoàng Duyên thực hiện MV cũng chính là địa điểm đang được chú ý vì vừa xuất hiện trong MV "Bad Memories" của nhóm nhạc Meduza từ Italia, MV "Warpaint" của ca sĩ NIKI hay "We must love" của nhóm nhạc Hàn Quốc ONF.

Trong MV, Hoàng Duyên đã mang đến một "màn trình diễn" loạt dạng thức Việt phục cổ như áo giao lĩnh, áo ngũ thân tay thụng (áo tấc), áo ngũ thân tay hẹp (áo chẽn),... với hệ thống hoa văn trên áo được đơn vị thực hiện chế tác dựa trên các hiện vật trang phục thời Nguyễn.

Điểm nhấn trong phần tạo hình của Hoàng Duyên trong "Vọng Nguyệt" còn có thể kể đến bộ trang phục cưới kết hợp giữa Nhật bình màu hồng với váy cưới phương Tây, tạo nên sự kết hợp Đông - Tây hài hòa với người xem. Song song với phần phục trang thì các vũ đạo trong MV "Vọng Nguyệt" cũng đã lấy cảm hứng từ nhiều vũ khúc truyền thống được “cách tân” một cách đáng yêu, mong muốn hướng đến giới trẻ trong công cuộc bảo tồn các giá trị dân tộc.

Vọng Nguyệt cũng chính là “kết tinh” tinh thần của Hoàng Duyên trên con đường nghệ thuật: đưa khán giả về những giá trị truyền thống nguyên bản để được "đắm mình" trong bầu không khí văn hóa xưa cũ, nhưng cũng chính từ bầu không khí hoài niệm ấy lại điểm xuyết những nét hiện đại, tinh nghịch vô cùng trẻ trung.

MV qua đó cũng chính thức khép lại chặng đường "khởi động” của Hoàng Duyên: một nữ nghệ sĩ trẻ có niềm đam mê với văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc với cách truyền tải đầy trẻ trung, tươi mới, đậm chất Gen Z.