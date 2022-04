Cặp chị em sinh đôi "phá đảo" khu phố của Chi Pu: Có duyên với Hoàng Thùy Linh, xem nhảy như hơi thở

Street Dance Việt Nam tập 2 tiếp tục nối tiếp phần chiêu mộ thí sinh của 4 Đội trưởng như đã giới thiệu ở tập trước. Đặc biệt, khu phố của Chi Pu gây ấn tượng và được mệnh danh là khu phố visual vì các thí sinh tại đây đều rất phong cách và có vẻ ngoài ưa nhìn. Trong các tuyển thủ đã được Chi Pu chiêu mộ, phần thể hiện của cặp đôi chị em Gia Linh - Song Linh nổi bật bởi kỹ năng và biên đạo bài xuất sắc.

Đội trưởng Chi Pu rất phấn khích trước phần thể hiện của Gia Linh - Song Linh

Cặp chị em Gia Linh - Song Linh trình diễn tiết mục "chị ngã em nâng" trên nền nhạc cực trendy của ca khúc Nhất Bạn Rồi - Huyền Sambi. Phần thể hiện được đánh giá cao vì biên đạo thông minh, thể hiện rõ ràng câu chuyện cũng như cá tính của từng người. Đội trưởng Chi Pu nhận xét đây là phần trình diễn thực thụ chứ không đơn thuần là một tiết mục dự thi.

Phần trình diễn của cặp chị em sinh đôi gây ấn tượng

Kết màn mãn nhãn

Gia Linh - Song Linh vốn không phải hai cái tên xa lạ. Đây là cặp đôi chị em nổi tiếng làng nhảy từ lâu với profile cực "khủng". Tham gia So You Think You Can Dance mùa thứ 4, cặp chị em Gia Linh - Song Linh cùng Đức Việt thành lập nhóm nhảy Hanoi Xgirls. Nhóm nhảy từ 3 thành viên ban đầu đã tăng dần số lượng và khẳng định tài năng khi tiến thẳng vào bán kết Asia's Got Talent năm 2019.

Song Linh - Gia Linh tại So You Think You Can Dance

Nhóm nhảy Hanoi Xgirls

Kể từ đây, Hanoi Xgirls liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình và sản phẩm âm nhạc lớn, đặc biệt là những MV đình đám của ca sỹ Hoàng Thùy Linh như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Duyên Âm, Kẻ Cắp Gặp Bà Già...

Hai chị em trong MV của Hoàng Thùy Linh

Hanoi Xgirls từng biên đạo khá nhiều bài nhảy cho Hoàng Thùy Linh

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Gia Linh - Song Linh cho biết xem nhảy múa là hơi thở. Nhờ đam mê cháy bỏng và nỗ lực tập luyện, Gia Linh - Song Linh đã từng bước khẳng định tên tuổi, ngày càng nổi tiếng hơn.



Cặp chị em song sinh nổi tiếng tiếp tục chinh chiến Street Dance Việt Nam 2022

