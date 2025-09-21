Trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh", Phương Oanh đảm nhận vai Mỹ Anh, nổi bật với gu thời trang tinh tế, sang trọng vừa chuẩn phong cách công sở vừa thể hiện được khí chất của phụ nữ tuổi 30. Cô thường chọn những bộ trang phục tinh tế, kín đáo nhưng vẫn tôn được vóc dáng gợi cảm của mình.

Ngay từ những tập đầu tiên, Phương Oanh đã khiến công chúng ấn tượng với gu thời trang trong phim của mình, thậm chí nhìn Mỹ Anh còn lấn át team "phú bà" trong phim. Ít ai ngờ rằng Phương Oanh cũng diện "đồ cũ" để đảm nhận vai Mỹ Anh, có những set đồ gắn bó với cô từ khá lâu, nhưng đến giờ vẫn rất hợp thời và sang trọng.

Đầu tiên phải kể đến chiếc áo sơ mi đen vải voan mà Mỹ Anh mặc trong nhiều phân cảnh quan trọng. Ấn tượng nhất là lúc Mỹ Anh buộc tóc, bước vào lấy lại sự công bằng khi. con trai cô bị bắt nạt. Mỹ Anh kết hợp sơ mi voan màu đen điểm thêm chi tiết lấp lánh cùng quần âu đen, vừa chỉn chu vừa tôn dáng.

Vẫn là set đồ ấy, Mỹ Anh gặp Ngân...

... và đi gặp "lão Lợi" để đàm phán công việc.

Đây là một mẫu sơ mi không còn quá xa lạ đôi với những ai từng theo dõi Phương Oanh. Mẫu áo nằm trong BST mà Phương Oanh tự tay thiết kế, được giới thiệu trong thương hiệu thời trang của cô vào 2 năm trước.

Tiếp đến là mẫu đầm ren trắng mà Mỹ Anh mặc khi cùng chồng tới nhà bà Lý để cảm ơn về việc bà Lý can thiên giúp con trai Mỹ Anh nhập học trường quốc tế. Bộ đầm ren trắng có phần cổ và vai cách điệu nhẹ nhàng, thiết kế đầm midi dài quá đầu gối giúp Mỹ Anh thêm phần duyên dáng, trẻ trung trong phân cảnh này.

Bất ngờ thay, đây cũng là một bộ đầm mà Phương Oanh đưa vào trong phim. Thiết kế này từng đồng hành cùng nữ diễn viên trong nhiều dịp, và cả những chuyến du lịch sang chảnh của cô ngoài đời.

Mẫu đầm ren này từng được Phương Oanh diện trong một lần đi du lịch cùng ông xã Shark Bình, hồi 2023. Thời điểm này, cô đang mang bầu cặp song sinh Jenny - Jimmy.

Một thiết kế đầm hoa được Mỹ Anh diện ngay trong những tập đầu tiên khi mới tiếp cận bà Lý. Mẫu đầm hoa dài tay, phần cổ thuyền nhẹ nhàng duyên dáng, vừa nhã nhặn vừa nổi bật sắc vóc của phụ nữ tuổi 30.

Và lại một lần nữa, công chúng bắt gặp mẫu đầm này xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của Phương Oanh. Nhưng lần này, thay vì diễn tả hình mẫu của một phu nhân, Phương Oanh lại diện bộ đầm hoa này khi vào bếp thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình.

Mẫu đầm điển xuyết hoa văn theo style trang vẽ sơn mài nên họa tiết vô cùng nhẹ nhàng, thanh thoát. Thiết kế có thêm điểm nhấn ở eo để tôn lên vóc dáng thon gọn của Phương Oanh. Phần cổ thuyền cũng tạo nét chấm phá đặc biệt để dáng váy thêm phần sang trọng, tinh tế.

Trong phim, Mỹ Anh ấn tượng với gu thời trang thanh lịch, trang nhã, rất hợp với hình mẫu của một phu nhân trẻ. Mỗi bộ cánh cô diện trong phim đều khiến chị em mê mẩn và săn lùng bằng được. Đây là 3 trong số những thiết kế mà Mỹ Anh diện và được mọi người phát hiện ra luôn, hóa ra phong cách của Mỹ Anh cũng có nhiều nét tương đồng với Phương Oanh ngoài đời.

