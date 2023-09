Hoá ra Jung Kook đang yêu say đắm, thể hiện rõ ràng hai ca khúc solo?

Sáng 30/3, MXH có phen dậy sóng với một video được cho là quay từ căn hộ của Jung Kook. Trong đó, người nam có mái tóc bông xù giống Jung Kook ôm chặt một cô gái lạ. Từ nội thất căn phòng cho đến chú chó cưng doberman đều thêm phần chứng minh Jung Kook là nhân vật chính. Ngay lập tức, các Army đưa ra nhiều phản biện bác bỏ tin đồn đồng thời lên án hành vi tiết lộ thông tin/ hình ảnh tại nhà riêng. Thế nhưng, việc này vẫn dấy lên tin hẹn hò của Jung Kook trên khắp các trang tin.

Jung Kook lộ clip ôm cô gái lại tại nhà riêng

Các chi tiết nội thất, chó cưng đều trùng khớp

Hiện Jung Kook đang trong lịch trình quảng bá single solo thứ hai - 3D. Phía HYBE vẫn chưa có phản hồi chính thức về video đang bị lan truyền. Cư dân mạng tiếp tục “đào" thêm các chi tiết xoay quanh tin hẹn hò của Jung Kook. Đặc biệt là ý tứ trong 2 ca khúc Seven và 3D.

MV Seven - Jung Kook

Cả hai bài hát đều là khát khao gần gũi đối phương, lời yêu được Jung Kook bộc lộ trực tiếp qua ca từ. Ở Seven, Jung Kook bày tỏ nỗi niềm muốn “yêu em 7 ngày 1 tuần". Trong họp báo ra mắt MV này, Jung Kook đã nói về về cảm hứng sáng tác nên Seven là một tình yêu lãng mạn, ước mong gắn kết ngập tràn. Anh chàng còn cho ra mắt phiên bản mở rộng của Seven, là "dirty ver" chứa ca từ người lớn. Phiên bản này Jung Kook đặc biệt táo bạo, thể hiện cá tính của một nghệ sĩ nhạc pop 26 tuổi, không còn bị giới hạn trong hình tượng em út vàng của nhóm nhạc toàn cầu BTS.

Jung Kook còn cho ra mắt phiên bản mở rộng của Seven, là "dirty ver" chứa ca từ người lớn thể hiện khát khao gần gũi người thương

Đến với 3D , Jung Kook đề cập đến tình yêu ở góc nhìn trưởng thành hơn. Thay vì “yêu em 7 ngày 1 tuần”, em út BTS muốn cảm nhận đối phương bằng mọi giác quan, trong cả 3 chiều. “Từ cơ thể đến cơ thể đến cơ thể, Em và anh… chúng ta đã hiểu được điều đó; Vậy nên đừng bắt anh phải bắt đầu; Vì anh biết em rất nóng lòng.” Jung Kook hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, phần ca từ thẳng thắn đủ khiến người nghe phải đỏ mặt.

Đến với 3D, Jung Kook đề cập đến tình yêu ở góc nhìn trưởng thành hơn

Không cần ẩn ý xa xôi, Jung Kook dường như thể hiện rõ cho người hâm mộ cảm nhận được bản thân say đắm trong tình yêu thế nào thông qua hai ca khúc solo.