Jung Kook tung MV khoe múi cực bốc, nhạc hay nhưng bị Lisa chiếm trọn spotlight

11 giờ trưa 29/9 (theo giờ Việt Nam), Jung Kook chính thức tung solo single thứ 2 - 3D lên mọi nền tảng. Tiếp nối phong độ sau thành công toàn cầu với Seven, 3D được Jung Kook đầu tư chỉn chu mọi chi tiết từ âm nhạc đến hình ảnh. Lần đầu tiên kết hợp với rapper Jack Harlow, em út BTS mang đến màu sắc đậm chất riêng, khẳng định cái tôi âm nhạc mạnh mẽ trên hành trình định hình vị thế ngôi sao nhạc pop thế hệ mới.

Jung Kook ft. Jack Harlow - MV 3D

Bản phối thuộc thể loại RnB Pop phát triển cách xử lý tinh tế của Jung Kook, với những đoạn hook bắt tai và ca từ lặp lại catchy, dễ gây nghiện. Ca khúc hoàn thiện với verse rap đầy lôi cuốn từ Jack Harlow. Nếu ở Seven, Jung Kook muốn "yêu em 7 ngày 1 tuần" thì 3D là cách thể hiên tình cảm thú vị thông qua 3 góc nhìn, khát khao gặp được người yêu trong cả 3 chiều. "So if you’re ready and if you’ll let me; I wanna see it; In motion; In 3D" (Tạm dịch: Vậy nếu em sẵn sàng, cho phép anh; Anh muốn nhìn thấy; Sự chuyển động; Ở chế độ 3D).

Màn kết hợp thú vị giữa Jung Kook và Jack Harlow

MV 3D được Jung Kook thực hiện tại Mỹ với hình ảnh đường phố nhộn nhịp, mang năng lượng tươi mới. Anh chàng vẫn giữ phong cách đã tạo nên ấn tượng trong Seven, khiến người xem muốn nhún nhảy theo từng khung hình. Visual của Jung Kook chính là điểm nhấn làm fan không thể rời mắt. Trong tạo hình suit trắng lịch lãm, Jung Kook khoe trọn vẻ đẹp nam thần điểm chút nổi loạn đầy khí chất popstar và màn khoe múi cực bốc gây sốt MXH.

Phân đoạn vũ đạo vui tươi của Jung Kook

Visual nam thần điển trai và màn khoe múi gây sốt

Đặc biệt, trước khi MV lên sóng, Jung Kook đã gây sốt với phân cảnh hậu trường hot 1000 độ. Em út BTS đầy quyến rũ dưới trời nắng gắt, khoe trọn từng múi cơ chuẩn mực vì nóng, theo đúng nghĩa đen. Video này mang về lượng tương tác cực khủng trên MXH, dân tình không khỏi trầm trồ độ táo bạo của Jung Kook kể từ khi solo.

Jung Kook nóng bỏng mắt dưới trời nắng gắt

MV 3D của Jung Kook nhận về cơn mưa lời khen bởi sự hoàn thiện phần nhìn lẫn phần nghe. Giai điệu thu hút hứa hẹn sẽ trở thành hot trend trong thời gian tới. Nhưng vì ra trùng thời điểm với "tâm bão" Lisa (BLACKPINK) biểu diễn tại hộp đêm thoát y, phản ứng MXH dành cho lần trở lại của Jung Kook có phần im ắng hơn so với Seven. Sau 1 giờ ra mắt, MV mới của Jung Kook thu về 2 triệu lượt xem và vẫn đang tăng hạng trên các BXH âm nhạc.