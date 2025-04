"Hoa khôi trường múa" từng được khen đẹp như tiên giáng trần nay nâng cấp thành "mỹ nhân dao kéo"

Sinh năm 1990, Kim Thần là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ với visual được đánh giá là đẹp hoàn hảo. Thậm chí, trước khi bước chân vào ngành giải trí, Kim Thần đã có danh xưng "hoa khôi đẹp nhất trường múa".

Khi mới gia nhập showbiz, Kim Thần sở hữu nhan sắc đẹp trong sáng, dễ thương gây ấn tượng với người đối diện. Theo thời gian, gương mặt của mỹ nhân sinh năm 1990 này ngày càng thay đổi, đặc biệt là chiếc mũi được nhận xét là kỳ lạ do quá lạm dụng "dao kéo".

Mải mê tìm kiếm sự hoàn mỹ

Năm 2021, một người tự xưng là chuyên gia thẩm mỹ có tên Tiểu Bối đã đăng tải video bàn luận về việc Kim Thần "can thiệp" phần mũi. Trong video, Tiểu Bối cho rằng nhìn nghiêng có thể thấy rõ dấu vết "dao kéo" trên mũi Kim Thần, phần đầu mũi quá nhọn và có cảm giác bị thu hẹp. Tiểu Bối khẳng định Kim Thần đã "can thiệp" ở mũi không dưới hai lần.

Kim Thần nổi tiếng sở hữu "visual" xuất sắc, được mệnh danh là "hoa khôi đẹp nhất trường múa"

Khi mới ra mắt, Kim Thần có gương mặt cân đối với những đường nét hài hòa

Nhìn những hình ảnh cũ có thể thấy rõ phần mũi của Kim Thần lúc đó khá bình thường, đầu mũi thon tròn, sống mũi không cao nhưng rất hài hòa. Tiểu Bối cho rằng, trong lần đầu "can thiệp" Kim Thần đã thu gọn cánh mũi và nâng sống mũi, giúp chiếc mũi trông cao, thon gọn hơn.

Sau lần đầu "dao kéo", nhan sắc của người đẹp sinh năm 1990 đã thăng hạng đáng kể. Không còn sự dễ thương, trong sáng mà thay vào đó là vẻ ngoài sắc sảo, quyến rũ hơn, đúng như tinh thần mà Kim Thần muốn hướng đến là "high fashion".

Theo thời gian, nhan sắc ấy thay đổi khi Kim Thần liên tục "dao kéo" để phần cánh mũi càng lúc càng gọn

Qua hai bức hình có thể thấy rõ, cánh mũi của Kim Thần đã khác hẳn so với thời mới vào nghề

Tuy nhiên, Tiểu Bối cho rằng, dường như chưa hài lòng với kết quả đó, nên Kim Thần tiếp tục "can thiệp" thu nhỏ thêm phần đầu mũi và cánh mũi, dẫn đến tình trạng sụn cánh mũi bị lõm, khiến gương mặt trở nên thiếu tự nhiên, thậm chí đánh mất thần thái riêng.

Phương pháp Kim Thần lựa chọn là gì?

Phương pháp thu gọn cánh mũi là một thủ thuật thẩm mỹ rất phổ biến và có thể làm tăng hoặc giảm kích thước của mũi. Hình dạng của đầu mũi, sống mũi và lỗ mũi cũng có thể thay đổi như góc giữa mũi và môi trên.

Thủ thuật này giúp cải thiện dáng mũi khi cánh mũi bè rộng hoặc dày. Những trường hợp như: Đầu mũi to, cánh mũi to bè sang hai bên, lòng lỗ mũi bị rộng và mũi hếch lên cao, hai bên cánh mũi bên to bên nhỏ không cân xứng... được khuyên nên lựa chọn phương pháp này.

Toàn bộ quy trình thu gọn cánh mũi chỉ mất từ 35 - 45 phút. Vết sẹo sau khi thu gọn cánh mũi thường mờ dần sau từ 3 - 6 tháng nếu chăm sóc tốt và không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. Chi phí cho thủ thuật này dao động từ 7.000.000 – 15.000.000 đồng. Mức giá này thường đã bao gồm các chi phí cơ bản như: Chi phí phẫu thuật, thuốc men và vật tư y tế, thăm khám hậu phẫu.

Thu gọn cánh mũi là thủ thuật thẩm mỹ phổ biến hiện nay

Thu gọn cánh mũi có thể duy trì 15 – 20 năm thậm chí vĩnh viễn, vì đây là kỹ thuật cắt bỏ phần sụn và mô mềm dư thừa ở cánh mũi, giúp tạo dáng mũi thon gọn. Sau khi lành, mô sẹo ổn định và liên kết chắc chắn với cấu trúc mũi, hạn chế tái phát. Nếu thực hiện đúng kỹ thuật bởi bác sĩ chuyên môn cao và chăm sóc hậu phẫu đúng cách, kết quả có thể kéo dài suốt đời.

Tuy nhiên, giống như các phương pháp thẩm mỹ khác, thủ thuật thu gọn cánh mũi cũng có giới hạn can thiệp rõ ràng và không nên lạm dụng. Mũi tuy chỉ là một bộ phận nhỏ trên gương mặt, nhưng lại có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định hình tổng thể và biểu cảm. Việc "can thiệp" quá tay sẽ làm mất đi sự hài hòa vốn có. Chưa kể, một số trường hợp do thu nhỏ quá mức còn dẫn đến tình trạng khó thở, nghẹt mũi mãn tính – ảnh hưởng đến chức năng sinh lý hô hấp mà ít người để ý đến khi quyết định phẫu thuật.