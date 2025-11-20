Làm mẹ đơn thân từ trẻ

Giáng My sinh năm 1971 ở Hà Nội, đoạt danh hiệu Hoa hậu đền Hùng năm 1989. Đến nay, cô vẫn là hoa hậu duy nhất của cuộc thi này.

Khởi đầu sự nghiệp là người mẫu, sau khi đăng quang, Giáng My nhanh chóng nổi tiếng và dần mở rộng sang diễn xuất. Cô từng đóng nhiều bộ phim như Yêu nàng hoa hậu , Sài Gòn trong trái tim em . Cô cũng là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" trong thập niên 1990.

Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1989.

Sau những năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Giáng My chuyển dần sang kinh doanh và giữ vị trí vững chắc trong giới giải trí. Hiện cô xuất hiện trong các sự kiện thời trang, làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc.

Dù thành công trong sự nghiệp, nhưng cuộc đời riêng của Giáng My cũng từng trải qua nhiều thăng trầm. Nàng hậu lập gia đình rất sớm, nhưng hôn nhân của cô không trọn vẹn. Khi con gái Nguyễn Anh Sa mới được 1 tuổi, cô quyết định ly hôn và trở thành mẹ đơn thân.

Trong chương trình truyền hình “Chuyện đêm muộn”, Giáng My thừa nhận: “Vì tình yêu, tôi bước vào hôn nhân. Nhưng khi chung sống mới thấy khác biệt quá lớn. Tôi chọn ra đi trong lặng lẽ, không mang theo gì ngoài con gái”.

Có thời điểm, Giáng My chịu khó “cày” 18 tiếng/ngày để có tiền nuôi con nhỏ. "Tôi nhớ lúc đó làm tổng đại diện cho 5 sản phẩm của Thái Lan. Mỗi sản phẩm là 100 loại hàng khác nhau. Tôi đi tất cả các triển lãm để làm ban ngày, mang cả bao tải đi để đựng tiền. Đêm về lại còng lưng đếm tiền. Công việc thật sự vất vả và tôi đã lao động như vậy trong nhiều năm qua, như một người lao động chân tay thật sự, không hề biết mệt mỏi.

Sau đó, khi có tiền, tôi lại đầu tư vào các việc khác và làm việc chăm chỉ, chứ không phải như người ta nghĩ là nghệ sĩ thì đỏng đảnh, lao động theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Tôi không bao giờ than thở rằng mình cần cái này, cái kia hay nhờ sự giúp đỡ từ bố của con tôi bởi đó là sự kiêu hãnh của người phụ nữ. Chính sự kiêu hãnh đó đã cho tôi nền tảng là cứ chăm làm, quen tay rồi dần dần có kiến thức”, Giáng My bộc bạch.

Biểu tượng “không tuổi” của showbiz Việt

Hiện tại, dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi, Giáng My vẫn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Ở tuổi U60, cô khiến nhiều người trầm trồ bởi làn da căng mướt, vóc dáng mềm mại và thanh thoát. Vì thế, cô còn được gọi bằng danh xưng “hoa hậu không tuổi”.

Giáng My chia sẻ, có lần, cô được cảnh sát Pháp nhầm là U30 dù khi ấy cô không trang điểm. “Biết là nhiều phụ nữ Việt đi đâu cũng dễ bị nhầm là em bé, nhưng được khen là vui các chị em nhà mình nhỉ. Tự hào phụ nữ Việt trẻ lâu", nàng hậu kể.

Nhan sắc trẻ đẹp của Giáng My

Lần khác, Giáng My sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của con gái. Mỗi khi đi ăn uống, hai mẹ con cô phải vào quán ăn bên trong một sòng bài vì đó là tiệm ăn duy nhất xung quanh trường con. Khi vào, nhân viên sòng bài chặn Giáng My lại, yêu cầu cô đưa hộ chiếu để kiểm tra tuổi. "Tôi cứ đứng giải thích rằng tôi đã có con gái tốt nghiệp đại học chứ không phải là "dưới 21 tuổi", nhưng họ không tin", người đẹp chia sẻ.

Nhan sắc trẻ đẹp của Giáng My là kết quả của lối sống điều độ, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng kỷ luật mà cô duy trì suốt nhiều năm. Không ít lần, cô làm khán giả thích thú khi chia sẻ những bữa ăn mộc mạc của mình với nhiều rau củ quả, ít thịt và ưu tiên trái cây tươi.

Một trong những bí quyết giữ gìn nhan sắc khác của Giáng My là chú trọng giữ gìn tinh thần bằng tập yoga, thiền, đọc sách, chơi đàn và thư giãn trong không gian thiên nhiên. Hoa hậu 7X chia sẻ sự an yên nội tâm là động lực khiến ngoại hình của cô vẫn tươi trẻ và đầy sức sống.

Sở hữu biệt thự đẹp như cung điện, đi "mỏi chân không hết"

Bên cạnh nhan sắc, không gian sống của Giáng My cũng khiến nhiều người choáng ngợp. Căn biệt thự của cô ở TP.HCM có diện tích hơn 1000m2, được ví như “cung điện bởi sự lộng lẫy, sang trọng. Cơ ngơi của nàng hậu lớn đến mức, theo lời chủ nhân, “đi vài vòng là mỏi chân”.

Bên trong biệt thự sang trọng của Giáng My

Không gian bên ngoài với hồ cá

Góc thưởng trà trên tầng cao nhất

Kiến trúc ngôi nhà theo phong cách châu Âu cổ điển, sang trọng nhưng vẫn mang nét tinh tế nữ tính đặc trưng của chủ nhân. Nội thất được chăm chút kỹ lưỡng, nhiều chi tiết dát mạ, trần cao, cầu thang uốn lượn. Phòng khách là một điểm nhấn đặc biệt: có thể chứa tới 200 người, đủ cho những buổi tiệc lớn hoặc tiếp khách thân hữu.

Không chỉ là nơi ở, biệt thự còn là không gian sống đầy cảm hứng. Trên tầng cao nhất, Giáng My tận dụng sân thượng rộng để trồng cây cảnh, hoa hồng và rau sạch. Cô chia sẻ mỗi sáng đều dành thời gian chăm chút vườn rau: hái, tưới nước, chăm sóc – như một “nông dân thành thị” thực thụ.

Dù sống trong một căn nhà xa hoa như vậy, Giáng My không biến nó thành nơi phô trương. Trái lại, cô thường tổ chức các buổi tụ họp ấm cúng: mời bạn bè, người thân đến thưởng trà, ngồi thiền, chia sẻ niềm bình yên. Vào dịp sinh nhật, cô trang hoàng không gian bằng sen, hoa và mời gia đình, trong đó có mẹ để cùng nhau cầu nguyện, ngồi thiền.