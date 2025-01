Hoa hậu Giáng My U60 trẻ trung không tuổi nhờ làn da trắng mịn, căng mọng: Cô ấy đã làm gì?

Ở tuổi 53, hiếm có nàng hậu nào sở hữu visual như Giáng My. Người đẹp được biết đến là nàng hậu "độc nhất vô nhị" trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam. Vì sao ư? Vì tuổi U60 cũng không làm Giáng My mất đi vẻ ngoài căng mọng, mơn mởn như gái còn xuân thì, với đường nét vô cùng mềm mại, nữ tính.

Làn da ít son phấn của Giáng My ở tuổi U60.

Để có vẻ ngoài trẻ trung không tuổi ấy, Giáng My thừa nhận cô dành nhiều thời gian chăm sóc da. Người đẹp không ngại ngần đầu tư tiền bạc vào thẩm mỹ da vì cô tin rằng bên cạnh vóc dáng khỏe đẹp, làn da là yếu tố quan trọng không kém để diện mạo tươi trẻ, đầy sức sống.

Không can thiệp dao kéo thẩm mỹ, Giáng My lựa chọn những phương pháp làm đẹp da an toàn, không xâm lấn. Nhờ đó, đường nét trên khuôn mặt nàng hậu ngày nào vẫn được giữ nguyên nhưng độ trẻ đẹp thì không hề giảm đi.

Chia sẻ với truyền thông, dù không can thiệp dao kéo nhưng nàng hậu rất chú trọng ăn rau quả sạch, uống nhiều nước, tập luyện đều đặn.

Ngoài ra, cô cũng can thiệp thẩm mỹ da vô cùng nhẹ nhàng nhưng đem lại hiệu quả cao.

Dưới đây là những gì Giáng My đã làm với làn da của mình, để theo kịp xu hướng thời đại mới:

1. Tắm trắng tại spa, thẩm mỹ viện

Được vóc dáng thon gọn, nuột nà, Giáng My ở tuổi U60 còn ăn trọn visual bắt mắt với làn da trắng mịn màng từ đầu đến chân. Kết quả đó đến từ việc dưỡng da, chăm sóc da kỹ lưỡng của người đẹp.

Trong nhiều video chia sẻ trên mạng xã hội, Giáng My nhiều lần chia sẻ thẳng thắn mình đi tắm trắng để bảo toàn làn da trắng sứ không tì vết.

Với tính chất công việc phải đi ra ngoài hoạt động nhiều, làn da bị ảnh hưởng bởi nắng gió, trở nên xấu xí dần đi. Bởi vậy, cô lựa chọn tắm trắng tại spa, thẩm mỹ viện uy tín để da trắng bật tông đều đặn ngay sau một liệu trình.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều nơi quảng cáo tắm trắng. Giống như bất cứ phương pháp làm đẹp nào, Giáng My khuyên chị em hãy chọn nơi uy tín để có được visual tuyệt vời nhất.

Giá dịch vụ tắm trắng tại spa tham khảo: 500.000 - 3.000.000VNĐ/buổi

2. Làm đẹp da bằng máy móc, công nghệ cao

Mặc dù da bạn có đẹp cỡ nào mà không can thiệp thẩm mỹ thì ở độ tuổi nào đó, chắc chắn sẽ thấy dấu hiệu lão hóa rõ rệt. Giáng My nhận thức rất rõ điều này.

Cô không tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ nhưng lại vô cùng ưu ái làm đẹp da bằng những loại máy móc, công nghệ cao. Có lẽ, hơn ai hết, nàng hậu hiểu rõ về làn da của mình. Khi tuổi ngày càng già đi, da bị lão hóa càng cần được chăm sóc chuyên biệt. Sự can thiệp của máy móc, công nghệ cao là tất yếu để giữ vẻ ngoài tươi trẻ nếu bạn không muốn phẫu thuật thẩm mỹ.

Một trong những phương pháp được Giáng My ưa chuộng nhất để thẩm mỹ da chính là Thermage. Phương pháp đem lại hiệu quả lâu dài, giúp tiết kiệm chi phí hơn hẳn dưỡng da thông thường.

Phương pháp giúp nâng cơ, săn chắc da, tạo đường nét thon gọn, kích thích tăng sinh collagen trong các lớp tế bào da, giúp duy trì sự trẻ trung, chắc khỏe lâu dài.

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng, Giáng My đã vô cùng yêu thích phương pháp này hiệu quả thấy rõ. Chỉ sau 6 tháng, nhiều bạn bè gặp lại đều khen nàng hậu trẻ ra cả chục tuổi. Và đến giờ, xu hướng thẩm mỹ thời đại mới này vẫn là phương pháp được người đẹp duy trì định kỳ vì một làn da trẻ trung không tuổi.

Giá dịch vụ Thermage: Dao động 40.000.000 - 175.000.000VNĐ tùy thuộc vào vùng điều trị, cơ sở điều trị