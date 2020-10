Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 gây chú ý với nữ thí sinh mang tên Phí Phương Anh

Sau một loạt cái tên gây chú ý, cuộc thi Hoa Hậu Chuyển Giới Việt Nam tiếp tục thu hút khán giả với những gương mặt đặc biệt. Mới đây nhất, thí sinh mang tên Phí Phương Anh đến từ TP.HCM là nhân tố tiếp theo lộ diện. Không biết vô tình hay cố ý, nghệ danh của người đẹp lại trùng với Quán quân The Face Vietnam 2016 khiến cư dân mạng được một phen giật mình thảng thốt.

Thí sinh Phí Phương Anh, sinh năm 1999 đến từ TP.HCM là cái tên tiếp theo tham dự đấu trường sắc đẹp dành cho người chuyển giới

Trùng hợp thay, Phí Phương Anh cũng chính là tên của quán quân The Face Vietnam mùa đầu tiên vào năm 2016

Sự trùng hợp này vô tình khiến khán giả lầm tưởng nữ chủ nhân ngôi vị Gương Mặt Thương Hiệu tham gia tranh tài tại cuộc thi

Đến với cuộc thi Hoa Hậu Chuyển Giới Việt Nam 2020, nữ thí sinh Phí Phương Anh mong muốn truyền tải thông điệp: "Tôi tự tin là một cá thể của LGBT nên ai cũng có quyền được lựa chọn và thể hiện cá tính của mình và chương trình là một nơi để tôi thể hiện bản lĩnh của mình. Cùng với đó, tôi sẽ đem sức lan tỏa của mình để chứng tỏ chúng tôi cũng bình thường như mọi người và đáng được trân trọng! I Can Do It. You Can Do It".

Ảnh: Internet