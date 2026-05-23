Hồ sơ Epstein: Trợ lý cũ của tỷ phú tai tiếng Epstein nêu 3 nghi phạm mới

Sarah Kellen, cựu trợ lý của Jeffrey Epstein, đến điều trần kín tại Đồi Capitol, Washington, DC ngày 21/5.

Trợ lý lâu năm của Jeffrey Epstein, Sarah Kellen, đã cung cấp 3 cái tên mới bị cáo buộc liên quan mạng lưới lạm dụng tình dục của Epstein trong cuộc điều trần kín tại Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban này - ông James Comer - cho biết 3 người này trước đây chưa được công khai, đồng thời nói đây là manh mối đáng chú ý trong cuộc điều tra của ủy ban về các hành vi sai phạm của Epstein. Ông Comer từ chối nêu danh tính các cá nhân trên, nhưng cho biết biên bản cuộc phỏng vấn bà Kellen sẽ được công bố sớm nhất có thể.

Epstein là nhà tài phiệt Mỹ từng bị kết án về tội phạm tình dục và đã qua đời. Trong nhiều năm, vụ việc liên quan đến Epstein tiếp tục gây chú ý tại Mỹ do những cáo buộc về mạng lưới lạm dụng tình dục và các nhân vật có ảnh hưởng có liên hệ với ông ta.

Bà Kellen là nhân vật gây tranh cãi trong mạng lưới của Epstein. Năm 2007, cơ quan thực thi pháp luật từng xem bà là một trong những người có khả năng đồng phạm với Epstein. Tuy nhiên, trong lời khai ngày 21/5, bà Kellen phủ nhận cáo buộc và nói bản thân cũng là nạn nhân bị ông ta lạm dụng tình dục và tâm lý.

Theo kênh CNN, bà Kellen cho biết bà không biết mình sẽ bị nêu tên trong thỏa thuận không truy tố liên quan đến Epstein hồi đầu những năm 2000. Bà cũng mô tả việc trong nhiều năm bà không thể rời khỏi sự kiểm soát của Epstein vì không có tiền, gia đình, trình độ học vấn hoặc nơi nào khác để đi.

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Melanie Stansbury cho biết bà đã hỏi Kellen về trang trại của Epstein tại bang New Mexico, nơi một cuộc điều tra cấp bang đang diễn ra. Theo bà Stansbury, Kellen nói đây là một trong những nơi bà bị Epstein lạm dụng.

Bà Kellen cũng cho rằng Ghislaine Maxwell, đồng phạm của Epstein, không nên được chuyển đến nhà tù an ninh thấp hơn hoặc được ân xá. Theo bà Stansbury, Kellen còn quy trách nhiệm cho Maxwell trong một số hành vi sai phạm của Epstein.

Ông Comer nói sau khi nghe lời khai, ông tin Kellen là nạn nhân của Epstein, không phải đồng phạm. Tuy nhiên, một số nghị sĩ cho rằng ủy ban cần tiếp tục chất vấn bà, do vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời về những người khác có thể liên quan.

Theo một nguồn tin am hiểu lời khai của Kellen, bà nói không chứng kiến bất kỳ hành vi không phù hợp nào của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng cho rằng Epstein và ông Trump từng có quan hệ bạn bè. Trước đó, Tổng thống Trump luôn bác bỏ mọi mối liên hệ với Epstein.