New York ngập như sông: Vừa xuống xe buýt, người phụ nữ bị cuốn trôi

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố bị nhấn chìm, cơ sở hạ tầng tê liệt và hệ thống thoát nước của thành phố rơi vào tình trạng quá tải.

Theo NDTV, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã cho thấy mức độ nguy hiểm của trận lũ quét này.

Trong đoạn clip dài 15 giây, một người phụ nữ mặc bộ đồ màu hồng bị dòng nước mạnh cuốn trôi ngay sau khi bước xuống xe buýt công cộng.

Do tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, tài xế không thể tấp vào lề nên phải dừng xe giữa đường, buộc hành khách phải nhảy xuống dòng nước để lên vỉa hè.

Tuy nhiên, người phụ nữ đã ước lượng sai khoảng cách, va vào mép vỉa hè rồi bị nước cuốn đi trong sự hoảng loạn của những người xung quanh đang cố gắng chạy theo cứu giúp.

Người phụ nữ bị cuốn trôi bởi nước lũ ở Mỹ. Nguồn: Rain Drops Media

Mưa lớn gây ngập lụt nặng

CBS News cho biết, các cơn bão lớn đã gây thiệt hại và lũ lụt trên khắp New York và New Jersey trong ngày thứ Tư (20.5). Cây cối bị quật đổ, nước dâng cao buộc nhiều tài xế phải quay đầu ở một số khu vực. Vào thời điểm bão đạt đỉnh, hơn 10.000 người bị ảnh hưởng vì mất điện.

Lũ lụt lan rộng khắp Brooklyn và Queens khi một cơn bão di chuyển nhanh khiến nhiều khu dân cư chìm trong nước, buộc người dân và tài xế phải lội qua những con đường và vỉa hè trông như những dòng sông. Các quan chức thành phố New York cho biết, lượng mưa tại một số nơi lên tới tương đương 15cm mỗi giờ, trong khi hệ thống cống rãnh chỉ được thiết kế để xử lý khoảng 4,5cm mỗi giờ.

Tại Fresh Meadows, một tài xế cho biết chuyến đi đường vòng của anh đã biến thành cơn ác mộng. “Tôi bị rơi xuống cái hồ nước này, tình hình thật khủng khiếp. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chiếc xe của mình”, anh nói.

Trên đường Cooper Avenue gần phố 78, cảnh sát đã phong tỏa một đường hầm nơi hai chiếc xe bị mắc kẹt dưới mực nước sâu vài mét. Tại một khu dân cư gần sân golf Forest Park, người dân cho biết đường phố bị ngập chỉ trong vài phút. “Mọi chuyện xảy ra quá dữ dội và cực kỳ nhanh chóng. Chiếc xe tải gần như bị cuốn đi mất. Thật điên rồ”, cư dân Christina Moloon ở Queens kể lại.

Sonia Moloon cho biết trường PS 87 đã phải hủy buổi tập bóng chuyền vì nhà thi đấu bị ngập. “Nước dâng tới mắt cá chân tôi, rồi khi một người phụ nữ ra mở cửa thì khu vực bàn bảo vệ cũng đã bị ngập”, cô nói.

Ông Joe Conti, một cư dân ở Queens, cho biết nước dâng quá nhanh đến mức ông không thể mở cửa xe. Trong khi đó, đường cao tốc Long Island Expressway đã phải đóng cả hai chiều tại đoạn giao với Cross Island Parkway ở Queens do ngập lụt nghiêm trọng.

Nhiều cây xanh cũng bị quật đổ ở Woodhaven, khiến một phần khu phố chìm trong nước. Cơn bão gây thiệt hại từ Gravesend, Brooklyn đến Ozone Park, Queens, nơi một chiếc ô tô bị cây đổ đè hỏng. Công tác dọn dẹp đang được tiến hành khi người dân cố gắng rửa sạch lớp bùn phủ kín đường phố. “Tôi nghĩ chỉ cần mưa thêm vài phút nữa thôi là chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn”, Christina Moloon nói.

Mưa lớn gây lụt lội ở New York, Mỹ. Ảnh: WPIX New York

Tại một số khu vực ở New Jersey, cơn bão cũng làm đổ cây cối và đường dây điện. Một số tuyến đường lớn buộc phải đóng cửa do nước dâng quá nhanh, trong khi nhiều ô tô bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Có tài xế phải trèo lên nóc xe để chờ lực lượng cứu hộ.

Cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo lũ quét khi mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn, kèm theo gió mạnh lên tới khoảng gần 100 km/h.

Tại một số khu vực của Queens, lượng mưa vượt quá 2 inch chỉ trong chưa đầy một giờ. Nhiều tuyến tàu điện ngầm ở New York cũng bị gián đoạn vì nước tràn vào nhà ga. Các tuyến cao tốc như Long Island Expressway, Grand Central Parkway và Cross-Island Expressway rơi vào tình trạng đóng cửa hoặc ùn tắc nghiêm trọng.

Người dân mô tả đường phố biến thành “những con sông” chỉ trong vài phút.

Thị trưởng New York cảnh báo

Thị trưởng New York Zohran Mamdani, cho biết cơn bão đêm 20.5 dữ dội đến mức lượng mưa đã làm quá tải hoàn toàn hệ thống thoát nước của thành phố. Sau khi đi thị sát các khu vực bị thiệt hại ở Hollis vào 21.5, ông cho biết hệ thống thoát nước hiện chỉ được thiết kế để xử lý tối đa khoảng 5cm nước mỗi giờ, trong khi lượng mưa thực tế dường như cao hơn rất nhiều.

Ông Mamdani kêu gọi người dân báo cáo thiệt hại. Hàng nghìn người bị mất điện, cây xanh đổ ngã và nhiều tuyến phố tiếp tục chìm trong nước sau trận mưa lớn kèm gió giật mạnh. Các quan chức thành phố cho biết những trận mưa lớn liên tiếp đã khiến hệ thống cống rãnh vượt xa khả năng xử lý hiện tại.

Cư dân Hollis đã dành cả ngày 21.5 để dọn dẹp tầng hầm ngập nước, kéo những chiếc ô tô bị chìm và thu dọn cây đổ sau bão.

Chủ tịch quận Queens, Donovan Richards, cho rằng thành phố cần nâng cao mặt đường ở những khu vực thường xuyên ngập lụt, dù đây là giải pháp rất phức tạp vì nếu nâng đường thì nhiều ngôi nhà xung quanh cũng phải nâng theo.

Theo ông Mamdani, thành phố đã đầu tư hàng triệu USD cho kế hoạch kéo dài 10 năm nhằm triển khai các dự án chống ngập do mưa lớn. Đây là những khu vực có khả năng hấp thụ lượng nước dư thừa và giữ lại trong một đến hai ngày để giảm áp lực cho hệ thống thoát nước.

Nỗi lo kéo dài 34 năm

Nỗi lo vẫn gia tăng khi mùa hè - thời điểm thường xuất hiện nhiều cơn bão hơn - đang đến gần.

Sau khi trò chuyện với người dân địa phương, ông Mamdani cho biết nhiều người lo lắng vì họ đã phải sống chung với tình trạng này suốt nhiều năm.

Một phụ nữ nói bà đã trải qua cảnh ngập lụt tương tự suốt 34 năm qua.

Đài CBS News đã phỏng vấn một gia đình trong trận bão đêm 20.5. Gia đình này từng trải qua trận lũ lụt nghiêm trọng năm 2021 khiến hai người hàng xóm của họ thiệt mạng.

Một người phụ nữ kể lại rằng bà đã nói chuyện với thị trưởng và nhận được lời chia buồn từ ông. Một người khác cho biết nước dâng quá nhanh khiến người dân không còn đủ thời gian để phản ứng, và điều họ mong muốn nhất lúc này là thành phố sớm khắc phục triệt để tình trạng ngập lụt kéo dài.