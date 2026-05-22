Singapore ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh

"Cũng như những bệnh hô hấp đặc hữu khác, các đợt bùng phát COVID-19 định kỳ được dự kiến sẽ xảy ra trong suốt cả năm. Không có dấu hiệu nào cho thấy các biến thể đang lưu hành tại địa phương dễ lây truyền hơn hoặc gây ra bệnh nặng hơn so với những biến thể đã lưu hành trước đó" - Cơ quan Quản lý về bệnh truyền nhiễm (CDA) nhận định.

CDA cho biết số ca mắc COVID-19 ước tính trong tuần từ ngày 10/5 đến ngày 16/5 đã tăng lên 12.700 người, so với 8.000 trường hợp trong tuần trước đó. Trong cùng kỳ, số ca nhập viện do COVID-19 trung bình mỗi ngày đã tăng từ 56 lên 73, với trung bình 1 bệnh nhân/ngày phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực (ICU).

Theo CDA, các bệnh viện công lập có khả năng quản lý sự gia tăng các ca bệnh COVID-19, đồng thời cho rằng thực trạng gia tăng này có thể do một số yếu tố, bao gồm cả sự suy giảm miễn dịch cộng đồng.

Biến thể NB.1.8.1 - chủng xuất hiện tiếp theo biến thể JN.1 - là chủng virus COVID-19 chính đang lưu hành ở Singapore, chiếm hơn một nửa số ca được giải trình tự gene trong nước. CDA cho biết vaccine COVID-19 hiện hữu vẫn có hiệu quả trong việc bảo vệ chống lại biến thể này.

Tiến sĩ Nares Smitasin - chuyên gia tư vấn cao cấp tại Bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH) - cho biết số ca nhiễm COVID-19 tăng trong thời gian gần đây là điều được dự đoán trước do virus đã chuyển sang trạng thái đặc hữu tương tự như bệnh cúm.

CDA hôm 21/5 cho biết những người có nguy cơ mắc COVID-19 nặng cao hơn được khuyến cáo nên tiêm phòng đầy đủ, theo đó họ nên tiêm một liều bổ sung khoảng một năm sau liều cuối cùng. Những người trong nhóm này gồm người từ 60 tuổi trở lên, bao gồm cả những người sống trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, và trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên dễ bị tổn thương về mặt y tế.

Nhân viên y tế và những người sống hoặc làm việc với người dễ bị tổn thương về mặt y tế cũng được khuyến khích tiêm vaccine COVID-19. Những người khác từ 6 tháng tuổi trở lên muốn tiêm vacicne COVID-19 vẫn có thể tiếp tục tiêm chủng.

CDA cũng khuyến nghị người dân nên tuân thủ các biện pháp phòng ngừa, thực hiện trách nhiệm cá nhân và xã hội.