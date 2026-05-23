Lầu Năm Góc công bố loạt tài liệu và video mới nhất về UFO

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết 222 tập tin đã được công bố trên trang web của cơ quan này.

Theo ông Parnell, trang web đã thu hút hơn một tỉ lượt truy cập kể từ khi chính phủ Mỹ phát hành đợt tài liệu đầu tiên hôm 8-5 về “hiện tượng dị thường không xác định” (UAP) cách đây 2 tuần. Ông cho hay Lầu Năm Góc và các cơ quan khác đang “tích cực làm việc” cho đợt công bố thứ ba và "sẽ thông báo trong thời gian tới”.

Bản báo cáo mới nhất đã đề cập về việc một sĩ quan tình báo Mỹ nhìn thấy “2 quả cầu lớn bùng lên” gần trực thăng của mình cuối năm 2025. Ông cho biết 2 thiên thể hình cầu “có hình bầu dục, màu cam với tâm màu trắng hoặc vàng, phát ra ánh sáng theo mọi hướng”.

Sau đó, ông cùng đồng đội chứng kiến những thiên thể hình cầu xuất hiện phía trên các máy bay chiến đấu đậu xung quanh.

Lầu Năm Góc vừa công bố thêm loạt tài liệu được giải mật liên quan "các hiện tượng dị thường không xác định". Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

“Tôi nói với các phi công rằng có vẻ những thiên thể hình cầu mà chúng tôi bắt gặp trước đó đang đuổi theo dàn máy bay chiến đấu. Chúng tôi cũng quan sát thấy những thiên thể hình cầu màu cam lóe lên rồi tắt dần xung quanh chúng tôi trong vài phút, tạo thành một hình tam giác rõ rệt trước khi biến mất” - ông mô tả.

Một tài liệu khác nêu chi tiết một loạt vụ việc ở Sandia, bang New Mexico - Mỹ từ năm 1948-1950. Tài liệu 116 trang này chứa “209 báo cáo vụ việc nhìn thấy "thiên thể hình cầu màu xanh", "đĩa" và "quả cầu lửa” gần một căn cứ quân sự".

“Các nhân chứng báo cáo về những UAP di chuyển, bay khuất tầm nhìn, biến mất hoặc phát nổ. Các tài liệu cũng gồm kết quả điều tra hiện tại về lượng bột đồng sót lại ở một số khu vực có báo cáo về UAP” - Lầu Năm Góc cho biết.

Các dữ liệu mới cũng có đoạn ghi âm của phi hành đoàn Apollo 12 mô tả về "những vệt sáng" họ quan sát được trong suốt sứ mệnh, thường xuất hiện trong bóng tối khi họ đang cố gắng chìm vào giấc ngủ. NASA cuối cùng xác định hiện tượng bí ẩn này "do thị giác của các phi hành gia chứ không phải do nguồn sáng bên ngoài".