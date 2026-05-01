Nữ TikToker 32 tuổi đột ngột tử vong trong khách sạn vào đêm muộn

Mới đây, thông tin về việc Lôi Lôi, một nữ TikToker xinh đẹp 32 tuổi người Trung Quốc sở hữu gần 90.000 lượt theo dõi, qua đời vào rạng sáng thứ Sáu tuần trước (ngày 15 tháng 5) tại một khách sạn địa phương đã được xác nhận.

Điều khiến nhiều người hâm mộ trung thành của cô bàng hoàng và không thể tin nổi là chỉ hai ngày trước khi sự việc đau lòng xảy ra, Lôi Lôi vẫn livestream tương tác rất thân thiện với mọi người. Khi đó, tinh thần và sắc mặt của cô hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu lạ nào. Sự ra đi đột ngột của cô trong đêm muộn đã hé lộ những góc khuất đầy áp lực và cay đắng của những người làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Nén lại nỗi đau thương tột cùng, mẹ của Lôi Lôi đã thay mặt gia đình phát tang vào ngày 17 tháng 5, xác nhận con gái mình đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 2 giờ 40 phút sáng ngày 15 tháng 5, và lễ di quan được cử hành vào lúc 8 giờ 38 phút sáng ngày 19 tháng 5. Xung quanh cái chết đột ngột của Lôi Lôi trong khách sạn, cư dân mạng Trung Quốc liên tục đưa ra nhiều đồn đoán, bao gồm việc cô phải thường xuyên thức đêm để quay video, làm việc quá sức hay lối sống sinh hoạt không điều độ khiến hệ tim mạch bị quá tải. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chưa nhận được sự xác nhận chính thức từ phía gia đình.

Phía cảnh sát địa phương đảm nhận vụ việc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và giám định pháp y ngay trong ca trực đầu tiên. Cơ quan chức năng sau đó tuyên bố hiện tại "đã loại trừ khả năng đây là một vụ án hình sự", đồng nghĩa với việc cái chết của Lôi Lôi không có yếu tố sát hại hay sự tác động từ bên ngoài. Nguyên nhân bệnh lý chi tiết và tình tiết cụ thể của vụ việc đã được thông báo đầy đủ cho gia đình và sẽ không được công khai để bảo vệ quyền riêng tư.

Nữ TikToker nổi tiếng với video hài hước, tích cực

Hồ Nam Biến Đại Sư, một TikToker đồng nghiệp thường xuyên xuất hiện chung trong các video hài hước của Lôi Lôi, đã bày tỏ niềm đau xót và gửi lời chia buồn sâu sắc khi biết tin dữ. Anh chia sẻ rằng hai người đã quen biết nhiều năm, không chỉ là cộng sự ăn ý trong công việc mà còn là những người bạn tri kỷ ngoài đời. Bản thân anh cũng không thể ngờ được Lôi Lôi lại gặp phải tai nạn cướp đi mạng sống đột ngột như vậy và cảm thấy vô cùng đau lòng, tiếc thương.

Trên không gian mạng, Lôi Lôi luôn nhận được sự quan tâm lớn nhờ việc chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày ấm áp, tràn đầy năng lượng cùng các video ngắn hài hước đầy sáng tạo. Tính đến nay, cô đã xuất bản tổng cộng 384 tác phẩm chất lượng. Bằng tính cách thẳng thắn, nhiệt tình và vô cùng tự nhiên, Lôi Lôi đã chinh phục được trái tim của rất nhiều người hâm mộ. Trong mắt họ, cô luôn là một cô gái tỏa sáng, tràn đầy năng lượng tích cực và luôn sưởi ấm người xem bằng nụ cười của mình.

Thế nhưng, gánh nặng trong cuộc sống thực tế lại hoàn toàn trái ngược với những niềm vui trên màn ảnh. Theo tiết lộ từ những người bạn thân thiết xung quanh, Lôi Lôi đã phải âm thầm chịu đựng những áp lực tinh thần và cuộc sống mà người bình thường khó có thể hình dung nổi. Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, sau khi ly hôn đã chọn làm một người mẹ đơn thân kiên cường, một mình nuôi nấng đứa con trai nhỏ năm nay mới 5 tuổi. Đồng thời, cô còn phải chăm sóc người bà tuổi đã cao ở nhà.

Là trụ cột kinh tế duy nhất trong gia đình, để mang lại môi trường sống tốt hơn cho con trai và bà nội, Lôi Lôi chỉ biết lao vào làm việc không kể ngày đêm, dồn hết tâm huyết vào việc sáng tạo nội dung mạng và livestream bán hàng, dùng lớp vỏ bọc hài hước để giấu đi những cay đắng của cuộc đời. Vào ngày 18 tháng 5, rất nhiều người hâm mộ tại địa phương sau khi biết tin buồn đã tự phát đến nhà tang lễ để tiễn đưa Lôi Lôi chặng đường cuối cùng.

Nguồn: ETtoday