Theo truyền thông Nhật Bản, ngày 14/5, một nhóm đối tượng đã đột nhập vào nhà riêng của bà Tomiyama Eiko, 69 tuổi, tại Tochigi. Nạn nhân bị đánh bằng xà beng và bị đâm hơn 20 nhát, tử vong tại chỗ. Hai người con trai của bà sau đó chạy tới cũng bị tấn công và bị thương.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát lần lượt bắt giữ 4 nam sinh trung học, đều mới 16 tuổi, bị xác định là những người trực tiếp gây án. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nghi ngờ phía sau nhóm này còn có “kẻ chủ mưu” đứng ra chỉ đạo toàn bộ vụ việc, gồm Takemae Kaito, 28 tuổi, và vợ là Takemae Miyu, 25 tuổi.

Theo truyền thông Nhật Bản, cặp đôi này được cho là đã trực tiếp gặp nhóm thiếu niên trước khi gây án để bàn bạc kế hoạch. Sau khi vụ việc bị phanh phui, cả hai bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị bắt.

Kaito bị chặn lại khi đang tìm cách xuất cảnh tại sân bay Haneda. Trong khi đó, Miyu bị bắt tại một khách sạn thương mại ở tỉnh Kanagawa khi đang ở cùng con gái mới 7 tháng tuổi.

Cùng với những tình tiết đầy tàn bạo, mạng xã hội Nhật Bản cũng chú ý đế diện mạo của nữ nghi phạm khi bị áp giải. Trong hình ảnh được truyền thông đăng tải, Miyu xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt, đeo kính, tóc buộc rối phía sau và gần như không trang điểm. Nhiều người sửng sốt vì “không thể nhận ra đây là cùng một người”.

Hình ảnh của nữ Tiktoker trên mạng xã hội

Trước khi bị bắt, Miyu hoạt động khá tích cực trên TikTok. Cô ta thường xuyên đăng tải video nhảy theo nhạc với phong cách gợi cảm. Tài khoản đã đăng tải khoảng 200 video, thậm chí vẫn đăng clip selfie chỉ một ngày trước khi vụ án xảy ra.

Không chỉ xây dựng hình ảnh “hot girl mạng”, Miyu còn thường xuyên chia sẻ cuộc sống làm mẹ trên mạng xã hội. Từ những video nhảy khi đang mang thai 9 tháng cho tới clip bế con gái trong bếp với vẻ ngoài hạnh phúc, cô ta từng khiến nhiều người theo dõi nghĩ rằng mình là một người mẹ trẻ yêu thương gia đình.

Đáng chú ý, chỉ 5 ngày trước khi vụ án bị phát hiện, Miyu còn đăng tải video áp má thân mật với con gái kèm những dòng chia sẻ thể hiện tình yêu dành cho con.

Hiện vụ án vẫn đang được điều tra. Cặp vợ chồng đối mặt với cáo buộc liên quan tới hành vi cướp và giết người có tổ chức.

Nguồn: ETtoday