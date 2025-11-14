Hồ Ngọc Hà kêu cứu

Ngày 14/11, Hồ Ngọc Hà đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, lên tiếng kêu cứu trước tình trạng hình ảnh và giọng nói của mình bị sử dụng trái phép để quảng cáo cho các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Hồ Ngọc Hà cho biết nhiều ngày qua liên tục nhận được tin nhắn từ khán giả lẫn khách hàng phàn nàn rằng cô quảng bá các sản phẩm kém chất lượng. Nữ ca sĩ thông qua bài viết khẳng định những video quảng cáo lan truyền trên mạng đều sử dụng hình ảnh cắt ghép và giọng nói giả lập bằng công nghệ AI, khiến người xem tưởng là do chính cô thực hiện.

Hồ Ngọc Hà nhấn mạnh không tham gia quảng cáo bất kỳ sản phẩm nào như những hình ảnh đang bị lan truyền. Theo cô, hành động này gây thiệt hại nghiêm trọng: khách hàng bị lừa, nghệ sĩ bị hiểu lầm, đối tác hoang mang, thậm chí gây tổn thất về kinh tế và hình ảnh.

Hồ Ngọc Hà cảnh báo khẩn tới khán giả trước những thông tin giả mạo

Trong bài đăng, nữ ca sĩ mong nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng để xử lý những hành vi sử dụng hình ảnh trái phép. Hồ Ngọc Hà cũng cảnh báo khán giả trước các quảng cáo trôi nổi, đồng thời khẳng định những thương hiệu cô hợp tác đều được đăng tải minh bạch trên trang cá nhân.

Hà vốn dĩ là người ít lên tiếng với những trang page câu like bởi những tin tức gây shock, tị nạnh nhau hay nhiều thứ khiến khán giả hoang mang về mình, vì Hà vẫn nghĩ rằng "mình không làm thế chắc khán giả sẽ hiểu thôi". Và có lẽ vì thế đã trở thành sự hiển nhiên, họ thích nói gì thì nói, đăng gì thì đăng và sử dụng thế nào cũng được. Nhưng đã đến lúc cần phải rõ ràng mọi chuyện ở đây một lần để các khách hàng hay khán giả yêu thương Hà không bị lừa gạt đến đau lòng: tiền mất, tật mang. Khán giả gửi mình rất nhiều những tin nhắn bức xúc, giận dữ bởi họ không biết rằng: Một trong những sản phẩm Hà đăng dưới đây đều sử dụng hình ảnh cắt ghép, công nghệ AI và hoàn toàn không được Hà và công ty Hà đồng ý cho phép sử dụng hình ảnh hay giọng nói của Hà, vô cùng ảnh hưởng hình ảnh, giá trị thương hiệu của mình và đặc hiệt là công việc. Làm cho mọi đối tác, khán giả hoang mang mình không có sư lựa chọn khắt khe khi ký kết. Vì thế, tiếng kêu cứu này cũng là một trong những nghệ sĩ hiện đang đối mặt với tình trạng bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo trái phép những sản phẩm không biết từ đâu ra. Rất mong Hà cũng như các nghệ sĩ những ai đã và đang bị tình trạng chung được các ban nghành. Luật An Ninh mạng hỗ trợ và giải quyết để tránh bị ảnh hưởng và khách hàng cũng bị ảnh hưởng. Hà xin cảm ơn rất nhiều ạ.

Hồ Ngọc Hà mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý tình trạng giả mạo để lừa gạt

Trước Hồ Ngọc Hà thì Mỹ Tâm, Hoà Minzy, Ngô Thanh Vân và nhiều nghệ sĩ cũng lên tiếng trước việc bị lợi dụng tên tuổi. Mới đây, "đả nữ" đã phải bất ngờ lên tiếng bức xúc khi phát hiện tên tuổi và hình ảnh của mình bị lợi dụng tràn lan trên mạng xã hội.

Ngô Thanh Vân cho biết thời gian gần đây, nhiều trang quảng cáo sử dụng hình ảnh, tên tuổi, thậm chí tạo giọng nói AI giả mạo chị để gắn vào các câu chuyện không đúng sự thật. Những thông tin sai lệch này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân, mà còn khiến khán giả hiểu lầm và có nguy cơ mua nhầm những sản phẩm không an toàn. Ngô Thanh Vân thẳng thắn cho biết bản thân và gia đình sống rất giản dị, bình yên, hoàn toàn không liên quan đến những hình ảnh xa hoa bị "thêu dệt" để câu view hoặc bán hàng.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần cũng gặp tình trạng tương tự như Hồ Ngọc Hà

Theo đó, tối 9/11, Mỹ Tâm khiến người hâm mộ chú ý khi đăng tải bài viết cảnh báo tình trạng giả mạo hình ảnh và tên tuổi của cô để quảng cáo, bán hàng trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ bày tỏ sự lo lắng khi nhiều đối tượng lợi dụng hình ảnh của mình để trục lợi, thậm chí quảng bá cho các sản phẩm kém chất lượng, có nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng.

Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm viết: "Mong quý khán giả cảnh giác không để bị lừa mua hàng giả, độc hại, dẫn đến những trường hợp đáng tiếc". Kèm theo đó, cô đăng loạt hình ảnh cho thấy nhiều hình ảnh giả mạo của Mỹ Tâm để quảng bá các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Trước đó, công ty của Hòa Minzy phải lên tiếng làm rõ poster có hình ảnh của nữ ca sĩ kèm theo đó là thông tin đăng ký app sẽ nhận ngay ưu đãi số tiền 30 nghìn đồng. Phía Hòa Minzy đính chính những thông tin trên là sai lệch, nữ ca sĩ hoàn toàn không liên quan đến hoạt động của ứng dụng kia.

Mỹ Tâm cảnh báo khẩn đến khán giả