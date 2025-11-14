Sau khi kết hôn và chào đón con đầu lòng, Ngô Thanh Vân và Huy Trần gần như rút khỏi mọi hoạt động ồn ào của showbiz để tập trung tuyệt đối vào cuộc sống gia đình. Hình ảnh của cả hai thời gian qua gói gọn trong những khoảnh khắc bình dị, nhẹ nhàng và hoàn toàn riêng tư. Thế nhưng mới đây, "đả nữ" đã phải bất ngờ lên tiếng bức xúc khi phát hiện tên tuổi và hình ảnh của mình bị lợi dụng tràn lan trên mạng xã hội.

Ngô Thanh Vân cho biết thời gian gần đây, nhiều trang quảng cáo sử dụng hình ảnh, tên tuổi, thậm chí tạo giọng nói AI giả mạo chị để gắn vào các câu chuyện không đúng sự thật. Những thông tin sai lệch này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân, mà còn khiến khán giả hiểu lầm và có nguy cơ mua nhầm những sản phẩm không an toàn. Ngô Thanh Vân thẳng thắn cho biết bản thân và gia đình sống rất giản dị, bình yên, hoàn toàn không liên quan đến những hình ảnh xa hoa bị "thêu dệt" để câu view hoặc bán hàng.

Đang yên đang lành, Ngô Thanh Vân phải đăng status dài 377 chữ để lên tiếng bày tỏ bức xúc

"Từ việc bịa đặt tôi sở hữu biệt thự xa hoa, tài sản giàu sang… cho đến việc gán tôi vào các sản phẩm mà tôi chưa bao giờ sử dụng hay hợp tác. Những thông tin sai lệch này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, mà còn khiến khán giả hiểu lầm, mất niềm tin và thậm chí mua nhầm những sản phẩm mà tôi hoàn toàn không quảng cáo hay bảo chứng. Điều này làm tôi thật sự buồn lòng.

Là một mẹ bỉm đang toàn tâm chăm con nhỏ, tôi chỉ muốn dành trọn sự bình yên cho gia đình mình. Nhưng những nội dung giả mạo xuất hiện dày đặc thời gian gần đây khiến tôi không khỏi bất an và lo lắng. Vì vậy, nếu mọi người nhìn thấy bất kỳ quảng cáo hay bài viết mạo danh nào, xin hãy giúp tôi báo cáo và cùng nhau quét sạch những thông tin sai lệch ấy, để không ai bị hiểu lầm hay bị lừa mua phải sản phẩm không an toàn", Ngô Thanh Vân nhấn mạnh.

Trong thông báo lần này, Ngô Thanh Vân và Huy Trần cũng nhấn mạnh cả hai chỉ có duy nhất hai trang Facebook chính thức, mọi thông tin ngoài các nền tảng này đều không được kiểm chứng. Nữ diễn viên mong khán giả cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp nhận nội dung trên mạng, đồng thời kêu gọi cộng đồng hỗ trợ báo cáo các tài khoản, bài viết mạo danh để tránh trường hợp người tiêu dùng bị lừa đảo.

Ngô Thanh Vân cho biết cô chỉ muốn dành thời gian để chăm sóc con nhỏ

Vấn nạn mạo danh nghệ sĩ không phải chuyện mới. Thời gian dài vừa qua, hàng loạt sao Việt như Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Hồng Đăng, Lệ Quyên… cũng nhiều lần phải lên tiếng khi bị "gắn mặt" vào các quảng cáo nước hoa, giảm cân, tiền ảo, thuốc trị bệnh hay các câu chuyện bịa đặt nhằm thu hút tương tác.

Những chia sẻ của Ngô Thanh Vân nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của khán giả. Bên cạnh việc bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ, đây cũng là lời nhắc quan trọng tới người dùng mạng, trong thời đại deepfake và AI phát triển, chỉ một giọng nói hay hình ảnh được ghép tinh vi cũng có thể gây ra hậu quả khó lường. Tỉnh táo trước mỗi quảng cáo, kiểm tra nguồn tin và theo dõi kênh chính thức của nghệ sĩ là cách duy nhất để bảo vệ bản thân khỏi thông tin giả.