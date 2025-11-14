Gia đình thông báo tình trạng của Andrea An Tây sau 1 năm bị bắt

Ngày 14/11, Andrea Aybar, 29 tuổi, tên tiếng Việt là Nguyễn Thị An, bị Công an TP.HCM bắt để điều tra về 2 hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam (chuyên án VN10).

Tại cơ quan công an, bước đầu diễn viên, người mẫu An Tây đã thừa nhận hành vi phạm tội và thừa nhận sai lầm đã khiến cô đánh mất hoàn toàn sự nghiệp của mình. Đồng thời, An Tây cũng gửi "lời khuyên" đến các bạn trẻ hiện nay về việc sử dụng các chất cấm.

"Em đã biết lỗi sai của mình và em có một lời khuyên cho các bạn trẻ là không nên thử hay dính dáng đến chất cấm dù chỉ một lần" - nữ người mẫu cho hay.

Người mẫu Andrea An Tây bị bắt vì 2 hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Mới đây, trên trang cá nhân, Rufino Aybar - em trai của Andrea An Tây - chia sẻ bài viết cập nhật tình trạng hiện tại của chị gái, thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Rufino Aybar nhớ lại: "Vậy là đã tròn một năm. Đúng ngày này năm ngoái, mọi chuyện bắt đầu. Một năm trôi qua nhanh mà cũng thật dài". Nam người mẫu cho biết mình và bố được vào thăm chị gái, còn cập nhật thêm tình hình của Andrea An Tây hiện tại.

"Chị vẫn giữ được tinh thần tích cực, vẫn nở nụ cười và hỏi han mọi người, dù mình biết trong lòng chị chắc hẳn có nhiều điều không dễ nói. Nói không lo thì không phải, nói không mệt thì cũng chẳng đúng. Nhưng điều khiến mình nể phục nhất là chị vẫn cố gắng giữ niềm tin, giữ lòng lạc quan, như cách chị vẫn luôn làm trước giờ.

Một năm qua, cảm ơn tất cả những ai đã hỏi han, gửi lời động viên, chia sẻ với gia đình mình. Có lẽ điều quý giá nhất trong những ngày như thế này chính là tình cảm và sự quan tâm chân thành đó". - Rufino Aybar nói thêm.

Em trai Andrea An Tây cho biết nữ người mẫu giữ tinh thần tích cực

Vào ngày 9/11/2024, Công an ập vào kiểm tra căn hộ tại chung cư cao cấp ở TP. Thủ Đức (TPHCM). Tại đây, công an phát hiện Andrea Aybar cùng một số bạn bè có biểu hiệu sử dụng ma tuý. Qua kiểm tra, công an xác định Andrea Aybar dương tính với chất ma túy. Hiện công an đang mở rộng điều tra, chưa cung cấp về kết quả xử lý.

Andrea Aybar sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha. Cô sống và làm việc ở Việt Nam từ năm 7 tuổi. Vì thế người đẹp có khả năng nói trôi chảy tiếng Việt. Khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2014, Andrea hoạt động với vai trò người mẫu và nổi đình đám tại Việt Nam nhờ gương mặt sắc nét, thần thái thu hút, vóc dáng nóng bỏng. Ngoài ra, Andrea Aybar còn góp mặt trong một số bộ phim như Để Mai tính phần 2, Đại gia chân đất, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Nhà trọ Balanha...

Trong vài năm gần đây, Andrea Aybar chuyển hướng trở thành người sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Cô sở hữu kênh Tik Tok hơn 4,7 triệu lượt theo dõi. Các video của Andrea thu hút vài trăm nghìn tới vài triệu lượt xem. Nhiều năm theo đuổi nghệ thuật nhưng tên tuổi Andrea Aybar chưa thực sự nổi bật. Thay vào đó, cô vướng nhiều ồn ào, tai tiếng.