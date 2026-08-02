HLV Kim Sang-sik: "ĐT Việt Nam đến Indonesia để lấy 3 điểm"

HLV Kim Sang-sik tự tin trước trận đấu quyết định của đội tuyển Việt Nam.

Chiều 2/8, HLV Kim Sang-sik bước vào buổi họp báo trước trận đấu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng với tâm lý hết sức thoải mái và tự tin. Đội tuyển Việt Nam sẽ có màn chạm trán đầy thử thách với chủ nhà Indonesia vào lúc 20h30 ngày 3/8. Đánh giá về tầm quan trọng của cuộc đối đầu này, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Ngày mai là trận đấu có ý nghĩa quan trọng, mang tính chất quyết định tấm vé vào bán kết. Chúng tôi buộc phải giành chiến thắng trong trận sân khách cực kỳ khó khăn này. Tuy nhiên, chúng tôi có động lực rất lớn để có thể giành trọn 3 điểm".

HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng (Ảnh: HĐ)

Nhìn lại trận hòa đáng tiếc trước Singapore, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn chỉ ra vấn đề của toàn đội nằm ở khâu tận dụng cơ hội, đồng thời khẳng định đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần ra sân tiếp theo: "Chúng tôi đã có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công. Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt, và sẽ trả lời bằng màn trình diễn trên sân vào ngày mai".

Để chuẩn bị cho trận đấu mang tính then chốt, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã tìm hiểu rất kỹ về đối thủ. HLV Kim Sang-sik tiết lộ ông cùng các cộng sự đã nghiên cứu kỹ càng qua 2 trận đấu vừa qua của Indonesia, đặc biệt lưu ý một cá nhân nổi bật trên hàng công đối phương:

"Chúng tôi đã phân tích 2 trận đấu vừa rồi của Indonesia. Họ sở hữu đội hình mạnh, đặc biệt số 19 (Thom Haye) thi đấu rất xuất sắc và khó ngăn cản. Tuy nhiên, hàng thủ của chúng tôi chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải, và đang có sự tự tin nhất định".

Không dừng lại ở đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông từng trực tiếp theo dõi Indonesia thi đấu giao hữu với Mozambique và nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của đối thủ: "Tôi đã xem trận giao hữu giữa Indonesia với Mozambique. Indonesia đã thay đổi rất nhiều tính đến thời điểm này. Thật lòng mà nói, khi xem trực tiếp, tôi thấy Indonesia chơi mạnh, biết cách chơi bóng và biết rõ mình phải làm gì. Dù vậy, điều quan trọng hơn là chúng tôi cần tập trung vào bản thân".

Tại buổi họp báo, trước câu hỏi về việc dư luận cho rằng đội tuyển Việt Nam không có tiền vệ phòng ngự thực thụ và việc sử dụng cả hai cầu thủ có thiên hướng tấn công như Quang Hải và Hoàng Đức là tương đối rủi ro, HLV Kim Sang-sik đã khéo léo từ chối trả lời sâu về yếu tố chiến thuật. Ông vui vẻ cho biết không thể giải thích chi tiết vì có sự xuất hiện của các phóng viên Indonesia trong phòng họp.

Ngay sau đó, vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam trở lại với thần thái nghiêm túc và đưa ra câu trả lời hóm hỉnh nhưng đầy bản lĩnh: "Chúng tôi không quá quan ngại về điều đó vì đã có Lê Giang Patrik ở đây rồi. Cậu ấy sẽ cứu thua. Dù vậy, Indonesia là một đối thủ mạnh. Và có thể chúng tôi sẽ chuẩn bị thêm những phương án khác".