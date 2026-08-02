Video "thánh meme" Erling Haaland lên tiếng bảo vệ cậu bé bị bắt nạt bất ngờ viral trở lại

Một đoạn video được ghi hình từ ba năm trước bất ngờ "đào lại" và lan truyền mạnh trên mạng xã hội sau World Cup 2026. Trong đó, Erling Haaland đã gửi lời động viên đầy ấm áp tới một cậu bé người Brazil bị bắt nạt chỉ vì để tóc dài giống thần tượng.

Haaland động viên fan nhí khi bị bắt nạt chỉ vì sở thích để tóc dài

Không chỉ khiến người hâm mộ yêu mến bởi khả năng săn bàn đáng sợ, Erling Haaland còn ghi điểm với cách ứng xử đầy tinh tế ngoài sân cỏ. Những ngày gần đây, người hâm mộ bất ngờ chia sẻ trở lại một đoạn video cũ ghi lại khoảnh khắc tiền đạo người Na Uy gửi lời nhắn đặc biệt tới một cậu bé hâm mộ ở Brazil.

Nhân vật trong câu chuyện là Vinny - một cậu bé từng để tóc dài và buộc đuôi ngựa giống Haaland. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự ngưỡng mộ, Vinny lại trở thành mục tiêu trêu chọc của bạn bè vì kiểu tóc khác biệt. Khi biết câu chuyện, Haaland đã ghi hình một đoạn video ngắn để động viên cậu bé.

Ảnh: Getty

"Xin chào Vinny, anh là Erling đây. Anh nghe nói mọi người gọi em là 'Erling Haaland của Brazil' và anh rất vui vì điều đó. Anh nghĩ tóc dài rất đẹp, vì vậy hãy cứ giữ kiểu tóc mình thích và đừng bận tâm đến những gì người khác nói. Chúc em sinh nhật thật vui nhé!", tiền đạo của Manchester City nhắn gửi.

Đoạn video chỉ kéo dài chưa đầy nửa phút nhưng nhanh chóng chạm đến trái tim người hâm mộ. Trong clip ghi lại phản ứng, Vinny không giấu nổi sự xúc động khi được chính thần tượng gửi lời động viên. Cậu bé nở nụ cười rạng rỡ, mặc áo đấu Manchester City và đáp lại bằng một câu ngắn gọn: "Em yêu anh".

Mặc dù video được ghi hình từ khoảng ba năm trước, nhưng đã bùng nổ trở lại trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Sau màn trình diễn ấn tượng của Haaland cùng tuyển Na Uy, nhiều người hâm mộ đã chia sẻ lại đoạn clip như một minh chứng cho hình ảnh gần gũi và ấm áp của chân sút sinh năm 2000.

Ảnh: Getty

Tại World Cup 2026, Haaland là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Anh ghi tới 7 bàn thắng trong 4 trận đầu tiên, góp công lớn đưa Na Uy tiến sâu ở giải đấu ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup. Hành trình của đội tuyển Bắc Âu chỉ dừng lại ở tứ kết sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh.

Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, Haaland còn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Những pha ăn mừng kiểu Viking Row của tuyển Na Uy, biểu cảm hài hước hay các màn tương tác cực kỳ "kiệm lời" của anh đều thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Một trong những "đặc sản" của Haaland là những bình luận ngắn đến mức khó tin. Mới đây, chuyên gia trang điểm Natalia (Instagram trillnati) gây sốt khi vẽ chân dung Haaland cực kỳ chi tiết ngay trên mí mắt. Sau khi xem video, tiền đạo người Na Uy chỉ để lại đúng một từ: "Nice".

Ảnh: Getty

Chỉ với một bình luận dài đúng bốn chữ cái, Haaland đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Dòng bình luận này thu về hơn 200.000 lượt thích chỉ sau một ngày, tiếp tục củng cố hình ảnh "ông hoàng bình luận một từ" của mạng xã hội.

Trước đó không lâu, Haaland cũng khiến người hâm mộ thích thú khi ghé vào trang cá nhân của nhà sáng tạo nội dung Emma Kate Willman - cô gái nổi tiếng vì được nhận xét có ngoại hình giống anh. Thay vì giải thích hay đính chính, tiền đạo 26 tuổi chỉ bình luận đơn giản: "Hi".

Dù chỉ là hai ký tự kèm một biểu tượng cảm xúc, bình luận ấy vẫn nhanh chóng đạt hơn 2 triệu lượt thích. Đối với người hâm mộ, sức hút của Haaland không chỉ đến từ những bàn thắng hay kỷ lục ghi bàn, mà còn nằm ở sự chân thành, hài hước và những hành động nhỏ nhưng đủ để tạo nên ảnh hưởng tích cực.

Đoạn video động viên cậu bé Vinny là một ví dụ điển hình, cho thấy phía sau hình ảnh một "cỗ máy săn bàn" đáng sợ là một ngôi sao luôn sẵn sàng lan tỏa thông điệp tích cực tới các fan nhỏ tuổi trên khắp thế giới.