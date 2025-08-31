Hình ảnh vui nhất lúc này ở phố đi bộ Hồ Gươm

Sau thông báo chính thức quay trở lại, Booth Fandom Yêu Nước hiện đang là địa điểm hot nhất, thu hút đông đảo các bạn trẻ đến check-in và tham gia các hoạt động.

Booth Fandom Yêu Nước là một phần trong dự án cùng tên do Kenh14 khởi xướng, hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. “Fandom” không chỉ là một chiến dịch, mà còn là cộng đồng - nơi những trái tim chung nhịp đập, gắn kết và lan tỏa tinh thần Việt theo cách riêng.

Trong không khí lễ hội bùng nổ trên phố đi bộ Hồ Gươm, Booth Fandom Yêu Nước đỏ rực, là điểm hẹn sôi động để các “member cứng” có cơ hội săn trọn vẹn BST Yêu Nước cũng như trải nghiệm Tự Hào Tour.

Nơi vui nhất lúc này tại phố đi bộ Hồ Gươm

Ngay từ sáng sớm, đông đảo mọi người đã tập trung đông đúc tại Booth Fandom Yêu Nước. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, gia đình hay nhóm bạn thân,... tất cả đều hào hứng, nóng lòng tham gia các hoạt động trải nghiệm tại đây.

Được biết trong sáng ngày 31/8, Booth Fandom Yêu Nước đã diễn ra các hoạt động như chụp ảnh check-in với backdrop hot nhất hiện nay, chụp photobooth với khung hình được thiết kế riêng mừng Đại lễ 2/9, khởi chạy Tự Hào Tour Xanh SM và bắt đầu các màn đổi quà và tặng quà.

Được biết, Booth Fandom Yêu Nước sẽ diễn ra các hoạt động trong cả sáng và chiều. Sáng bắt đầu từ 9h00 - 12h00, nghỉ trưa sau đó các hoạt động sẽ tiếp tục diễn ra từ 14h00 - 18h00.

Đây là thời điểm để những ai đã đồng hành cùng Fandom Yêu Nước có thể trực tiếp đổi lấy những phần quà ý nghĩa, như sự tri ân cho tình cảm gắn bó suốt hành trình.

Song song đó, các khán giả mới cũng được chào đón bằng hoạt động tạo thẻ ID Yêu Nước và nhận quà lưu niệm, chính thức trở thành một phần của cộng đồng yêu nước rộng lớn. Không chỉ vui chơi, đây còn là khoảnh khắc để mọi người cảm nhận tinh thần đoàn kết và niềm tự hào lan tỏa trong từng nụ cười.

Booth Fandom Yêu Nước không chỉ là nơi phát quà hay chụp ảnh. Mỗi hoạt động tại đây đều mang trong mình một thông điệp: Lưu giữ kỷ niệm, sẻ chia niềm vui và khắc ghi niềm tự hào dân tộc.

Bên cạnh đó, đừng quên Tự Hào Tour cũng đang được giới thiệu tại Booth Fandom Yêu Nước.

Trong khuôn khổ dự án Fandom Yêu Nước, Trang thông tin điện tử Kênh 14 và thương hiệu Xanh SM phối hợp triển khai hoạt động “Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập” - tour tham quan các địa điểm lịch sử - trải nghiệm tiêu biểu tại Hà Nội nhằm hưởng ứng lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khi tham gia Tự Hào Tour, người tham gia sẽ được thu thập dấu kỷ niệm tại các điểm tham quan và có cơ hội nhận được Bộ sưu tập Yêu Nước. Hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa tinh thần yêu nước.

Hãy nhanh chân đến check-in tại Booth Fandom Yêu Nước để có thể vừa tận hưởng bầu không khí lễ hội vừa có cơ hội nhận được những phần quà “sít rịt” nhé!