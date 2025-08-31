“Sít rịt” đã đời cho những ai không chịu ngủ vào đêm 29/8

Tôi, một người trẻ sống ở Hà Nội, lại có thêm 1 trải nghiệm chưa từng có trong những ngày đặc biệt gần Đại lễ 2/9. Cùng với hàng trăm nghìn người khác, tôi đã thức trọn từ đêm 29/8 đến sáng sớm 30/8 - ngày Tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước.

Từ đêm đến sáng, đủ thứ hoạt động thú vị diễn ra. Tôi chưa bao giờ thấy các cô chú ở khu Quán Thánh lại giống mẹ tôi ở nhà đến thế, hoặc cũng có thể trước nay tôi chưa có dịp được gần gũi, thân tình để cảm nhận rõ như vậy. Hôm ấy, tôi còn gặp những người bạn từ TP.HCM ra Hà Nội, cùng nhau camping qua đêm, như một “sít rịt” đã đời dành cho những ai chẳng chịu ngủ…

Ngay lúc ấy, tôi vừa háo hức chờ đến Đại lễ 2/9, lại vừa mong thời gian trôi chậm hơn một chút, để có thể sống lâu hơn trong bầu không khí này.

Những điều nhỏ xíu dễ thương trong một đêm không ngủ cùng Hà Nội (Clip: Thái Châu)

Cả gia đình hộ tống bà nội đi tổng duyệt lúc nửa đêm

Nếu như ở các lần đi xem tổng hợp luyện và sơ duyệt, tôi hay hòa vào đám đông cổ vũ và giao lưu với các chiến sĩ, xem khí tài thì lần này, “tọa độ” lại là Quán Thánh - Cửa Bắc. Vì sao?

Đây là địa điểm tập trung của các khối diễu hành như Cựu chiến binh, Cựu Công an nhân dân, Văn hóa thể thao và các khối quần chúng,...

Khoảng 23h đêm, nhiều người từ các ngả đường di chuyển qua đây để đổ về xem diễu binh ở khu vực Thanh Niên - Quán Thánh. Xác định sẽ phải camp qua đêm, phải tay xách nách mang nhiều đồ đạc nhưng gương mặt ai cũng vui vẻ, rạng rỡ niềm vui. Từ 1h sáng, các khối diễu hành lần lượt xuất hiện và tiến hành kiểm tra an ninh, tiếng nói cười cũng bắt đầu rộn ràng hơn.

Cũng ở Quán Thánh, âm thanh gây chú ý nhất nhì phải kể đến tiếng di chuyển rần rần của khối bánh xích với xe tăng, xe pháo tự hành,... Những chiếc xe nối đuôi nhau di chuyển trong tiếng hò reo, tiếng hát của người xem bên đường. Trên xe, các chiến sĩ giơ tay chào điều lệnh đến bà con nhân dân đã thức chờ xe.

Khối xe bánh xích đi qua ngã 4 Cửa Bắc - Quán Thánh (Ảnh: Huyền Trang)

Một lát sau, khối Cựu chiến binh và Cựu Công an nhân dân di chuyển về vị trí. Đứng cạnh tôi là một gia đình có bố mẹ và con gái, cả nhà bỗng nhiên vẫy chào hớn hở hơn hẳn khi khối Cựu Công an nhân dân đi qua. Hóa ra hôm nay bà nội đi tổng duyệt diễu hành nên cả nhà đi theo cổ vũ. Dễ thương!

Còn tôi thì có 1 kỷ niệm dễ thương thế này. Khi khối Cựu chiến binh đi qua, mọi người đều hô vang: “Con chào các cô chú ạ”, “Con chúc cô chú sức khỏe ạ”,... Tôi cũng gọi lớn: “Các cô bác cố lên ạ”, bỗng có 1 bác cựu chiến binh bình thản trả lời: “Cần gì phải cố”.

Tôi thật sự muốn “lên núi ở”.

Cả hai đều hiểu đó chỉ là một pha “quăng miếng” đầy dí dỏm. Các bác thật sự khiến bọn trẻ chúng tôi phải ngạc nhiên vì sự “mặn mòi” bất ngờ.

Khối Cựu chiến binh xuất hiện và kiểm tra an ninh (Ảnh: Thái Châu)

Nhưng đây mới chỉ là khởi động cho cảnh tượng náo nhiệt hiếm có ở ngã 4 Quán Thánh - Cửa Bắc trong đêm tổng duyệt.

“Mưa cũng được, trắng đêm cũng được nhưng cầu cho đừng bể nền”

Khu vực đông người tập trung nhất là khối Văn hóa, thể thao. Đây như một góc nhỏ của sự đoàn kết, nơi mọi người tụ tập để trò chuyện, chụp ảnh và chia sẻ niềm vui. Bởi những nụ cười, cái vẫy tay và khoảnh khắc chung khung hình của các nghệ sĩ với người đi diễu hành khác, với fan đang đứng hai bên đường tạo nên cảm giác gần gũi.

Nhiều gương mặt quen thuộc với công chúng như Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Trang Pháp, Lâm Vĩ Dạ, Mono, Phan Mạnh Quỳnh, Huỳnh Lập, Tăng Duy Tân, MC Nguyên Khang, cầu thủ Duy Mạnh,... có mặt từ sớm. Còn khoảng hơn 2 tiếng trước giờ diễu hành, mọi người đều đóng bộ chỉnh tề với áo sơ mi trắng/ vest và áo dài.

Dàn nghệ sĩ tập trung ở Quán Thánh (Clip: Thái Xuân)

Được biết, ngay trước khi di chuyển về Quán Thánh, đoàn tập luyện ở Mỹ Đình, đồng nghiĩa với thức trắng đêm nhưng đứng giữa tiếng hò reo của người xem, các nghệ sĩ luôn cười rạng rỡ. Thậm chí nhiều người còn chủ động hỏi thăm fan, nhắn fan giữ sức khỏe.

Trong suốt đêm dài, trời cũng có lúc đổ cơn mưa khiến mọi người vội vàng tìm chỗ đứng. Đúng khoảnh khắc đó, tôi bắt gặp cảnh tượng các diễn viên Mưa Đỏ chạy đi trú mưa - cảnh cũng “tuyệt đối điện ảnh” như trong phim!

Các diễn viên Mưa Đỏ đứng trú mưa cùng mọi người (Ảnh: Thanh Xuân)

Các nghệ sĩ đứng trong lòng dân, chẳng có khoảng cách nào giữa người nổi tiếng và người bình thường. Sau lưng tôi, một bác gái khối Kiều bào nhanh chân chạy đi kiếm 2 chiếc áo mưa chia sẻ cho bạn nữ bên cạnh: “Này con dùng đi”, rồi vừa trò chuyện vừa chờ trời ngớt. Mưa có thể bất tiện, nhưng lại khiến mọi người gần nhau hơn một cách tự nhiên.

Bạn tôi - từ TP.HCM ra Hà Nội đúng tối 29/8 và bạn rủ tôi đi cắm trại qua đêm. Trước khi ra đường, bạn xúng xính như đi ăn cưới, từ 19h đã lôi túi đồ trang điểm full combo ra để hoạ mặt, không thiếu bước nào để ra đường và… mắc mưa.

“Mưa cũng được, trắng đêm cũng được nhưng cầu cho đừng bể nền”, bạn nói.

Nhiều người trẻ, nghệ sĩ hay bất kỳ ai khác, tất cả đều muốn xuất hiện một cách chỉn chu nhất. Dù thức trắng đêm, đứng ngoài trời hay đội mưa, tất cả vẫn sẵn sàng, bởi họ đang góp mặt trong một sự kiện náo nhiệt chưa từng có.

Khối “bà hàng xóm” đủ wow với 200 quả trứng, 1000 cốc nước và 30kg ổi

Từ ngày đầu tổng hợp luyện đến nay, địa điểm nổi tiếng phố Quán Thánh là chiếc bàn nhựa phát đồ ăn nhẹ, nước uống miễn phí của một nhóm cô chú tại đây. Các cô vừa thoăn thoắt chẻ ổi và củ đậu vừa nói liên tục: “Vào uống nước, ăn ổi đi các con ơi!”, “Ăn đi con, ăn đi cho chắc bụng!”,... Nghe cứ như tiếng mẹ ở nhà, ấm áp đến lạ.

Kể với tôi, cô Bích Thủy cho biết hôm nay cô và những người hàng xóm xung quanh đã thức trắng đêm chuẩn bị 200 quả trứng, 500 - 1000 cốc nước và 30kg ổi. “Cứ hết là bọn cô mang thêm ra. Thấy mọi người diễu hành vất vả, cô muốn góp chút sức để tiếp thêm năng lượng. Cả xóm cùng làm, tự góp tiền, tự chuẩn bị từ những ngày đầu. Làm xong vui lắm, vui với niềm vui đất nước!” - cô Bích Thủy nói.

Chính vì bận rộn hỗ trợ mọi người không có thời gian đi xem diễu binh nhưng nhìn nụ cười của cô Thủy và mọi người, ai cũng hiểu khối “hàng xóm Quán Thánh” đã có một dịp lễ ý nghĩa thế nào.

Cô Thủy (áo đen) cùng các hàng xóm phố Quán Thánh

Khi trời vừa hửng sáng, tôi di chuyển về Tràng Tiền - Hồ Gươm với hy vọng sẽ giao lưu với các chiến sĩ tại đây. Dù không thể vào khu vực giao lưu vì mọi người đã camp ở đây rất đông nhưng tôi lại liên tiếp khui trúng một bất ngờ khác.

Đó là được xem các phi đội máy bay nhào lộn, kéo cờ và thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội.

Có lẽ không phải ai cũng thuộc lòng hết tên hay phân biệt những kiểu máy bay này nhưng tất cả đều có chung niềm vui. Niềm vui được thoải mái xem máy bay trong tiết trời thu mát mẻ mà không phải chạy trốn bom đạn, niềm vui dưới bầu trời hòa bình và tự do.

SU-30MK2 thả bẫy nhiệt, trực thăng mang theo cờ trên bầu trời Hà Nội (Ảnh: Duy Anh, Thanh Xuân)

Mọi người ngồi xem máy bay từ view Hồ Gươm (Ảnh: Huyền Trang)

Đó là khung cảnh bình yên của Hà Nội lúc sáng sớm. Nhiều tuyến phố trung tâm trang hoàng cờ hoa rực rỡ dưới tán cây xanh ngắt, dưới bầu trời trong xanh và không khí dễ chịu.

Kết thúc một đêm không ngủ, ngắm Hà Nội.

Tôi đã thấy mình “thu hoạch” được quá nhiều: Những kỷ niệm thật đáng nhớ!

Hà Nội bình yên lúc sáng sớm (Ảnh: Huyền Trang)

Còn gì đẹp hơn! (Clip: Huyền Trang)