Hình ảnh thuở sơ khai của những điểm check-in nổi tiếng thế giới

Tháp Eiffel được xây dựng bắt đầu vào ngày 28/1/1887 đến tháng 3/1889, trước khi chính thức mở cửa Triển lãm thế giới. Công trình do các kỹ sư cấp cao Maurice Koechlin và Emile Nouguier thiết kế, bao gồm 18.000 mảnh sắt rèn.

Tháp Eiffel - biểu tượng của nước Pháp cao khoảng 300m, nếu tính cả cột ăng-ten trên đỉnh là 324m. Vào mùa đông, nhiệt độ thấp hơn so với mùa hè, làm cho vật liệu co lại và chiều cao của Tháp Eiffel giảm đi khoảng 17cm. Đây là địa điểm check-in không thể bỏ qua của bất kỳ du khách nào khi tới Pháp.

Tháp Burj Khalifa là toà nhà cao chọc trời nổi tiếng tọa lạc tại thành phố Dubai. Tháp bắt đầu xây dựng vào năm 2004 và hoàn thành vào tháng 10/2009, cao 828,2m với tổng cộng 163 tầng.

Tòa tháp là một điểm nhấn của Dubai nói riêng và cả thế giới nói chung. Burj Khalifa có nhiều tiện nghi sang trọng, hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân và khách du lịch như khu nhà ở, trung tâm thương mại, nhà hàng, đài phun nước,...

Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của San Francisco, Mỹ. Khi được hoàn thành vào năm 1937, cầu Cổng Vàng là cây cầu treo dài nhất trên thế giới, đã trở thành một biểu tượng không chỉ của thành phố San Francisco mà là cả nước Mỹ.

Cây cầu có chiều dài khoảng 2,7km, với độ cao khoảng 227m. Đây cũng là địa điểm yêu thích của khách du lịch, khi bãi biển, đồi núi và cây cầu tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp.

Nhà hát Opera Sydney, hay còn gọi là Nhà hát Con Sò, là một công trình tại thành phố Sydney, Australia. Nhà hát có kiến trúc độc đáo hình con sò hay giống như những cánh buồm no gió ra khơi. Đây là công trình kiến trúc độc đáo thu hút hàng triệu du khách đến thăm mỗi năm.

Bên cạnh kiến trúc nổi bật, nhà hát Opera Sydney là nơi diễn ra nhiều buổi biểu diễn âm nhạc, kịch, opera và các sự kiện nghệ thuật khác.

Tượng Nữ thần Tự do là một tác phẩm nghệ thuật đẹp và có ý nghĩa sâu sắc. Tượng được đặt tại thành phố New York, bang New York, Mỹ, trở thành một trong những điểm thăm quan hấp dẫn nhất tại thành phố này.

Ngọn đuốc trên tay phải của nữ thần là tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường tới sự tự do, bình đẳng, bác ái. Ngọn lửa trên ngọn đuốc được mạ vàng 24k vào năm 1986.

Cầu Tháp London (Tower Bridge London) là một trong những địa điểm thu hút lượng lớn khách du lịch tại Vương quốc Anh. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa cầu treo, cầu cất và tháp, tất cả tạo nền một công trình hoàn hảo mà bất cứ ai khi đến với thành phố London đều phải ngắm nhìn.

Cây cầu có tổng chiều dài lên tới 244m, và hai ngọn tháp cao 65m. Nhịp cầu chính có chiều dài 61m được đặt giữa hai tòa tháp, có thể nâng lên hình thành một góc 83 độ đủ cho tàu bè qua lại. Hiện nay nơi đây đang giúp cho 40.000 xe cộ di chuyển giữa hai bờ của sông Thames.

Cổng vào Ấn Độ (Gateway of India), được mệnh danh là Taj Mahal của Mumbai, là điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của thành phố biển này.

Cổng vào Ấn Độ nằm trên bờ sông phía Nam thành phố Mumbai, nhìn ra Biển Ả Rập. Cổng chào này là một công trình xây dựng trong thế kỷ 20 ở Bombay, Ấn Độ.

Núi Rushmore, hay còn được gọi là tượng đài tưởng niệm hoàng gia, là công trình nghệ thuật điêu khắc khổng lồ của Mỹ và cả thế giới. Hiện tại núi Rushmore nằm tại thành phố Keystone, bang Nam Dakota, Mỹ và là địa điểm hấp dẫn du khách đến tham quan hằng năm.

Điều nổi bật ở đây là hình ảnh của 4 tổng thống của Mỹ được điêu khắc trên vách núi, gồm George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln.

Biển hiệu Hollywood huyền thoại ở Los Angeles là một trong những biểu tượng nổi tiếng ở Mỹ. Biển hiệu "Hollywoodland" với 13 chữ cái đã được khánh thành ngày 13/7/1923. Chiều cao mỗi chữ là 14m và rộng 9m, được thắp sáng bằng hơn 4.000 bóng đèn.

Vào năm 1949, Phòng thương mại Hollywood đã ký kết một hợp đồng với Cơ quan quản lý công viên Los Angeles về việc sửa chữa và xây dựng lại biểu tượng Hollywood. Bản hợp đồng đề nghị bỏ chữ “land” khỏi chữ “Hollywoodland” để trở thành “Hollywood”.