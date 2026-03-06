Hình ảnh Iran tan hoang, người dân mất nhà sau chiến sự

Thủ đô Tehran, Iran hứng chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột với Israel và Mỹ. (Video: CNN)
Ngày 28/2, Mỹ phối hợp cùng Israel thực hiện cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran. Ngay lập tức, Iran thực hiện chiến dịch trả đũa trên khắp Trung Đông tạo thành cuộc xung đột leo thang và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran (IRCS) Pir Hossein Kolivand cho biết cuộc tấn công của Mỹ và Israel đến nay gây thiệt hại cho 3.090 ngôi nhà và 528 trung tâm thương mại, dịch vụ trên toàn quốc. Ngoài ra, 14 cơ sở y tế, dược phẩm và 9 cơ sở của IRCS cũng bị hư hại, trong đó 5 nhân viên IRCS bị thương. (Ảnh: Reuters)
Chợ Tehran, sân bay Mehrabad, sân vận động Azadi nằm trong số những nơi bị hư hại, bên cạnh một số bệnh viện. (Ảnh: Reuters)
Tehran là đô thị 10 triệu dân, có mật độ dân cư rất cao và là nơi đặt trụ sở của các cơ quan chính phủ và quân đội. Trong khi chúng lại nằm gần khu thương mại, dân cư. Thực tế này khiến dân thường dễ bị tổn thương khi Mỹ và Israel mở rộng danh sách mục tiêu tấn công. (Ảnh: Reuters)
Theo các báo cáo, đại lộ Jomhuri - khu phố mua sắm nổi tiếng và là một trong những con phố sầm uất nhất ở trung tâm Tehran cũng trở thành mục tiêu tấn công. "Đường Jomhuri và trạm xe buýt nhanh Jami cùng một ngôi nhà trong khu dân cư bị phá hủy hoàn toàn", đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin. (Ảnh: Reuters)
Trong tuyên bố mới nhất, quân đội Israel cũng cho biết lực lượng nước này phát động “làn sóng không kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng của chính quyền Iran tại Tehran". (Ảnh: Reuters)
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông tin thêm có hơn 2.000 mục tiêu bị đánh trúng tại Iran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố máy bay của họ phóng hơn 4.000 quả bom, tên lửa dẫn đường xuống Iran kể từ ngày 28/2. (Ảnh: Reuters)
Hiện tại, Iran đang liên tục tấn công trả đũa và khẳng định không có nhu cầu đàm phán với Mỹ. (Ảnh: Getty)
Các quốc gia trên thế giới tiếp tục nỗ lực đưa công dân bị mắc kẹt trở về nước an toàn với nhiều chuyến bay sơ tán hiện đang được triển khai khắp Trung Đông sau khi cuộc xung đột làm tê liệt hoạt động đi lại trong khu vực. (Ảnh: Reuters)